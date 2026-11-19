Sono scomparsi da decine di migliaia di anni, eppure i Neanderthal continuano a lasciare un segno concreto dentro il nostro cervello. Quando Homo sapiens uscì dall’Africa e incontrò questi parenti estinti in Eurasia, nel suo patrimonio genetico finirono piccoli frammenti di DNA neandertaliano. Oggi è noto che tra l’1 e il 2% del genoma delle popolazioni non africane deriva proprio da quegli incroci. Una ricerca molto recente aggiunge un tassello in più, perché una di queste minuscole varianti modella l’anatomia della parte posteriore del cervello e riduce il rischio di sviluppare la schizofrenia.

Una piccola variante nascosta sul cromosoma 14

Lo studio ha incrociato genomi antichi con grandi banche dati biomediche attuali, e proprio questo lavoro ha portato i ricercatori a concentrarsi sul cromosoma 14. La variante individuata non è una mutazione che altera la struttura di una proteina. Si tratta piuttosto di una modifica minuscola che coinvolge quattro lettere del codice genetico ed è implicata nello sviluppo cerebrale e nell’architettura delle cellule.

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Per avere la certezza che questo tratto arrivasse davvero dal meticciato con i Neanderthal, e non da un antenato comune molto più remoto, gli studiosi hanno confrontato il segmento genetico con sequenze fossili ad alta copertura. Il risultato è piuttosto netto. La variante compare in tutti e cinque i genomi neandertaliani analizzati ed è invece del tutto assente in quelli delle popolazioni umane attuali dell’Africa subsahariana.

Lobo occipitale più piccolo e meno rischio di schizofrenia

L’effetto di questa eredità si concentra nella parte posteriore dell’encefalo, nel lobo occipitale, e in modo particolarmente marcato in una struttura che elabora le informazioni in arrivo dagli occhi e rende possibile la vista. Ogni copia ereditata è associata in media a una riduzione di circa 0,85 centimetri cubi del volume di quest’area. Può sembrare poco, ma finora nessuna singola variante genetica aveva mostrato un effetto individuale così grande sulle dimensioni di questa regione.

Una riduzione così evidente non sembra avere conseguenze sul rendimento cognitivo. Il quadro cambia invece sul piano psichiatrico. Secondo l’analisi, chi possiede una sola copia di questa alterazione ha un rischio di sviluppare la schizofrenia inferiore di quasi il 10% rispetto al resto della popolazione.

Il dato aggiunge una sfumatura importante a un dibattito scientifico aperto da anni. Lo studio indica infatti che l’ascendenza neandertaliana considerata nel suo insieme non mostra alcuna tendenza protettiva contro la schizofrenia. L’effetto davvero rilevante è legato a questa piccola alterazione specifica. Una lettura diversa da quella di lavori precedenti, che già nel 2021 suggerivano come i pazienti schizofrenici avessero una quota complessiva di variazione genetica di origine neandertaliana più bassa rispetto ai controlli sani, anche se con una significatività statistica molto al limite. Ora l’attenzione si sposta sulle alterazioni puntuali, che sono quelle destinate a dire di più.

Il paradosso della corteccia visiva

I calchi endocranici ricavati dai fossili mostrano che i Neanderthal avevano una capacità cranica media leggermente superiore alla nostra. E non solo. Possedevano anche lobi occipitali e una corteccia visiva proporzionalmente più grandi rispetto a Homo sapiens, un tratto che di solito viene interpretato come un adattamento per elaborare meglio la luce fioca alle alte latitudini dell’Eurasia. Viene quindi spontaneo chiedersi come sia possibile che una variante ereditata proprio da loro riduca le dimensioni del lobo occipitale negli esseri umani di oggi.

Secondo i ricercatori la spiegazione sta nella complessità dell’architettura cerebrale, un tratto straordinario in cui intervengono moltissimi geni diversi. Isolarne uno soltanto non avrebbe alcun senso. Questa variante genetica va letta come un fattore in più, capace però di offrire informazioni preziose per comprendere meglio l’eredità lasciata dai nostri antenati.

Fonte: TecnoAndroid