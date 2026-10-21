Corsair 3200D al minimo storico su Amazon: 71,20€ con tre ventole

Chi sta mettendo insieme i pezzi per una nuova postazione trova oggi su Amazon una promozione piuttosto interessante dedicata al case Corsair 3200D. Lo sconto attivo è del 25% e porta il prezzo finale a 71,20€, una cifra che coincide con il minimo storico registrato per questo modello. Si tratta di un ribasso che rende decisamente più accessibile uno chassis pensato per chi cerca spazio, una buona circolazione dell’aria e un montaggio senza troppi grattacapi.

Il prodotto in questione è nello specifico il Corsair 3200D RS ARGB, una soluzione che punta su tre aspetti ben precisi. Da una parte ci sono le ampie possibilità di raffreddamento, dall’altra un assemblaggio semplificato e infine il supporto ai componenti hardware di ultima generazione. Insomma, un contenitore che non si limita a fare da semplice guscio ma che prova a facilitare la vita a chi deve costruire la propria macchina e poi mantenerla in ordine nel tempo.

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Fino a nove ventole e illuminazione gestita dalla scheda madre

Sul fronte della ventilazione la struttura lascia parecchio margine di manovra. All’interno possono trovare posto fino a nove ventole da 120 mm, un numero che permette di organizzare il flusso d’aria in maniera molto flessibile in base alle proprie esigenze. Nella dotazione ne sono già incluse tre, le RS120 ARGB, quindi il case arriva pronto per essere utilizzato senza dover acquistare subito altre unità per cominciare.

C’è poi un dettaglio piuttosto comodo legato alla gestione di queste ventole. Sia la ventilazione sia l’illuminazione ARGB possono essere controllate direttamente attraverso la scheda madre, così da avere un unico punto di riferimento per regolare il comportamento del sistema e i suoi effetti luminosi. Per chi tiene all’estetica della propria configurazione è un aspetto che fa la differenza, perché tutto resta sotto controllo senza complicazioni.

Montaggio semplificato e spazio per le configurazioni più potenti

Il Corsair 3200D è stato sviluppato anche con l’obiettivo di rendere più agevole la fase di assemblaggio, quella che spesso spaventa chi si avvicina per la prima volta al mondo dei computer fatti in casa. Sono presenti diversi punti di fissaggio per i cavi e un sistema integrato per nasconderli, così da mantenere l’interno pulito e ordinato. Il connettore singolo per i cavi del pannello frontale semplifica ulteriormente i collegamenti, riducendo il numero di passaggi necessari durante il montaggio. A questo si aggiunge la compatibilità con le schede madri a connessione inversa, una caratteristica che garantisce una maggiore libertà nella scelta della configurazione.

Non mancano nemmeno alcune accortezze pensate per le build più spinte. Tra queste figura un supporto anti sag, progettato per sostenere le schede video più pesanti e limitarne la flessione, un problema tutt’altro che raro con le GPU di grandi dimensioni. Per chi invece preferisce affidarsi al raffreddamento a liquido, il Corsair 3200D RS ARGB consente di installare nella parte superiore radiatori da 360, 280 e 240 mm, offrendo quindi diverse opzioni a seconda del sistema scelto e dello spazio che si vuole dedicare al dissipatore. Il tutto, con la promozione attualmente attiva su Amazon, al prezzo di 71,20€ grazie allo sconto del 25%.

Fonte: TecnoAndroid