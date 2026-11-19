Un occhio bionico potenziato dall’intelligenza artificiale potrebbe avvicinare il momento in cui le persone cieche torneranno a percepire almeno una parte del mondo visivo. Un gruppo di ricercatori provenienti da tre istituzioni, tra cui l’Università della California a Santa Barbara, ha dimostrato che un sistema di deep learning è in grado di rendere più precisa la stimolazione elettrica di un impianto cerebrale sperimentale e di prevedere con maggiore accuratezza ciò che il paziente vede davvero. Lo studio, pubblicato online sulla rivista Neuron, è una prova di principio ma segna un passo concreto verso protesi visive capaci di adattarsi al cervello di ciascun individuo invece di affidarsi a impostazioni fisse decise in partenza.

Il sistema lavora sulla corteccia visiva, la regione nella parte posteriore del cervello che elabora le informazioni provenienti dagli occhi. Analizzando le risposte neurali, la tecnologia ha offerto agli scienziati un controllo più fine sull’attività cerebrale. “Costruire un modello in astratto è una cosa” ha spiegato Michael Beyeler, professore associato di informatica e di scienze psicologiche e cerebrali a Santa Barbara. “Vederlo plasmare un esperimento con una persona è tutt’altra faccenda.”

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona la visione bionica che aggira gli occhi danneggiati

Da decenni la ricerca prova a restituire la vista a chi l’ha perduta, con risultati in genere piuttosto limitati. Alcuni dispositivi stimolano la retina mentre altri intervengono più avanti lungo il percorso che porta i segnali al cervello. Le protesi corticali invece seguono una strada diversa perché inviano impulsi elettrici direttamente alla corteccia visiva senza passare da occhi o nervi ottici. Una soluzione del genere potrebbe aiutare chi ha subito danni alle vie visive ma conserva una corteccia ancora reattiva, come le persone che hanno perso la vista dopo un ictus, malattie neurodegenerative o traumi cranici.

Per Beyeler il desiderio è particolarmente forte in chi ha visto per una parte della propria vita e poi ha perso questa capacità per una malattia ereditaria o un incidente. Il lavoro si basa su ricerche computazionali finanziate nel 2022 dal premio New Innovator dei National Institutes of Health, una sovvenzione quinquennale da circa 1,7 milioni di euro.

L’occasione per mettere alla prova il metodo è arrivata nel 2024 in Spagna, all’Hospital IMED Elche. Qui il team ha lavorato con un uomo di 27 anni diventato cieco dopo un trauma cranico, a cui era stato impiantato nella corteccia visiva un dispositivo con 96 elettrodi destinato a restare in sede per sei mesi. Attivando gli elettrodi il paziente percepiva i cosiddetti fosfeni, cioè macchie, lampi o forme luminose che a volte somigliano a stelle o fuochi d’artificio. Generarli è possibile ma renderli stabili e prevedibili è molto più complicato, dato che la stessa stimolazione non produce sempre la stessa risposta.

Un’intelligenza artificiale che impara dal cervello di ogni paziente

I ricercatori hanno addestrato una rete neurale profonda a prevedere come la corteccia avrebbe reagito a diverse configurazioni di stimolazione, tenendo conto anche dell’attività cerebrale a riposo registrata subito prima. Le combinazioni scelte dall’algoritmo hanno prodotto i modelli di attività desiderati con maggiore precisione rispetto ai metodi di confronto e richiedendo meno corrente elettrica. Un altro dato si è rivelato sorprendente perché l’attività registrata direttamente dal cervello prevedeva ciò che il paziente vedeva meglio delle impostazioni di stimolazione stesse.

“Gli ingegneri tendono a trattare i fosfeni come pixel” ha osservato Beyeler “ma il cervello non funziona così. Gli elettrodi interagiscono, le risposte neurali oscillano e quello che inseriamo non coincide per forza con ciò che la persona percepisce.” L’impianto poteva sia stimolare sia registrare l’attività neurale, e il paziente descriveva forma, dimensione, luminosità e colore dei lampi osservati. Siccome la risposta del cervello cambia nel tempo, anche da un giorno all’altro, adattare gli impulsi a queste variazioni potrebbe garantire esperienze visive più coerenti. “Una protesi utile non può seguire una ricetta fissa” ha aggiunto lo scienziato. “È il dispositivo che deve adattarsi alla persona e non il contrario.”

Lo studio ha coinvolto UC Santa Barbara, il Politecnico federale di Zurigo e l’Università Miguel Hernández, con Pehuén Moure, Jacob Granley e Fabrizio Grani come primi autori e la supervisione di Beyeler, di Eduardo Fernández e di un gruppo di ricerca zurighese. Il lavoro fa parte di una più ampia sperimentazione di fattibilità in corso in Spagna, e per ora le percezioni del paziente si sono limitate a lampi e forme di luce.

Fonte: TecnoAndroid