Grey’s Anatomy, Chandra Wilson racconta gli addii dei colleghi

Dopo più di vent’anni passati nei corridoi del Grey Sloan Memorial, Chandra Wilson ha scelto di parlare apertamente delle numerose partenze che hanno segnato la storia di Grey’s Anatomy. L’attrice che presta il volto alla dottoressa Miranda Bailey fa parte del cast fin dal debutto della serie e in una recente intervista ha raccontato come ha vissuto i tanti addii dei colleghi che negli anni hanno lasciato uno dei medical drama più amati della televisione. Il suo è un racconto sincero e anche piuttosto tenero, che mostra il lato umano di una produzione abituata da tempo a cambiare pelle.

Per capire il peso di queste parole conviene fare un passo indietro fino al 27 marzo 2005. Quel giorno la rete statunitense ABC trasmise il primo episodio della serie creata da Shonda Rhimes, che nel giro di poco tempo diventò uno dei grandi successi del piccolo schermo. Il progetto si ispirava al fenomeno di E.R. Medici in prima linea e riuscì a conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo, tanto da allargare il proprio universo narrativo con due spin off, Private Practice e Station 19.

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Un cast che si è trasformato stagione dopo stagione

In oltre due decenni di programmazione la serie ha attraversato parecchi cambiamenti nel cast. Molti degli interpreti che avevano dato vita ai personaggi più iconici hanno finito per lasciare l’ospedale di Seattle, spinti dalla voglia di dedicarsi a nuovi progetti professionali. Una trasformazione continua che ha inciso parecchio sull’evoluzione del racconto e che ha costretto il pubblico a salutare alcuni dei suoi protagonisti preferiti, spesso con un certo dispiacere.

Oggi del gruppo originale restano soltanto due volti nel cast fisso. Da una parte c’è proprio Chandra Wilson con la sua Bailey, dall’altra James Pickens Jr., che interpreta Richard Webber fin dalla prima stagione. Due presenze costanti che hanno visto passare davanti ai loro occhi generazioni intere di specializzandi, primari e chirurghi, sia sul set sia nella finzione.

Le parole di Chandra Wilson sugli addii

Nonostante il tempo trascorso, salutare i compagni di lavoro non è mai diventata un’abitudine per l’attrice. “Mi rattrista sempre quando perdo i miei bambini, perché per me sono tutti i miei bambini”, ha confessato con grande affetto. La protagonista ha anche spiegato di coltivare ancora la speranza che i vecchi colleghi possano un giorno tornare sul set, segno di un legame che va ben oltre il semplice rapporto professionale.

Secondo il suo racconto, quando un attore lascia la produzione all’inizio sembra che l’addio sia definitivo e che abituarsi alla sua assenza sia impossibile. Con il passare del tempo però arrivano nuovi interpreti e la squadra torna a costruire rapporti con loro, sia davanti alla macchina da presa sia lontano dalle riprese. Un meccanismo che, a sentire Wilson, permette al gruppo di rinnovarsi senza perdere quella dimensione quasi familiare che lo ha sempre contraddistinto.

Nel corso degli anni l’interprete di Bailey ha condiviso il set con tantissime star che alla fine hanno salutato la serie. Tra i nomi più celebri ci sono Sandra Oh, Patrick Dempsey e Justin Chambers, volti che hanno accompagnato a lungo il pubblico e che hanno lasciato un segno profondo nella storia dello show. A questi addii si sono aggiunti quelli più recenti di Kevin McKidd e Kim Raver, che hanno abbandonato il medical drama con l’ultimo episodio della ventiduesima stagione.

Fonte: TecnoAndroid