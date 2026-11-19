Meta ha lanciato una nuova funzione di chiamate in uscita per Muse, pensata per mettere l’intelligenza artificiale in contatto diretto con l’esterno, ad esempio con le attività commerciali. Il punto centrale è proprio questo: non è più solo l’utente a rivolgersi al sistema, ma è il sistema stesso ad avviare una telefonata. Per ora la novità è riservata agli abbonati paganti negli Stati Uniti, quindi chi utilizza la versione gratuita oppure si trova fuori dal mercato americano dovrà aspettare.

Il concetto di chiamata in uscita è piuttosto semplice da capire anche per chi non mastica tecnologia tutti i giorni. Di solito con un assistente basato sull’intelligenza artificiale si scrive o si parla e si riceve una risposta. Qui invece la direzione si inverte, perché è Muse a comporre il numero e a dialogare con chi sta dall’altra parte della linea. L’esempio indicato è quello delle aziende e dei negozi, cioè proprio quelle realtà con cui capita più spesso di dover parlare al telefono per sbrigare questioni pratiche.

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Una funzione riservata agli abbonati americani

La scelta di Meta di limitare la novità agli utenti paganti residenti negli Stati Uniti racconta molto sull’approccio dell’azienda. Non si tratta di una funzione distribuita a tutti in un colpo solo ma di un debutto mirato, circoscritto a un pubblico preciso e a un solo Paese. Chi ha sottoscritto un abbonamento oltreoceano può già sfruttare le chiamate in uscita, mentre per gli altri mercati, Italia compresa, al momento non ci sono indicazioni su un eventuale arrivo.

Questo tipo di avvio graduale non è insolito quando si parla di servizi che coinvolgono telefonate reali verso soggetti esterni. Una funzione del genere tocca infatti persone e aziende che non hanno scelto di usare il servizio e che si ritrovano semplicemente a rispondere a una chiamata. Partire da un bacino ristretto di abbonati permette quindi di introdurre lo strumento in modo controllato.

Gemini e Instinct puntano sulla stessa idea

Meta non è sola su questo fronte. Anche Gemini, l’assistente di Google, offre un’opzione simile che consente all’intelligenza artificiale di telefonare per conto dell’utente. E lo stesso vale per Instinct, una startup che ha imboccato la medesima strada proponendo un servizio paragonabile. Il quadro che emerge è quello di un settore in cui diversi protagonisti, grandi e piccoli, stanno lavorando sulla stessa idea di base.

Il fatto che un colosso come Meta, un gigante come Google e una giovane realtà come Instinct si muovano nella stessa direzione dice parecchio sull’interesse attorno a questa capacità. Far parlare l’assistente al telefono con un’attività commerciale sembra diventare uno dei terreni su cui si gioca la competizione tra i diversi sistemi di intelligenza artificiale. Con l’arrivo della funzione su Muse, Meta si allinea così a un’offerta già presente in Gemini e nel servizio sviluppato da Instinct, portando le chiamate in uscita agli abbonati paganti degli Stati Uniti.

Fonte: TecnoAndroid