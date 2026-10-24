ECMWF, i dati meteo ad alta risoluzione a 9 km diventano gratuiti

Il centro europeo che elabora le previsioni meteo di medio periodo ha deciso di spalancare le porte del proprio archivio. L’ECMWF ha infatti annunciato che i suoi dati ad alta risoluzione, quelli con una griglia di 9 km, saranno disponibili anche nel catalogo pubblico gratuito, cioè nella raccolta di informazioni che chiunque può consultare senza pagare nulla. Non si tratta di un dettaglio tecnico da addetti ai lavori ma di un cambio di passo piuttosto netto nel modo in cui questo tipo di dati circola, perché un livello di precisione finora riservato a pochi diventa ora alla portata di tutti.

Per capire il peso della notizia conviene partire da cosa fa l’ECMWF. Il suo lavoro si concentra sulle previsioni di medio periodo, quelle che guardano un po’ più in là rispetto al classico “domani piove o no” e provano a tracciare l’andamento del tempo sull’arco di diversi giorni. È un compito complesso, che richiede modelli matematici sofisticati e una quantità enorme di calcoli, e il risultato finale è proprio quella mole di dati che adesso entra nel circuito aperto.

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Cosa cambia con una risoluzione di 9 km

Quando si parla di risoluzione in ambito meteorologico il concetto è abbastanza intuitivo, anche se raramente viene spiegato. I modelli dividono il territorio in una sorta di grande scacchiera fatta di celle, e per ognuna di queste celle calcolano temperatura, pioggia, vento e tutti gli altri parametri. Più le celle sono piccole e più il quadro che ne esce è dettagliato. Una griglia di 9 km significa che ogni casella copre un’area con lati di circa nove chilometri, e questo permette di cogliere differenze che con maglie più larghe finirebbero inevitabilmente per confondersi tra loro.

In pratica, un dato più fine restituisce una fotografia più fedele del territorio. Una zona di pianura e una collina vicina, per esempio, possono comportarsi in modo molto diverso dal punto di vista meteorologico, e una griglia più stretta ha maggiori possibilità di distinguerle. È per questo che i dati ad alta risoluzione sono considerati così preziosi da chi lavora con le previsioni, e il fatto che finiscano in un archivio libero non è affatto scontato.

Un archivio gratuito accessibile da chiunque

Il punto centrale dell’annuncio sta tutto in due parole, gratuito e pubblico. Il catalogo a cui l’ECMWF ha deciso di aggiungere queste informazioni è accessibile da tutti, senza abbonamenti o barriere d’ingresso. Fino a oggi chi voleva lavorare con elaborazioni di questo livello doveva fare i conti con canali diversi, mentre ora lo stesso dettaglio a 9 km entra nella parte aperta dell’offerta del centro.

Si tratta quindi di un’operazione di apertura che riguarda direttamente la qualità delle informazioni messe a disposizione della collettività. Le previsioni meteo elaborate dal centro europeo non arrivano più al grande pubblico soltanto in versione semplificata, perché il catalogo libero si arricchisce adesso della stessa granularità che caratterizza i prodotti più accurati. Il passaggio annunciato dall’ECMWF riguarda proprio questo, ovvero la disponibilità dei dati con risoluzione di 9 km anche all’interno del catalogo pubblico gratuito consultabile da tutti.

Fonte: TecnoAndroid