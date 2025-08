Windows 11: ecco perché alcuni computer non si aggiornano

Il passaggio da Windows 10 a Windows 11, per molti utenti, non è semplice. In tali casi, infatti, non è bastato fare clic sul tasto “Aggiorna”. In numerosi casi, l’installazione viene improvvisamente interrotta. Con un recente intervento ufficiale, Microsoft ha finalmente evidenziato cosa accade davvero quando il processo si blocca. A differenza di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di errori imprevedibili o bug casuali. Quanto sta accadendo rappresenta un sistema di protezione accuratamente progettato. Si parla di “blocchi di salvaguardia”, ovvero interruzioni volute. Le quali vengono attivate ogni volta che viene rilevata una potenziale incompatibilità tra il nuovo sistema operativo e il dispositivo dell’utente. Nel dettaglio, Microsoft ha delineato quattro ambiti in cui possono sorgere tali problemi.

Windows 11: cosa blocca l’aggiornamento?

Spesso il punto critico è rappresentato dai driver. Per esempio, se una scheda grafica o una periferica di rete utilizza un driver non aggiornato o non testato con Windows 11, il rischio è di ritrovarsi con crash continui o con un hardware non funzionante. Altre volte, invece, è il software installato a causare l’interruzione. Applicazioni datate, programmi antivirus o strumenti di terze parti possono entrare in conflitto con Windows 11. Compromettendo così l’affidabilità del sistema aggiornato.

In certi scenari, perfino una funzione nativa di Windows, mal configurata o obsoleta, può bastare per far scattare il blocco. In altri, invece, è proprio l’hardware a risultare inadatto, anche quando si tratta di componenti recenti. Alcune tecnologie richieste dal nuovo sistema, come il TPM 2.0 o l’avvio sicuro, potrebbero infatti non essere supportate.

A tal proposito, Microsoft non si è limitata a segnalare i problemi, ma ha messo a disposizione una guida dettagliata. Quest’ultima punta ad aiutare gli utenti a comprendere le problematiche per poterle risolvere. Chi desidera portare a termine l’aggiornamento ha così la possibilità di identificare la causa del blocco e intervenire. Il tutto senza attendere che il sistema si sblocchi da solo. Un aiuto concreto, per trasformare un ostacolo frustrante in un’opportunità di aggiornamento consapevole.