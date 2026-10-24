Honor Win2, fino a 12.070 mAh: più batteria sui modelli economici

Honor ha scelto di puntare tutto sull’autonomia e lo ha fatto con una nuova famiglia di dispositivi che sulla carta sembra fatta apposta per chi non vuole più pensare al caricabatterie. I nuovi Honor Win2 integrano infatti batterie che arrivano fino a 12.070 mAh, e non si tratta di un caso isolato. Il marchio cinese ha più di un telefono con una batteria da 12.000 mAh, una soglia che fino a non molto tempo fa sarebbe sembrata adatta più a un powerbank che a uno smartphone da tenere in tasca.

Per capire la portata della cosa basta un confronto molto semplice. Gli accumulatori montati sulla gamma Win2 hanno una capacità che supera di oltre il doppio quella di molti smartphone tradizionali. Non parliamo quindi di un piccolo passo avanti o di qualche centinaio di mAh guadagnati qua e là per fare bella figura in scheda tecnica, ma di un salto netto rispetto a quanto si trova normalmente sul mercato.

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Honor Win2 e il paradosso delle batterie più grandi sui modelli economici

C’è però un dettaglio che rende la linea Honor Win2 ancora più curiosa, e riguarda il modo in cui la capacità è distribuita tra le varie versioni. Di solito chi acquista il telefono più costoso di una gamma si aspetta di trovare il meglio in ogni reparto, batteria compresa. Qui invece succede esattamente il contrario. I modelli più economici della serie hanno accumulatori più grandi del modello di punta, un’inversione rispetto alla logica a cui il mercato ha abituato gli utenti negli ultimi anni. È un paradosso piuttosto evidente, perché spesso la batteria viene considerata una delle caratteristiche più importanti nella scelta di un nuovo telefono. Chi guarda soprattutto alla durata nell’arco della giornata potrebbe quindi trovare più interessanti le varianti meno costose rispetto all’ammiraglia, che in questo specifico ambito si ferma un gradino sotto le sorelle minori.

Cosa significa una capacità così alta

Il numero che colpisce di più resta ovviamente quello della versione più capiente, cioè 12.070 mAh. In termini pratici una capacità di questo livello rappresenta un’enorme riserva di energia per un dispositivo mobile, e il fatto che non sia limitata a un solo modello allarga parecchio il pubblico potenzialmente interessato. Avere più opzioni con una batteria oltre i 12.000 mAh vuol dire poter scegliere il telefono anche in base ad altri criteri, senza dover per forza rinunciare a una grande autonomia.

La scelta di Honor si inserisce in una tendenza in cui la durata della batteria torna al centro dell’attenzione, dopo anni in cui fotocamere, display e potenza di calcolo hanno spesso rubato la scena. Con la serie Win2 il produttore porta la capacità degli accumulatori a valori che superano nettamente quelli abituali per la categoria, proponendo più di un dispositivo sopra la soglia dei 12.000 mAh. Resta il fatto più singolare dell’intera operazione. Nella gamma Honor Win2 la batteria più grande non appartiene al telefono più costoso, ma alle versioni posizionate più in basso nel listino, che sotto questo aspetto superano proprio il modello di punta.

Fonte: TecnoAndroid