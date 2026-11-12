Microsoft contro il divieto FCC sui transceiver ottici cinesi

Microsoft si è schierata apertamente contro il divieto di importazione dei transceiver ottici cinesi proposto dalla FCC, l’autorità statunitense per le comunicazioni. Il colosso di Redmond, insieme ad altri gruppi del settore tecnologico, sta portando avanti un’intensa attività di pressione sulla Casa Bianca per impedire che il provvedimento diventi realtà. Il ragionamento è semplice: rinunciare all’hardware prodotto in Cina significherebbe paralizzare i data center americani e mettere a rischio il primato degli Stati Uniti nella corsa globale all’intelligenza artificiale. Per l’amministrazione Trump, che da tempo considera Pechino un rivale tecnologico da contenere, si tratta di una situazione decisamente scomoda.

Microsoft: perché la FCC vuole fermare i componenti ottici cinesi

Al centro della questione ci sono i transceiver ottici, piccoli ma fondamentali componenti che trasformano i segnali elettrici in impulsi luminosi. Sono proprio questi dispositivi a permettere ai cluster di GPU ad alte prestazioni e agli switch di comunicare tra loro a velocità altissime. Senza di loro un’infrastruttura dedicata all’AI semplicemente non funziona come dovrebbe.

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La FCC ritiene che la crescente dipendenza da questi componenti made in China rappresenti una falla nella sicurezza nazionale. Il timore è che un hardware compromesso possa essere sfruttato per sottrarre dati sensibili, installare malware dormienti oppure inviare comandi di spegnimento a distanza, capaci di mandare offline intere strutture cloud su larga scala.

C’è però un problema che l’autorità non ha ancora risolto, ovvero trovare un’alternativa ai fornitori cinesi. Oggi circa il 66% dei produttori di transceiver ottici ha sede in Cina, compresi nomi di primo piano come Eoptolink e Zhongji Innolight. Quest’ultima compare già nell’elenco ufficiale del Pentagono delle aziende cinesi legate all’apparato militare. Eppure, nonostante questa etichetta, l’azienda ha continuato a crescere grazie ai grandi provider cloud americani, che rappresentano la fetta più importante della sua clientela.

Il timore di Microsoft e l’allarme sui 169 data center

Sul fronte politico la pressione non manca. Diversi parlamentari, tra cui i membri della commissione speciale della Camera dedicata alla Cina, hanno chiesto alla FCC di applicare il divieto immediatamente, sostenendo che i fornitori legati all’esercito cinese non dovrebbero avere alcun ruolo nel collegamento delle infrastrutture informatiche critiche del Paese.

Dall’altra parte c’è chi frena con decisione. John Miller, vicepresidente esecutivo del gruppo di lobbying ITI, ha esortato l’amministrazione a non procedere, spiegando che il blocco minaccia di arrestare del tutto la costruzione dei data center. Secondo Miller i chip, senza transceiver ottici, potrebbero letteralmente restare lì inutilizzati in attesa dei componenti necessari a collegarli tra loro.

Le stime di Microsoft e delle associazioni di categoria parlano chiaro. Con i chip fermi, sarebbero a rischio 169 progetti di nuovi centri dati in tutto il territorio statunitense, di cui 35 già in costruzione e altri 134 in fase di pianificazione. L’azienda è convinta che produttori nazionali come Coherent e Lumentum non abbiano la capacità produttiva sufficiente per sostituire i volumi garantiti dalle aziende cinesi.

La soglia dei 3,2 terabit e il vantaggio dei legislatori

Pubblicamente la FCC non si è ancora espressa sulla questione dei transceiver ottici. Due fonti a conoscenza del dossier hanno però riferito che l’autorità starebbe valutando una soglia tecnica fissata a 3,2 terabit al secondo, da usare come riferimento per il divieto.

Il dettaglio non è secondario, perché i transceiver cinesi in grado di gestire 3,2 terabit di dati al secondo non dovrebbero arrivare alla produzione di massa prima del 2028. Questo margine temporale offre ai legislatori un notevole potere di manovra, dato che potrebbero muoversi rapidamente per rendere effettivo il bando a prescindere dalle posizioni di Microsoft e degli altri giganti della tecnologia.

Fonte: TecnoAndroid