Samsung, il 66% degli europei sceglie lo smartphone per passione

Scegliere uno smartphone in Europa oggi vuol dire pensare a come verrà usato domani, ma anche fare i conti con la vita di tutti i giorni. È questo il quadro che emerge da un’indagine Samsung condotta su 5.001 consumatori adulti tra Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, ascoltati alla fine di settembre. Ne viene fuori il ritratto di utenti che non comprano un telefono soltanto per le sue specifiche tecniche ma lo legano a passioni, progetti e perfino al proprio modo di presentarsi agli altri.

Passioni, ambizioni e stile personale dietro l’acquisto

Il dato più curioso riguarda le motivazioni. Il 66% degli intervistati ha acquistato il telefono che usa attualmente pensando ad almeno un interesse da coltivare, che si tratti di intrattenimento, viaggi, gaming o creazione di contenuti. Le ambizioni personali influenzano le scelte tecnologiche per il 46% del campione, mentre per il 24% sono proprio le aspirazioni di vita a guidare la decisione finale. C’è poi una fetta non trascurabile, pari al 28%, che punta soprattutto sull’estetica e sceglie il dispositivo che rispecchia meglio il proprio stile.

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Anche quando l’acquisto nasce da obiettivi a lungo termine, però, a pesare davvero sono le funzioni quotidiane. La batteria resta il problema numero uno, visto che oltre il 36% indica tra i fastidi principali la necessità di ricaricare il telefono troppo spesso. Il 18% non sopporta di dover saltare da un’app all’altra senza poterle tenere aperte insieme, il 14% vorrebbe più spazio sullo schermo e il 13% è arrivato a prendere in mano un dispositivo più grande per finire un’attività cominciata sul cellulare.

Poi c’è il capitolo privacy, tutt’altro che marginale. Oltre il 27% ha smesso di usare le app di mobile banking in pubblico, o le ha abbandonate del tutto, per paura che qualcuno potesse sbirciare lo schermo. Su questo tema Samsung ha coinvolto 11.000 europei in occasione del lancio di Galaxy S26 Ultra, il modello che porta con sé il Privacy Display. Si tratta di una tecnologia integrata nell’hardware che mostra i contenuti solo a chi guarda il display frontalmente, schermandoli dalle occhiate laterali senza compromettere la visione. Un terzo del campione (33%) racconta di aver notato contenuti personali sul telefono di uno sconosciuto in un luogo pubblico e il 27% ammette di aver visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere.

Cosa chiedono gli europei al prossimo telefono

Una ricerca separata, svolta a luglio su 4.006 utenti tra Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e Italia, aggiunge altri tasselli. L’85% ha iniziato un’attività sul proprio smartphone senza portarla a termine e quasi sette persone su dieci (69%) vorrebbero la comodità di un telefono sottile per l’uso quotidiano che però sappia aprirsi e offrire uno schermo più ampio quando serve.

Una volta soddisfatte le esigenze di base, nella scelta del prossimo dispositivo vincono velocità e prestazioni, indicate dal 22% degli intervistati. Il 20% vorrebbe fare di più senza dover passare a un display più grande e il 15% desidera un design più sottile e facile da portare in giro. Per il 23% sarebbe la funzione giusta per un’attività svolta regolarmente a convincerlo a provare un tipo diverso di prodotto, mentre per il 18% conterebbe soprattutto una maggiore riservatezza quando il telefono viene usato in mezzo ad altre persone. Tra i più giovani la curiosità per i formati alternativi è evidente, tanto che il 21% della fascia tra i 25 e i 34 anni prenderebbe in considerazione un telefono di dimensioni normali capace di aprirsi come un piccolo tablet.

A questi numeri l’azienda coreana affianca i propri suggerimenti. Galaxy S26 Ultra offre il Privacy Display integrato, Galaxy Z Flip 8 è pensato per chi vuole esprimere il proprio stile, Galaxy Z Fold 8 punta su un’esperienza immersiva ed equilibrata e Galaxy Z Fold 8 Ultra si rivolge a chi ha bisogno di gestire più attività contemporaneamente. Benjamin Braun, CMO di Samsung Europe, spiega che è anche per questo motivo che il marchio affianca ai classici modelli a barra ben tre diverse tipologie di pieghevoli.

Fonte: TecnoAndroid