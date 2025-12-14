Mi Chat, il nuovo assistente AI con cui Xiaomi entra nel futuro

Non c’è dubbio che l’intelligenza artificiale sia ormai la tecnologia del secolo. Non solo perché è anche diventato l’ambito in cui i più grandi leader delle aziende tecnologiche si sfidano.

Alle grandi aziende produttrici di strumenti tecnologici non è proprio possibile non investire nel campo dell’intelligenza artificiale. Appare chiaro che quest’ultima sia il futuro di questo campo, e per questo motivo sempre più aziende stanno investendo in strumenti di questo tipo. L’ultima azienda che è pronta per compiere un nuovo passo che ne permetta di rinnovarsi dal punto di vista tecnologico è Xiaomi. L’azienda cinese è pronta per lo sviluppo di uno strumento che sarà in grado di competere con i più grandi colossi nel momento.

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Xiaomi: sta per arrivare Mi Chat

Oltre a tutte le funzioni integrate con intelligenza artificiale che si possono trovare sui vari dispositivi elettronici, le aziende di quel campo hanno sviluppato degli assistenti di intelligenza artificiale.

Anche Xiaomi sta per unirsi al club, perché l’azienda cinese è pronta a sviluppare Mi Chat, il suo primo assistente basato sull’intelligenza artificiale. Xiaomi negli ultimi anni ha conquistato molti utenti, grazie ai propri dispositivi, come ad esempio gli smartphone. Adesso punta ancora più in alto, con lo sviluppo di Mi Chat.

Si tratta di uno strumento che si integrerà nell’ecosistema di Xiaomi, e che permetterà agli utenti di svolgere diverse mansioni soltanto utilizzando un semplice smartphone. Anche se le informazioni a riguardo sono ancora molto limitate, Mi Chat dovrebbe essere in grado di svolgere tutte le mansioni tipiche di un assistente AI. Ad esempio, potrà rispondere a quesiti posti dagli utenti, intervenire nella traduzione e nei riassunti dei testi. Non solo poiché dovrebbe anche essere in grado di aiutare l’utente nella gestione del proprio smartphone, ma anche nel controllo dei dispositivi smart.

L’obiettivo dell’azienda cinese è quello di avere un’integrazione diretta nell’ecosistema Xiaomi, riuscendo a unificare smartphone, tablet, smart home e altri prodotti.