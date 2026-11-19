Land Rover prepara un nuovo Defender elettrico dalle dimensioni più compatte, un SUV d’accesso alla gamma che arriverà nel 2027 e che prenderà di fatto il posto della Evoque. Parliamo del fratello minore del celebre fuoristrada britannico, destinato a debuttare in versione 100% elettrica. Il nome definitivo non è ancora ufficiale, ma il CEO di JLR P.B. Balaji ha confermato durante la conferenza sugli utili del secondo trimestre che “la [Range Rover] GT e il Defender elettrico partiranno ad Halewood l’anno prossimo”.

Il riferimento è allo stabilimento di Halewood, dove oggi escono dalle linee proprio Evoque e Discovery Sport. Non è un caso, perché sono esattamente queste due vetture a dover cedere il passo. Il nuovo modello sostituirà la Evoque, che andrà fuori produzione l’anno prossimo, mentre la Range Rover GT rimpiazzerà l’attuale Discovery Sport.

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Più piccolo fuori ma con una piattaforma tutta nuova

Rispetto al Defender che conosciamo, il nuovo SUV sarà più contenuto nelle misure, con una lunghezza prevista di poco superiore ai 4,5 metri. Alla base ci sarà la piattaforma EMA, un’architettura flessibile condivisa con la nuova GT. In listino troveranno posto motorizzazioni elettriche e ibride, anche se stando alle parole del CEO entro la fine del 2027 vedrà la luce soltanto la variante a batteria.

Sul nome si ragiona ancora. Viste le proporzioni ridotte, l’ipotesi più accreditata è Defender Sport, in linea con la tradizionale nomenclatura della casa. Sul tavolo però c’è anche “Defender 80”, una sigla che lo collocherebbe gerarchicamente sotto le attuali versioni 90, 110 e 130. Mark Cameron, amministratore delegato dei marchi Defender e Discovery, ha chiarito che si tratterà di un “piccolo” Defender solo nelle dimensioni, promettendo che il modello si posizionerà “ai vertici della categoria per gli attributi che lo rendono un Defender”.

Dal punto di vista ingegneristico non si parla di un semplice adattamento di quanto già esiste. Il nuovo fuoristrada nasce su una base progettata pensando prima di tutto all’elettrico, diversa sia dall’architettura MLA su cui poggiano le attuali Range Rover sia dalla D7x dei Defender di oggi. Questa scelta comporta però alcuni vincoli precisi, perché le batterie collocate nel pianale creano degli ostacoli fisici. Cameron ha ammesso che “le dimensioni del veicolo e della piattaforma ridurranno probabilmente l’escursione delle ruote e l’articolazione rispetto a un Defender attuale”, assicurando comunque che le doti in fuoristrada resteranno al top del segmento, con ogni probabilità grazie a una configurazione a doppio motore per la trazione integrale.

Le difficoltà non riguardano solo il telaio. Per meritarsi il nome Defender, la vettura dovrà conservare la sagoma alta e squadrata con il posteriore tronco che ha reso famoso il modello. Sono forme che complicano parecchio il lavoro sull’aerodinamica, un aspetto decisivo per spremere efficienza e autonomia da un’auto a batteria.

Defender diventa un marchio a sé

Questo SUV non è soltanto un’aggiunta al catalogo. Rappresenta il primo passo per trasformare Defender in un vero marchio all’interno della strategia House of Brands di JLR. Cameron lo ha spiegato così: “Abbiamo un portafoglio di un solo modello con diverse varianti, ma sto lavorando con una prospettiva dai sette ai dieci anni per costruire l’intero portafoglio del marchio”. Il manager ha poi aggiunto che “dobbiamo assicurarci che tutto ciò che facciamo come Defender abbia il DNA del brand: una capacità epica, costruita per durare e per andare ovunque”.

L’idea di allargare l’offerta globale lascia intendere che anche nei prossimi anni la scelta di motorizzazioni resterà ampia. Lo stesso Cameron lo ha confermato senza giri di parole: “Chiaramente con il Defender, a causa delle sue capacità, della robustezza, del peso e della sua geometria, finché potremo continuare a vendere benzina e diesel con l’ibridazione e altre forme di tecnologia ad interim, continueremo a farlo”.

Fonte: TecnoAndroid