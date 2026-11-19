La Bentley Torcal, primo modello completamente elettrico della casa di Crewe, ha già esaurito la disponibilità per il suo primo anno di commercializzazione. Gli ordini relativi al 2027 risultano infatti tutti assegnati, e la cosa curiosa è che la vettura non è ancora nemmeno entrata in produzione. Con un prezzo di partenza di circa 190.000 euro sarebbe un errore pensare che il marchio britannico abbia deciso di scendere di livello, visto che parliamo di un costruttore che ha sempre fatto dell’esclusività e dell’artigianalità il proprio tratto distintivo. Resta però il fatto che questa Bentley elettrica rappresenta oggi la porta d’ingresso più accessibile per chi vuole mettersi al volante di una Bentley nuova di zecca.

A confermare il successo della nuova arrivata è stato l’amministratore delegato Walliser, che ha spiegato come il portafoglio ordini del 2027 sia ormai completo. L’avvio della produzione è previsto nella prima metà del 2027 nello stabilimento di Crewe, nel Regno Unito, dove l’azienda ha investito circa 400 milioni di euro per preparare le linee al nuovo modello. Un investimento che ha toccato anche dettagli meno visibili, come le divise dedicate agli operai impegnati sui veicoli elettrici. Secondo il numero uno della casa, la Torcal sta attirando clienti nuovi e più giovani, non tanto persone digiune di auto elettriche quanto appassionati che credono nel marchio. “È Bentley, Bentley, Bentley” ha detto Walliser, aggiungendo che sì, la vettura ha una trazione elettrica, ma il riscontro raccolto dice che la gente si fida della tecnologia e si fida anche di Bentley.

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Una scommessa per frenare il calo delle vendite

A differenza della rivale britannica Rolls Royce, la casa di Crewe ha scelto di rivolgersi a un pubblico più ampio puntando su un SUV crossover di dimensioni più contenute per il debutto nel mondo delle emissioni zero. La Torcal si colloca infatti sotto la Bentayga, che resta spinta da motori termici, e al momento non sono previsti progetti per una coupé due porte da contrapporre alla Continental, sulla falsariga di quanto fatto dalla concorrente con Spectre.

L’azienda non ha diffuso numeri precisi sugli ordini raccolti dalla Torcal, ma è piuttosto evidente la speranza che il nuovo modello possa arrestare un calo delle vendite del 17% che ha portato al dimezzamento dei profitti nei primi tre trimestri del 2026. La discesa è cominciata dopo il picco del 2022, anno da record con 15.174 consegne. Nel 2025, per fare un paragone, le vetture consegnate sono state 10.100. Una flessione importante, che rende il SUV elettrico ancora più strategico per i conti del marchio.

La personalizzazione resta il vero motore dei ricavi

Va detto però che negli ultimi tempi il grosso delle entrate di Bentley non è arrivato soltanto dai volumi. La personalizzazione continua a occupare un posto centrale nella strategia dell’azienda, grazie alla divisione Mulliner che permette di costruire vetture praticamente su misura. Lo scorso anno, tanto per dare un’idea, la Continental GT poteva essere configurata in 46 miliardi di modi diversi. Proprio questa attività ha contribuito storicamente a garantire alla casa il settimo anno consecutivo di bilanci in attivo.

Con la nuova elettrica il discorso non cambia affatto. Walliser ha raccontato di vedere esemplari configurati oltre le 300.000 sterline, segno che la voglia di rendere unica la propria auto non si ferma davanti a una motorizzazione a batteria. Secondo l’amministratore delegato c’erano state alcune supposizioni in merito, e qualcuno si era mostrato critico sulla reale disponibilità dei clienti a investire in allestimenti esclusivi anche su un’auto elettrica.

Fonte: TecnoAndroid