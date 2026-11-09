Le microplastiche potrebbero tingere di ciano l’oceano Pacifico

Le microplastiche potrebbero alterare perfino il colore dell’oceano. Un’analisi dei dati satellitari raccolti tra il 2002 e il 2022 ha individuato nel Pacifico settentrionale una tonalità ciano che, secondo gli studiosi, trova la spiegazione più convincente in una maggiore concentrazione di minuscole particelle di plastica. L’area osservata è quella legata alla Great Pacific Garbage Patch, la grande chiazza di rifiuti galleggianti che da tempo rappresenta uno dei simboli più evidenti dell’inquinamento marino. L’idea che questi frammenti, spesso invisibili a occhio nudo, possano lasciare un’impronta riconoscibile perfino dallo spazio cambia un po’ la prospettiva con cui si guarda al problema.

Fino a oggi la plastica dispersa in mare veniva associata soprattutto a immagini molto concrete come bottiglie, reti e sacchetti trascinati dalle correnti. Qui invece si parla di qualcosa di più sottile e diffuso, una presenza capace di modificare in modo misurabile la luce che la superficie dell’acqua restituisce verso l’alto.

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Vent’anni di immagini dallo spazio

Il lavoro si basa su un arco temporale lungo, due decenni di osservazioni satellitari che permettono di confrontare il comportamento dell’oceano nel tempo e non soltanto in un singolo momento. Proprio questa continuità rende il dato interessante. Una variazione cromatica isolata potrebbe dipendere da mille fattori passeggeri, mentre una tendenza che emerge osservando vent’anni di rilevazioni assume un peso diverso.

La tinta individuata è il ciano, una sfumatura a metà strada tra il blu e il verde. Non si tratta di un cambiamento che un osservatore a bordo di una nave noterebbe guardando l’orizzonte. Sono gli strumenti dei satelliti, capaci di leggere differenze molto fini nella luce riflessa, a rendere visibile questo spostamento di tonalità nel Pacifico settentrionale.

Il punto chiave sta nell’interpretazione. Secondo l’analisi, la presenza crescente di particelle di plastica è la spiegazione che si adatta meglio a quanto osservato. La formulazione resta prudente e non parla di una certezza assoluta, ma indica le microplastiche come la causa più plausibile tra quelle prese in considerazione.

Perché il colore del Pacifico conta

Il colore del mare visto dall’alto non è un semplice dettaglio estetico. Le variazioni di tonalità raccontano qualcosa di ciò che è sospeso nell’acqua, e per questo i dati satellitari vengono usati da anni per studiare lo stato degli oceani. Se le microplastiche riescono a lasciare un segno così riconoscibile, significa che la loro concentrazione in quella zona ha raggiunto livelli tali da influire sulla luce stessa.

C’è anche un risvolto pratico. Monitorare l’inquinamento da plastica in mare aperto è complicato, perché le aree coinvolte sono immense e i frammenti più piccoli sfuggono facilmente ai campionamenti tradizionali. Un segnale leggibile dallo spazio potrebbe offrire un modo nuovo per seguire l’evoluzione del fenomeno su larga scala, almeno nelle regioni dove l’accumulo è più marcato come la Great Pacific Garbage Patch.

Resta comunque il fatto che si parla di una correlazione interpretata con cautela. Lo studio suggerisce che le minuscole particelle di plastica stiano modificando l’aspetto dell’oceano nel Nord del Pacifico, e lo fa sulla base di quanto emerso dalle immagini satellitari raccolte nell’arco di vent’anni. Il dato centrale rimane quella sfumatura ciano registrata tra il 2002 e il 2022, che secondo l’analisi trova nella maggiore concentrazione di microplastiche la sua spiegazione più convincente.

Fonte: TecnoAndroid