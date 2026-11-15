La bola negra, l’incubo dei Los Javis alla prima di Cannes

Il trionfo di La bola negra al Festival di Cannes sembra oggi una storia scritta con largo anticipo, eppure per Javier Calvo e Javier Ambrossi la prima proiezione pubblica del film è stata tutt’altro che una passeggiata. I due registi, conosciuti ovunque come Los Javis, hanno ammesso che quella serata si è trasformata in un vero incubo almeno per la prima ora di visione. Il motivo era il volume dell’audio, sparato al massimo per una scelta presa poche ore prima della prima.

Il contesto aiuta a capire quanto fosse alta la posta in gioco. Mancano ancora un paio di mesi per sapere se il lungometraggio sarà tra i titoli candidati ai prossimi Premi Oscar e se, come suggeriscono le previsioni, comparirà in diverse categorie, compresa quella di miglior film. Intanto però il lavoro dei due cineasti spagnoli ha già conquistato critica e botteghino a livello internazionale. Uscito nelle sale spagnole il 25 settembre 2026, il film dura 2 ore e 40 minuti e vede nel cast Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau e Carlos González.

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Una notte con il volume fuori controllo

L’ascesa di La bola negra è cominciata lo scorso maggio sulla Croisette, dove la pellicola ha ricevuto la seconda ovazione più lunga nella storia della rassegna. Non solo. Calvo e Ambrossi si sono portati a casa anche il premio per la miglior regia. A raccontare il retroscena sono stati gli stessi autori in un’intervista sul proprio canale YouTube, dove hanno spiegato come una decisione presa da Calvo la notte precedente gli avesse quasi fatto credere di aver rovinato l’opera.

Ambrossi ha aperto il racconto con una battuta, definendo l’esperienza un incubo e invitando il collega a dire tutta la verità. Calvo ha ricostruito quei giorni frenetici. Per mesi la coppia è rimasta chiusa tra una sala di montaggio e una di sound design, con i tempi strettissimi. Il film era stato presentato a Cannes ed era stato accettato, così bisognava chiuderlo in fretta. Di colpo i due si sono ritrovati sul tappeto rosso, con 2.000 spettatori pronti a vedere il film per la prima volta.

La sera prima, alle tre del mattino, Calvo era andato a controllare l’audio. Anche Ambrossi era presente e, a suo dire, si era limitato a lasciargli carta bianca, ammettendo con ironia di essere piuttosto bravo ad accettare le cose. Stremato dalla stanchezza, Calvo aveva chiesto di alzare il volume al massimo, senza pensarci troppo. Appena iniziata la proiezione, però, si è accorto subito che il suono era decisamente troppo forte.

Dal panico agli applausi di 20 minuti

Per tutta la prima ora Ambrossi ha avuto accanto un collega in preda all’ansia che continuava a ripetergli che l’audio era troppo alto. La sua reazione è stata quella di chiedergli di andare a farlo abbassare, purché smettesse di parlargli. Calvo, ridendo, ha ricordato di essere convinto che sarebbe stato un fiasco, mentre il socio gli intimava di tacere, il tutto in piena premiere. A un certo punto si è avvicinata la produttrice francese Alice Labadie, che ha fatto notare come forse il volume fosse un po’ eccessivo.

Ambrossi ha confessato di essere stato furioso con tutti e di considerare quella la peggiore proiezione della sua vita. La situazione si è sbloccata proprio grazie a Labadie, descritta come un angelo, che ha scritto al proiezionista e ha fatto abbassare un po’ l’audio. A quel punto Calvo è riuscito a tranquillizzarsi, mentre Ambrossi ha avuto la sensazione che il successo di La bola negra fosse ormai segnato.

Nella seconda parte della visione il regista ha iniziato a osservare le reazioni della platea, che capiva l’esistenza di una trama e vedeva i pezzi del puzzle andare al loro posto. Poi sono arrivati i pianti e quel silenzio carico di tensione. Ambrossi l’ha definita una delle esperienze più belle della sua vita, proprio perché quel pubblico non conosceva affatto i due autori. Non si trattava degli spettatori spagnoli, che ne seguono il percorso e li sostengono con affetto, ma di persone che si chiedevano chi fossero. Nonostante questo hanno applaudito per 20 minuti, facendo capire quanto avessero amato il film, e a lui quell’ovazione ha regalato una grande pace interiore come regista.

Fonte: TecnoAndroid