Micron abbandona i privati, Crucial ora serve solo i grandi clienti AI

Ammettiamolo: è una di quelle notizie che ti fanno scendere una lacrimuccia, se sei un appassionato di hardware che ha visto passare un paio di decenni tra upgrade e smanettamenti vari. Stiamo parlando di Crucial, quel marchio che, diciamocelo chiaramente, era un po’ il punto di riferimento per chi voleva RAM e SSD affidabili, che non ti tradissero mai, e che non ti facessero spendere un rene per avere un PC scattante.

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Crucial sparisce dal mercato consumer: Micron punta tutto sull’AI e i data center

Ebbene, preparatevi a dire addio a questa vecchia, fidata conoscenza dagli scaffali dei negozi di elettronica. Crucial sta per sparire dal mercato dedicato ai privati, e non stiamo parlando di un temporaneo cambio di stagione. È una decisione che segna la fine di un’era lunga ben 29 anni di presenza costante tra le mani dei consumatori. La casa madre, Micron, l’ha buttata lì con un comunicato ufficiale che, pur ringraziando clienti, partner e dipendenti, non lascia spazio a interpretazioni: da febbraio 2026 i prodotti Crucial non saranno più lì ad aspettarci.

Il motivo dietro questa mossa è semplice, cristallino, e al tempo stesso tristemente emblematico dei tempi che corrono: il business dei data center è diventato un richiamo troppo forte, troppo succulento per lasciarselo sfuggire. È l’effetto domino dell’Intelligenza Artificiale che si sta mangiando il mondo. Micron ha deciso di concentrare tutte le sue risorse e i suoi sforzi per rifornire i grandi clienti strategici – quelli che hanno bisogno di quantità industriali di memoria per far “pensare” i loro server AI – dove i margini di guadagno sono ovviamente molto più alti e le opportunità di crescita sono solide come una roccia.

Il mercato consumer, quello fatto di noi che assemblavamo PC in cameretta o che compravamo un banco di RAM per dare una botta di vita al laptop di cinque anni fa, non garantisce lo stesso ritorno economico. Così, Crucial diventa una risorsa da spostare interamente sul tavolo dei giganti. È un vero colpo non solo per i negozi che perdevano un brand storico, ma soprattutto per noi appassionati. Quei moduli RAM che sembravano indistruttibili, quegli SSD che sono stati la spina dorsale di generazioni di PC casalinghi e che ci hanno accompagnato attraverso innumerevoli upgrade, presto non saranno più acquistabili con quel logo rassicurante in bella vista.

Micron ha provato a metterci una pezza, assicurando che l’assistenza clienti e il supporto in garanzia resteranno invariati. Un piccolo, magro conforto per chi ha già un loro prodotto installato. Resta, però, un’incognita sul destino dei lavoratori coinvolti. L’azienda ha parlato di voler ridurre l’impatto offrendo posizioni alternative all’interno di Micron stessa, ma la transizione non potrà che lasciare inevitabilmente conseguenze sul personale e sui partner commerciali.

Per noi consumatori, la sparizione di Crucial arriva in un momento già delicato. I prezzi di RAM e SSD, infatti, stanno già subendo un’impennata notevole, spinti proprio da quella fame insaziabile di memoria delle aziende che alimentano l’AI. Presto, l’unica alternativa che avremo sarà la concorrenza degli altri brand che si rivolgono al pubblico. Crucial, per chi come noi si è fidato di quel marchio per decenni, non sarà più un’opzione disponibile. È la dimostrazione lampante di come il mercato tecnologico si stia polarizzando: da una parte l’uso domestico e dall’altra le mastodontiche infrastrutture aziendali. La memoria dei nostri PC entra, in questo modo, in una nuova era, un po’ più distante e certamente meno accessibile, mentre Micron punta tutte le sue carte sul tavolo dei colossi dell’Intelligenza Artificiale.