Meta VR Glasses: Sandisk porta microSD Express e chiavette USB C

Sandisk sarà il partner esclusivo di Meta per le memorie flash dei nuovi Meta VR Glasses, gli occhiali per la realtà virtuale attesi sul mercato nella primavera del 2027. L’accordo, comunicato il 14 ottobre 2026, porterà nei negozi schede microSD Express e unità flash con connettore USB C pensate per ampliare lo spazio disponibile per giochi, applicazioni e contenuti immersivi. Tutti i prodotti verranno testati e certificati direttamente da Meta ed entreranno nell’ecosistema ufficiale di accessori Made for Meta.

Alla base della collaborazione c’è un’esigenza molto concreta. Le esperienze in realtà virtuale diventano sempre più ricche e articolate, tra ambienti tridimensionali complessi, grafica dettagliata e contenuti multimediali di ogni tipo. Tutto questo occupa spazio, e parecchio. Non basta più una buona potenza di calcolo per la grafica, serve anche una memoria capace di ospitare librerie corpose senza costringere chi gioca a cancellare un titolo per installarne un altro. Le due aziende hanno quindi lavorato insieme allo sviluppo di soluzioni su misura, progettate per integrarsi con i nuovi dispositivi Meta e garantire un utilizzo affidabile.

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La nuova gamma Sandisk dedicata ai Meta VR Glasses si articolerà su due famiglie di prodotti. Da una parte ci saranno le schede microSD Express, una tecnologia pensata per offrire prestazioni elevate all’interno di dispositivi compatti come appunto un visore. Dall’altra arriveranno le chiavette flash USB C, che sfruttano un’interfaccia ormai diffusissima e rappresentano un’alternativa pratica per spostare e gestire i contenuti digitali.

L’idea è combinare tre elementi che nella gestione dell’intrattenimento immersivo contano davvero, cioè velocità, affidabilità e capacità. Le nuove memorie serviranno a conservare più giochi e applicazioni, ma anche a supportare l’acquisizione, il salvataggio e la riproduzione dei contenuti VR secondo le funzioni previste dalla piattaforma. Al momento però il produttore non ha ancora svelato i tagli di memoria, le velocità precise o i prezzi di vendita. Per questi dettagli bisognerà aspettare l’avvicinarsi del debutto degli occhiali.

Uno degli aspetti centrali dell’intesa riguarda proprio l’ingresso delle memorie nel programma Made for Meta, quello che raccoglie gli accessori sviluppati per i dispositivi del marchio. Schede e chiavette dovranno superare procedure di verifica specifiche per dimostrare di rispettare gli standard qualitativi fissati da Meta. Lo scopo è assicurare piena compatibilità e prestazioni adeguate con i nuovi Meta VR Glasses, valutando gli accessori in base alle caratteristiche hardware del visore e al modo in cui verrà usato.

Per chi acquista, il bollino di certificazione diventerà un riferimento semplice per riconoscere le soluzioni di archiviazione compatibili con gli occhiali, senza andare a tentativi. Lo sviluppo congiunto punta inoltre a rendere più immediata l’espansione della memoria, con prodotti nati tenendo conto delle peculiarità della piattaforma Meta. Per Sandisk, d’altra parte, l’accordo rappresenta anche l’occasione di portare le proprie tecnologie flash in una categoria di dispositivi in piena evoluzione.

Sulla partnership si è espressa anche Susan Park, vicepresidente della gestione prodotti consumer di Sandisk, che ha manifestato soddisfazione per la collaborazione e ne ha sottolineato il peso nello sviluppo delle future esperienze di realtà virtuale. Secondo la dirigente, le schede microSD Express ad alte prestazioni sono state progettate per integrarsi con i nuovi occhiali di Meta e permettere di accedere rapidamente a una capacità di memoria maggiore. L’obiettivo dichiarato è consentire di continuare a usare i propri contenuti di intrattenimento e multimediali preferiti senza dover sacrificare una parte della libreria per mancanza di spazio.

Le nuove memorie saranno vendute nei mercati in cui verranno distribuiti i Meta VR Glasses, con un arrivo previsto in concomitanza con il lancio degli occhiali nella primavera del 2027. Non sono ancora noti prezzi, capacità delle schede microSD Express o configurazioni delle unità flash USB C, mentre è già confermato che tutti i prodotti passeranno attraverso le verifiche richieste per gli accessori ufficialmente certificati.

Fonte: TecnoAndroid