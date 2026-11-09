Instagram, l’AI di Meta scova i minori che mentono sull’età

Meta ha deciso di estendere a livello mondiale la tecnologia di intelligenza artificiale che riconosce i profili con ogni probabilità gestiti da minorenni su Instagram, anche quando chi li ha aperti ha dichiarato di essere adulto durante la registrazione. Lo strumento era già stato introdotto in alcuni mercati, ma adesso arriva su Instagram ovunque. L’estensione a Facebook è già partita e per Threads l’arrivo è previsto entro la fine dell’anno. In pratica milioni di ragazzi si ritroveranno inseriti in automatico nelle tutele del Teen Account, senza dover muovere un dito e senza che i genitori debbano prima accorgersi di qualcosa.

Le protezioni previste da questa modalità non sono poche. Il Teen Account restringe la cerchia di chi può contattare l’adolescente, applica filtri ai contenuti e tiene d’occhio il tempo passato sull’app. Fino a oggi bastava però inserire una data di nascita falsa per restare fuori da questo perimetro. Ed è proprio quella scappatoia che il colosso di Menlo Park punta a chiudere.

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Come l’AI capisce chi ha mentito sull’età

Il sistema di Meta esamina segnali comportamentali e altri indicatori per stimare se dietro un account ci sia un minorenne, a prescindere dalla data di nascita dichiarata. Quali siano esattamente questi segnali non è dato saperlo, visto che l’azienda non entra nei dettagli. Il principio però ricorda da vicino quello dei sistemi antifrode, perché il modo in cui una persona usa davvero l’app racconta spesso molto più della sua carta d’identità digitale.

In Australia la società ha cominciato a sfruttare anche un’altra fonte, cioè la fascia d’età assegnata dall’App Store di Apple. Quando un genitore configura lo smartphone del figlio può fare in modo che lo store comunichi agli sviluppatori se l’utente è minorenne. Meta raccoglie questo dato su base volontaria ma mette il dito su un problema strutturale. Finché la condivisione resta facoltativa sia per gli store sia per gli sviluppatori, gli adolescenti avranno protezioni diverse a seconda dell’app che aprono.

La richiesta di una verifica a livello di sistema operativo

Secondo l’azienda servirebbe una legge che renda obbligatoria la verifica dell’età direttamente nel sistema operativo, così da evitare che ogni piattaforma reinventi la ruota per conto proprio. Il punto è meno scontato di quanto sembri. Oggi ciascun servizio costruisce da sé i propri strumenti di stima, con risultati per forza di cose disomogenei. Un segnale unico e affidabile messo a disposizione da Apple e Google per tutte le applicazioni sarebbe molto più efficace e anche più rispettoso della privacy rispetto alla richiesta di documenti d’identità o altri dati sensibili da parte di ogni singola app.

Tutto questo si inserisce in un accordo firmato da Meta con 52 procuratori generali statunitensi. Il gruppo si è impegnato a migliorare l’individuazione degli under 13 e dei ragazzi tra i 13 e i 17 anni, oltre a investire in tecnologie più sofisticate per scovare gli account che potrebbero appartenere a bambini sotto l’età minima consentita. Resta aperta la questione della precisione, perché l’algoritmo dovrà evitare di scambiare adulti per adolescenti e viceversa.

Nel frattempo Meta lancia un appello esplicito a TikTok e YouTube perché adottino pratiche analoghe. TikTok è già finita sotto accusa per aver ignorato i danni causati ai più giovani e in diversi servizi le tutele per i teenager si sono rivelate spesso più di facciata che di sostanza. L’annuncio arriva in una fase in cui la pressione normativa su social e minori cresce in tutto il mondo, Italia compresa, con la proposta europea EU Kids Act che punta a introdurre regole più severe.

Fonte: TecnoAndroid