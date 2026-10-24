Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner: si allunga e aspira a 20.000 Pa

Xiaomi allarga ancora una volta la sua enorme famiglia Mijia con un prodotto pensato soprattutto per chi passa molto tempo al volante. Si chiama Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition ed è un piccolo aspirapolvere per auto senza fili che punta tutto su una struttura trasformista. Si allunga per arrivare negli angoli più nascosti dell’abitacolo e poi si ripiega su sé stesso quando il lavoro è finito, così da occupare il minimo indispensabile. Nulla vieta comunque di usarlo anche in casa, visto che la destinazione automobilistica è più una vocazione che un limite vero e proprio.

L’idea alla base è piuttosto semplice. Chi pulisce l’interno di una macchina sa bene quanto sia scomodo infilarsi tra i sedili o raggiungere certi punti senza contorsioni. Il design retrattile di questo aspirapolverino nasce proprio per risolvere quel problema, e lo fa in un formato che non ingombra il bagagliaio né il vano portaoggetti.

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Leggero ma con una potenza di aspirazione da robot

Credits: TecnoAndroid

Uno dei punti forti del nuovo dispositivo di Xiaomi è il peso. Siamo sotto il mezzo chilo, per la precisione 446 grammi dichiarati, un dato che lo rende facile da maneggiare anche durante le sessioni di pulizia più lunghe. Dentro la scocca trova posto un motore brushless capace di toccare i 15.000 giri al minuto, con una potenza di aspirazione che arriva a 20.000 Pa. Non è un numero buttato lì a caso. Si tratta di un valore paragonabile a quello dei robot aspirapolvere di fascia medio alta, quindi decisamente rispettabile per un oggetto che sta comodamente in una mano.

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La struttura allungabile, come già accennato, fa la differenza soprattutto nelle zone meno accessibili. Il classico esempio è lo spazio sotto i sedili, notoriamente scomodo da raggiungere e spesso dimenticato. Con il Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition ci si arriva con relativa facilità, e una volta terminata l’operazione basta richiuderlo per riporlo senza fatica.

Autonomia, ricarica e i cinque accessori inclusi

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Sul fronte dell’energia il piccolo apparecchio si affida a tre batterie al litio da 2.500 mAh ciascuna. Nella modalità meno spinta l’autonomia raggiunge i 40 minuti, mentre selezionando quella più potente si scende a 16 minuti di funzionamento. Una forbice abbastanza ampia, che permette di scegliere tra una pulizia rapida e intensa oppure un passaggio più tranquillo e prolungato. La ricarica passa da un qualsiasi alimentatore USB C e supporta fino a 22,5 watt, quindi non serve alcun caricatore proprietario.

Nella confezione si trovano cinque accessori, ognuno con un compito ben preciso. La bocchetta sottile è pensata per infilarsi tra i sedili o dentro i vani delle portiere. La spazzola morbida, invece, è dedicata alle superfici più delicate come la plancia, la console centrale o le bocchette dell’aria, dove serve un tocco più gentile per non graffiare nulla. C’è poi un ugello che serve a soffiare via polvere e piccoli detriti, utile quando lo sporco si annida in fessure dove l’aspirazione da sola non basta.

Completano la dotazione una testina più larga dotata di superficie elettrostatica, ideale per trattare le aree estese, e un adattatore che trasforma l’apparecchio in un piccolo gonfiatore. Con quest’ultimo si possono gonfiare oggetti di dimensioni contenute come le ciambelle da piscina. Il Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition diventa così uno strumento versatile che non si limita ad aspirare, ma è in grado anche di soffiare e gonfiare.

Fonte: TecnoAndroid