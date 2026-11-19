Apple ha aggiornato l’app Apple Store introducendo il supporto completo a iPhone Duo. Si tratta di un intervento mirato che riguarda l’applicazione ufficiale dedicata allo store dell’azienda, ora adattata per accogliere anche questo modello all’interno della propria offerta. È un passaggio che tocca da vicino chiunque utilizzi l’app come punto di riferimento per l’universo Apple e che guarda con interesse al nuovo dispositivo.

Cosa porta l’aggiornamento dell’app Apple Store

Il cuore della novità sta tutto in una formula precisa, cioè il supporto completo a iPhone Duo. L’applicazione, quindi, non si limita più a ignorare o a trattare in modo parziale questo smartphone ma lo integra pienamente tra i prodotti gestiti. Per l’utente significa poter contare sull’app ufficiale anche quando l’attenzione si concentra su iPhone Duo, senza dover cercare altrove.

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Non è un dettaglio da poco. L’app Apple Store rappresenta per molti il canale più diretto con l’azienda, quello a cui ci si rivolge per curiosare tra i prodotti e orientarsi nel catalogo. Un aggiornamento di questo tipo serve proprio a mantenere l’applicazione allineata con i dispositivi che Apple propone, in modo che l’esperienza resti coerente e aggiornata.

Il peso di iPhone Duo dentro lo store di Apple

Il fatto che Apple abbia scelto di intervenire sull’app per garantire il pieno supporto a iPhone Duo mostra come il nuovo modello abbia ora un posto ben definito all’interno dell’ecosistema digitale dell’azienda. L’applicazione dello store diventa così uno strumento in grado di accompagnare anche questo smartphone, al pari degli altri prodotti della casa.

Per chi utilizza abitualmente Apple Store il consiglio pratico è semplice e riguarda l’installazione della versione più recente dell’applicazione, così da avere a disposizione il supporto completo appena introdotto. Il rilascio interessa l’app ufficiale dello store di Apple, che con questo aggiornamento accoglie pienamente iPhone Duo.

Fonte: TecnoAndroid