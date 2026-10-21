Meta AI, il sigillo invisibile che smaschera i contenuti generati

Riconoscere un’immagine creata dall’AI di Meta non dipende più dal colpo d’occhio, e per fortuna esiste uno strumento gratuito che fa il lavoro in circa trenta secondi. I tempi in cui i contenuti sintetici si smascheravano contando sei dita su una mano o notando volti dall’aria vagamente inquietante stanno finendo in fretta. I generatori attuali producono foto, video e audio talmente realistici che distinguere il vero dal falso diventa ogni giorno più complicato. Certo, a volte l’istinto suggerisce che qualcosa non torna, ma una sensazione non è una prova.

Meta ha trovato un modo per affrontare il problema, almeno per quello che esce dai propri strumenti. Ogni volta che la sua intelligenza artificiale genera un’immagine, un video o una traccia audio, inserisce nel file un sigillo invisibile, una filigrana digitale integrata nella struttura stessa del contenuto. Non si tratta di un logo sovrapposto che basta tagliare via e nemmeno di un’informazione nascosta nei metadati destinata a sparire al primo download. È un segnale che resiste a ridimensionamenti, ritagli, compressione e perfino agli screenshot.

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Come funziona il sigillo e come usare lo strumento in quattro passaggi

Il punto di forza di questa marcatura è la resistenza. I metadati tradizionali, cioè quei dati che raccontano quando un file è stato creato, con quale dispositivo e in quale luogo, svaniscono appena il contenuto viene scaricato, condiviso, modificato o catturato come immagine dello schermo. La filigrana di Meta invece rimane al suo posto perché fa parte del file e non è un’etichetta incollata sopra. Se qualcuno genera una foto con l’AI di Meta, la ridimensiona, la ritaglia, la comprime per spedirla tramite un’app di messaggistica e la inoltra in un gruppo, il sigillo continua a esserci.

Il primo passo consiste nell’aprire il sito di verifica che Meta dedica ai contenuti prodotti dalla sua intelligenza artificiale. Il servizio è gratuito, non chiede la creazione di un account e accetta immagini, video e file audio. L’interfaccia è essenziale, con un’area di caricamento e un campo per gli indirizzi web. Il secondo passaggio riguarda il caricamento vero e proprio, che si può fare selezionando il file dal dispositivo tramite l’apposita icona oppure trascinandolo nello spazio indicato. Se il contenuto si trova online, magari su un sito o su un social, basta incollarne l’indirizzo nel campo di testo. Sono supportati i formati più diffusi per foto, video e audio.

Poi arriva l’elaborazione, che di solito dura pochi secondi a seconda del peso del file e della velocità della connessione. Non serve fare altro e, in caso di ripensamenti o di file sbagliato, l’operazione si può annullare in qualsiasi momento. L’ultimo passaggio è la lettura del responso, che può indicare due cose soltanto. O il contenuto è stato generato o modificato dall’AI di Meta, oppure il sigillo non è stato rilevato. A quel punto si possono cancellare i risultati e caricare subito un altro file, senza alcun limite al numero di controlli.

Il limite da conoscere e perché un solo controllo non basta

Lo strumento funziona in modo simile a quello di Google e ne condivide il limite principale, perché cerca esclusivamente il sigillo inserito dall’AI di Meta. Quando lo trova la conferma è affidabile. Quando non lo trova, però, nessuno può dire che l’immagine sia autentica. Potrebbe essere uscita da un altro generatore che non usa quella marcatura, come ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion o una delle decine di alternative disponibili. Un esito positivo chiude la questione, uno negativo la lascia aperta, ed è bene tenerlo a mente quando si valuta un contenuto che gira sui social o nelle chat.

Nel 2026 il panorama della verifica dei contenuti generati dall’AI somiglia a quello degli antivirus negli anni Duemila. Ogni azienda ha il suo sistema e nessuno strumento copre tutto, con Google che ha la propria filigrana, Meta il proprio sigillo e altre realtà soluzioni differenti. La strategia più completa prevede quindi più controlli in sequenza, usando lo strumento di Meta per i suoi contenuti, quello di Google per i sistemi compatibili con la sua filigrana e il buon senso per il resto. Significa risalire alla fonte originale, fare una ricerca inversa dell’immagine e valutare il contesto in cui è stata pubblicata. Presi singolarmente questi passaggi non sono perfetti, ma messi insieme offrono una verifica più solida del semplice istinto.

Lo scenario tipico è quello di una foto sorprendente che arriva in un gruppo di messaggistica, spunta nel flusso dei social o accompagna un articolo, e sembra troppo perfetta, troppo drammatica o semplicemente troppo bella per essere vera. Prima di condividerla, commentarla o lasciarsi trascinare dall’emozione, basta scaricare il file e caricarlo nello strumento di verifica, un’operazione che richiede 30 secondi.

Fonte: TecnoAndroid