Mercer Cobra Roadster: la Shelby Cobra in rame firmata Torino

Esiste una Shelby Cobra con un’anima italiana ed è probabilmente una delle concept car più curiose degli anni Sessanta. Si chiama Mercer Cobra Roadster e porta la firma della carrozzeria torinese Sibona Basano, che la costruì come esercizio di design e soprattutto come vetrina per mostrare cosa potessero fare rame e ottone su un’automobile. Un esemplare davvero unico, passato all’asta nel 2011 per circa 580.000 euro.

Per raccontare la sua storia bisogna tornare al dopoguerra, quando il design automobilistico americano cambia pelle in modo profondo. Le vetture abbandonano poco alla volta le forme tradizionali e adottano superfici più moderne, proporzioni dinamiche e soluzioni ispirate all’aerodinamica. In questo clima emerge la figura di Virgil M. Exner, uno dei nomi più influenti dello stile statunitense.

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L’idea di Virgil Exner e l’interesse dell’industria del rame

Dopo l’esperienza in Studebaker Exner approda in Chrysler, dove disegna alcune delle auto più riconoscibili degli anni Cinquanta. Nel 1963 la rivista Esquire gli chiede di immaginare come alcune automobili classiche potrebbero rinascere con la tecnologia e le proporzioni delle vetture moderne. Nascono così quattro progetti ispirati a marchi americani celebri come Stutz, Duesenberg, Packard e Mercer.

Tra questi spicca la rilettura della Mercer Raceabout, con cofano lunghissimo, abitacolo arretrato e parafanghi separati. Proprio quel disegno diventa la base della futura Mercer Cobra. A notarlo è la Copper Development Association, il cui presidente George M. Hartley vede le tavole pubblicate e decide di trasformarle in un’auto funzionante. L’obiettivo non è soltanto stupire ma dimostrare quanto il rame e le sue leghe possano essere versatili in carrozzeria e nell’abitacolo.

Per dare concretezza al progetto Exner si affida alla Carrozzeria Sibona Basano di Torino, anche su suggerimento del designer americano Brooks Stevens. L’azienda era stata fondata da Elio ed Emilio Basano e aveva guadagnato ulteriore esperienza con l’ingresso di Pietro Sibona, già maestro battilastra della Ghia. Exner e il figlio sviluppano quindi il progetto definitivo partendo da un telaio AC Cobra.

Dalla Shelby Cobra alla Mercer tra meccanica e dettagli preziosi

La base tecnica è forse l’aspetto più intrigante. Lo chassis viene ordinato nuovo tramite Shelby American, all’epoca distributore esclusivo delle AC negli Stati Uniti, e poi modificato per adattarsi al disegno di Exner con un passo portato a 2,74 metri. Sotto il cofano lavora un V8 Ford 4.7 abbinato a un cambio manuale a quattro marce. Completano il quadro sospensioni indipendenti sulle quattro ruote con balestre trasversali e freni a disco su tutte le ruote, una configurazione decisamente moderna per quegli anni.

Esteticamente la Mercer Cobra Roadster gioca tutto sul cofano allungato e sull’abitacolo spostato all’indietro. I grandi parafanghi anteriori restano staccati dalla fiancata e lasciano intravedere parte della meccanica, mentre dietro compaiono elementi più corti e distinti. Al centro del frontale domina una calandra in stile classico composta da elementi in ottone e protetta da una griglia. I fari sono scenografici perché montati su supporti orientabili che rientrano ai lati del cofano quando non servono.

Il rame è ovunque. Lo si trova nella plancia, nei pannelli delle porte e in vari dettagli dell’abitacolo, mentre le razze del volante usano una lega di rame e cromo ad alta resistenza. I cerchi a raggi da 16 pollici hanno coperture in ottone e alcune modanature sono in bronzo al silicio. Anche il vano motore segue la stessa filosofia con coperchi delle valvole, filtro dell’aria e tappo dell’olio trattati con rame e ottone. Persino parte dell’impianto frenante sfrutta leghe di rame per la loro elevata capacità di trasferire il calore.

Il debutto e il passaggio all’asta

I lavori procedono spediti e la vettura viene completata alla fine del 1964, appena un anno dopo l’avvio del progetto. Presentata come ambasciatrice delle potenzialità di rame e ottone nel settore auto, la Mercer Cobra gira numerosi Paesi tra esposizioni e incontri tecnici in diversi continenti. Il suo aspetto non passa certo inosservato e la rivista Automobile Quarterly le dedica sei pagine nel numero invernale del 1964. Dopo essere passata tra le mani di vari collezionisti, l’auto approda alla casa d’aste RM Sotheby’s di Monterey. Qui nel 2011 viene venduta per una cifra pari a circa 580.000 euro al cambio attuale.

Fonte: TecnoAndroid