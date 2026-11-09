Oura Ring 5: comodo, preciso e costoso, ma ne vale la pena?

Ho portato l'Oura Ring 5 per un mese sul medio destro, giorno e notte, anche al tiro con l'arco, senza mai sentirlo. Con 2,28 mm di spessore è lo smart ring più sottile che abbia provato. L'autonomia è quella dichiarata e il titanio è ancora senza un graffio. Lo frenano il prezzo, l'abbonamento mensile e un'app molto completa ma un po' dispersiva.

Un mese al dito senza mai pensarci: se dovessi riassumere in una riga la mia esperienza con l’Oura Ring 5, partirei da qui, perché è la cosa che mi ha colpito di più e quella che nessuna scheda tecnica riesce a raccontare. L’ho infilato sul medio della mano destra e da quel momento l’ho tolto soltanto per metterlo in carica. Di notte, al volante, alla tastiera, in bicicletta e sulla linea di tiro con l’arco, dove anche un millimetro di troppo sotto le dita si fa sentire.

Arrivo a questa prova con un termine di paragone fresco e piuttosto ingombrante. Poche settimane fa ho chiuso la mia esperienza con l’ultimo anello di un marchio concorrente in modo decisamente negativo, tra autonomia lontana dal dichiarato, finitura che si rovinava a vista d’occhio e un’app che perdeva il collegamento. Ero quindi curioso, e anche un po’ scettico, di capire se il produttore finlandese, che ha contribuito a rendere popolare questa categoria, fosse riuscito a fare meglio partendo da un obiettivo ancora più ambizioso: ridurre il volume del 40% rispetto al modello precedente senza perdere nulla in precisione e autonomia.

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Il campione mi è stato inviato direttamente da Oura nella finitura Stealth, il nero opaco, in misura 10, dopo un passaggio preliminare con il kit di misurazione fornito sempre dall’azienda. Per tutto il periodo di test l’ho abbinato al mio Samsung Galaxy S26 Ultra, con l’abbonamento attivo per poter accedere a tutte le funzioni dell’app. Ed è proprio l’app, insieme al comfort, il cuore di questa recensione: la descriverò in modo molto dettagliato, schermata per schermata, perché con un dispositivo senza display è lì che si decide se l’acquisto ha senso.

Si rivolge a chi cerca indicatori su sonno, recupero, stress e benessere cardiovascolare senza portare un orologio al polso ventiquattr’ore su ventiquattro, a chi usa già uno smartwatch di giorno ma non lo sopporta a letto e a chi è disposto ad accettare un abbonamento mensile in cambio di un’analisi dei dati molto più profonda della media. Il giudizio, lo anticipo, è ampiamente positivo, con un paio di riserve che riguardano il prezzo complessivo e l’organizzazione dell’interfaccia.

Unboxing e dotazione

La confezione segue la linea essenziale a cui Oura ci ha abituato: scatola compatta, grafica minimale, nessun eccesso di plastica. Dentro c’è il necessario, cioè l’anello, il caricatore standard specifico per la misura e un cavo USB-C, accompagnati dalla documentazione di base per l’avvio rapido.

Il caricatore è una piccola base su cui l’anello si appoggia in verticale ed è sagomato sulla taglia, quindi chi dovesse cambiare misura in futuro dovrà cambiare anche la base. Non è un dettaglio da poco, ed è la scelta opposta rispetto alla custodia universale adottata da altri produttori, che nella mia esperienza ha creato più problemi di quanti ne abbia risolti, con l’anello che faticava ad assestarsi nella sede. Qui il dock tiene fermo l’anello senza esitazioni.

Credits: TecnoAndroid

Nella confezione manca invece la Oura Ring 5 Charging Case, la custodia di ricarica in alluminio che offre fino a cinque ricariche dell’anello, per oltre un mese complessivo secondo Oura, e che può essere ricaricata anche in modalità wireless Qi. È un accessorio venduto a parte e non l’ho provato, quindi su questo non posso esprimermi. Va detto però che a questa cifra una custodia in dotazione l’avrei apprezzata, soprattutto per chi viaggia spesso.

Il kit di misurazione, infine, è un passaggio da non saltare. Contiene anelli di prova in plastica delle varie taglie, e Oura consiglia di indossare quello scelto per almeno ventiquattro ore, notte compresa. Le misure di questa generazione sono diverse sia da quelle dei normali anelli da gioielleria sia da quelle dell’Oura Ring 4, quindi affidarsi alla taglia che si porta già è il modo più rapido per sbagliare.

Design, materiali ed ergonomia

Il primo contatto è quasi spiazzante: larghezza di 6,09 mm, spessore di 2,28 mm e un peso che secondo il produttore va da 2 a 5,2 grammi a seconda della misura. Numeri che sulla carta dicono poco, ma che al dito fanno una differenza enorme: sembra un normale anello in titanio, sottile, senza quell’effetto “fascia tecnologica” che ancora caratterizza molti concorrenti.

L’involucro è in titanio all’esterno e all’interno, dove il guscio è senza saldature, dichiarato ipoallergenico e privo di BPA. La superficie interna è quindi diversa da quella in resina di altri modelli. All’interno spuntano due piccole cupole che ospitano i sensori, più alte rispetto al passato per migliorare il contatto con il dito: si percepiscono al tatto quando si gira l’anello tra le dita, ma una volta indossato spariscono.

La finitura Stealth è un nero opaco a bassa riflessione, discreto e sobrio, ma ero preoccupato proprio da questo dettaglio, perché sui neri opachi i graffi tendono a vedersi molto più che su un argento lucido, e il ricordo dell’ultima prova era ancora vivo. Invece dopo un mese di utilizzo continuo, durante il quale l’anello l’ho anche maltrattato parecchio tra tastiera, volante, manubrio della bici e attrezzatura da tiro, la superficie è ancora priva di graffi. Nessun segno visibile, nessuna abrasione sui bordi. Il rivestimento PVD si è dimostrato più resistente di quanto mi aspettassi, pur senza essere immune da graffi e usura.

Come si indossa correttamente

Oura indica come posizioni ideali l’indice, il medio o l’anulare, di una mano qualsiasi. L’importante è che l’anello sia aderente alla base del dito, senza ruotare, e che le cupole dei sensori restino rivolte verso il lato del palmo, dove le arterie digitali sono più facili da “leggere”. Sull’anello c’è un piccolo segno chiaro che aiuta a mantenere l’orientamento giusto: vale la pena controllarlo ogni tanto, soprattutto dopo averlo rimesso al dito dopo la ricarica.

Credits: TecnoAndroid

Io ho scelto il medio destro e a posteriori lo rifarei. La misura 10 indicata dal kit si è rivelata corretta: l’anello non gira, non scivola, non stringe nemmeno nelle giornate più calde. Chi ha nocche molto pronunciate dovrebbe valutare con attenzione il dito, perché una taglia scelta per far passare la nocca rischia poi di risultare larga alla base.

Comfort nell’uso quotidiano

Sul comfort non ho davvero nulla da eccepire. Di notte non si sente, letteralmente: con la mano sotto il cuscino o il braccio piegato non ho mai avvertito pressioni o fastidi. Durante la guida e al computer è invisibile. Ma la prova che mi interessava di più era il tiro con l’arco, dove la mano dell’arco e quella della corda lavorano a contatto con impugnatura e attrezzatura e dove anelli più spessi finiscono spesso per dare noia. Qui l’Oura è così sottile che l’ho tenuto per intere sessioni senza fastidio, senza doverlo spostare o togliere. Resta la mia esperienza di comfort: la compatibilità con la presa e con l’attrezzatura va valutata caso per caso, e Oura suggerisce di rimuoverlo nelle situazioni di attrito intenso.

È questo il salto che ho apprezzato di più. Un anello smart funziona solo se lo porti sempre, e lo porti sempre solo se ti dimentichi di averlo. Con questa generazione ci si dimentica davvero.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Modello Oura Ring 5 Variante testata Stealth (nero opaco), misura 10 Finiture disponibili Silver, Black, Stealth, Brushed Silver, Gold, Deep Rose Misure Dalla 6 alla 13 (sistema di taglie specifico Oura) Materiali Titanio esterno, guscio interno in titanio senza saldature, ipoallergenico e privo di BPA Dimensioni Larghezza 6,09 mm, spessore 2,28 mm, altezza cupole sensori 0,7 mm Peso Da 2 a 5,2 g a seconda della misura Sensori Due emettitori tri-LED (verde, rosso, infrarosso) e due fotodetector con 12 percorsi di segnale, sensore digitale di temperatura, accelerometro Parametri Oltre 50 tra cui frequenza cardiaca, HRV, SpO2, frequenza respiratoria, temperatura, sonno, attività, stress Autonomia dichiarata Circa 6-9 giorni a seconda di misura e utilizzo Ricarica Completa in circa 80 minuti con il caricatore standard Memoria interna Fino a tre giorni di dati senza sincronizzazione Resistenza Resistenza all’acqua dichiarata fino a 100 m, certificazione IP68; non destinato alle immersioni subacquee Temperatura di utilizzo Da -10 a 52 °C secondo la scheda italiana Connettività Bluetooth Low Energy, modalità aereo, aggiornamenti firmware automatici via app Compatibilità Android e iOS, app in italiano, integrazioni con oltre 100 app In confezione Anello, caricatore specifico per la misura, cavo USB-C Abbonamento 5,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno nell’UE Prezzo di listino 429 euro (Silver e Black), 529 euro (Stealth, Brushed Silver, Gold, Deep Rose)

Sensori e rilevamento

Ridurre le dimensioni di un anello smart non è un esercizio di stile. Meno spazio significa una batteria più piccola, meno superficie per i sensori e più difficoltà nel mantenere un contatto stabile con la pelle. Oura sostiene di non aver semplicemente rimpicciolito l’Oura Ring 4 ma di aver ridisegnato tutto da zero, e la scheda tecnica in effetti racconta un’architettura diversa.

Il sistema si basa su due emettitori tri-LED e due fotodetector. I LED verdi e infrarossi si alternano per il monitoraggio di frequenza cardiaca, variabilità cardiaca e respirazione, con modalità di rilevazione che cambiano tra riposo, sonno e attività, mentre la coppia rosso e infrarosso si occupa dell’ossigenazione del sangue. A questo si aggiungono un sensore digitale che rileva gli andamenti della temperatura cutanea e un accelerometro che segue movimento e attività nell’arco della giornata.

La novità più evidente sta nella forma dei sensori. Le cupole sono alte 0,7 mm contro gli 0,3 mm della generazione precedente, una scelta pensata per migliorare l’aderenza alla pelle anche con un anello così sottile. Il segnale viene poi elaborato su 12 percorsi distinti, che secondo il produttore garantiscono letture più stabili su dita di forma diversa e su tonalità di pelle differenti. Il dito può offrire condizioni favorevoli alla lettura ottica grazie alla vascolarizzazione, ma questo non rende automaticamente ogni misura più accurata di quella di un dispositivo da polso.

Credits: TecnoAndroid

Nella pratica, durante il mese di prova non ho mai avuto la sensazione di dati “ballerini”. Le notti venivano registrate con regolarità, i valori di frequenza cardiaca notturna erano coerenti da un giorno all’altro e le attività venivano riconosciute senza buchi evidenti. Non ho strumenti clinici per certificare la precisione assoluta, e non è il mio mestiere farlo, ma la coerenza nel tempo mi ha aiutato a seguire gli andamenti, senza dimostrare da sola l’accuratezza delle misure.

C’è però un compromesso tecnico da conoscere. La memoria interna scende a tre giorni di dati, contro la settimana dell’Oura Ring 4. Nel mio uso non è mai stato un problema, perché il telefono è sempre con me e la sincronizzazione avviene in automatico, ma chi pensa di lasciare lo smartphone a casa per un weekend lungo deve tenerlo presente.

L’app Oura nel dettaglio

Con un anello che non ha schermo, l’esperienza d’uso coincide quasi interamente con l’applicazione, disponibile gratuitamente per Android sul Google Play Store e per iPhone sull’App Store. È completamente tradotta in italiano e, lo dico subito, è una delle app più complete che abbia mai usato con un indossabile. Ha anche un difetto di impostazione su cui tornerò, ma prima vale la pena vedere cosa contiene.

Galleria Fotografica

Configurazione e abbinamento

La configurazione è stata lineare: si scarica l’app, si crea l’account, si mette l’anello sul caricatore e si segue la procedura guidata. Con il Galaxy S26 Ultra l’abbinamento è andato a buon fine al primo tentativo, e nel corso del mese non ho registrato un solo problema di sincronizzazione, né disconnessioni, né bug, né crash. Dopo l’esperienza recente con un’app concorrente che perdeva il collegamento più volte al giorno, questo è un sollievo che va sottolineato.

Durante la configurazione si compila il profilo personale con data di nascita, peso, altezza e sesso, dati che servono agli algoritmi per calcolare consumo calorico, età cardiovascolare e capacità aerobica. Nella stessa sezione si possono indicare un’area di interesse e le proprie attività abituali: io ho inserito il tiro con l’arco, che l’app tiene poi in considerazione nell’interpretazione dei dati.

La schermata Oggi

La navigazione principale si basa su tre schede in basso, Oggi, Dati vitali e Salute, affiancate da un pulsante flottante con il simbolo della scintilla dedicato alle azioni rapide e all’assistente. La scheda Oggi è quella che si apre ogni mattina e ha un impatto visivo notevole: in alto scorrono i cerchi con i punteggi principali, cioè Prontezza, Sonno, Attività, Frequenza cardiaca e Resilienza, mentre al centro campeggia il punteggio di prontezza su un indicatore ad arco, con uno sfondo fotografico che cambia.

Sotto il numero compare un breve commento testuale e una mattina, dopo una giornata particolarmente movimentata, l’app mi ha accolto con un titolo che mi faceva i complimenti per aver evitato la sedentarietà, spiegando in due righe perché il movimento regolare aiuta la circolazione. È un tono incoraggiante, mai giudicante, che rende piacevole il controllo quotidiano.

Scorrendo verso il basso arrivano le schede riassuntive. Quella del sonno mostra il punteggio della notte, l’orario di addormentamento e di risveglio su una barra, la durata totale e la frequenza cardiaca minima; in una delle mattine del test segnava 79 punti, 6 ore e 26 minuti di sonno e 49 battiti al minuto, con un titolo che celebrava una settimana di riposo eccellente. Segue l’obiettivo di attività, espresso in calorie attive e calibrato sul livello di prontezza: nelle giornate in cui il recupero è buono il target coincide con il valore di riferimento, in quelle più faticose si abbassa. Chiude la scheda dello stress diurno, che si aggiorna nel corso della giornata.

Dati vitali

La seconda scheda raccoglie i parametri giorno per giorno, con una barra superiore per passare rapidamente a ieri, all’altro ieri o a una data qualsiasi tramite calendario. I dati sono organizzati in blocchi tematici personalizzabili con l’icona della matita.

Nel blocco Prontezza trovano posto il punteggio del giorno e il Radar sintomi, che incrocia temperatura, frequenza cardiaca e respirazione per segnalare eventuali variazioni compatibili con uno stato di affaticamento o malessere, senza formulare diagnosi; durante la mia prova ha sempre indicato “Nessun segno”. Nel blocco Sonno ci sono il punteggio della notte, la regolarità del sonno, il debito di sonno accumulato e la respirazione notturna. C’è anche l’orologio biologico, che per i nuovi utenti può richiedere da 40 a 90 giorni e almeno 30 periodi di sonno di tre o più ore negli ultimi 90 giorni, oltre a dati di attività e temperatura: nel mio mese di test non ha ancora restituito una conclusione, ed è un limite di cui tenere conto se si valuta il prodotto nelle prime settimane.

Ogni scheda si apre in un dettaglio dedicato, e qui la profondità dell’app diventa evidente. La pagina Frequenza cardiaca e stress mostra il grafico delle ventiquattro ore con i periodi rigeneranti evidenziati in blu e quelli di stress in rosa, oltre all’intervallo di battiti durante il sonno: nella notte tra venerdì e sabato, ad esempio, ero tra 51 e 64 bpm, con un’ora di periodo rigenerante e un’ora di stress nel corso della giornata. In fondo alle pagine di dettaglio compare una barra con le icone di prontezza, sonno, attività, cuore e stress, che permette di passare da un dettaglio all’altro senza tornare indietro.

Salute

La terza scheda cambia prospettiva e passa dal giorno per giorno al lungo periodo. In apertura l’app riassume tre aree, Qualità del sonno, Gestione dello stress e Salute del cuore, ciascuna con un giudizio sintetico. Nel mio caso tutte e tre indicavano un quadro positivo, con un punteggio di sonno abituale di 79 e uno stress cumulativo basso.

Più in basso c’è la sezione Abitudini e routine, che a mio avviso è una delle più utili. Ogni abitudine viene confrontata su tre barre: media degli ultimi 30 giorni, media degli ultimi 60 giorni e obiettivo di riferimento. Nei riepiloghi mostrati dall’app, per i passi la media mensile era di 7.873 al giorno contro i 7.558 della finestra indicata come ultimi due mesi e un riferimento di 9.000, per le calorie attive 316 contro 308 e un obiettivo di 400. Accanto a ogni voce l’app indica le aree di salute su cui quell’abitudine incide, come cuore e metabolismo, e un breve consiglio pratico. È il tipo di visualizzazione che ti fa capire in un attimo se stai migliorando o se ti stai solo raccontando di farlo.

Menu laterale, dispositivi e impostazioni

Dal menu laterale si accede a tutto il resto: profilo, dispositivi, impostazioni, Oura Labs con le funzioni sperimentali, assistenza e inviti. Una seconda sezione raccoglie gli strumenti avanzati, cioè Radar salute, Andamenti, Report, Approfondimenti GLP-1 per chi segue terapie con questi farmaci, Circoli per condividere alcuni dati con amici e familiari, Esplora con contenuti guidati e la Modalità di riposo, da attivare quando si è malati o particolarmente stanchi per mettere in pausa gli obiettivi.

La pagina dei dispositivi mostra il modello, la finitura e la misura, il livello della batteria e lo stato del rilevamento. Da qui si attiva la modalità aereo dell’anello, che interrompe la connessione con il telefono lasciando che l’anello continui a raccogliere dati, utile in volo o in ambienti dove si preferisce limitare le trasmissioni. C’è anche la funzione Localizza per ritrovarlo, oltre al ripristino parziale e a quello di fabbrica. Nelle impostazioni si gestiscono unità di misura, notifiche, posizione, paese di residenza, assistente Advisor, salute femminile, funzionalità metabolica e attività, insieme all’abbonamento, al backup completo dei dati e alla condivisione con altre app.

Il difetto: tanta sostanza, poca gerarchia

Il punto debole è l’interfaccia: l’app è completissima, ma graficamente risulta un po’ confusionaria. Le informazioni sono tantissime e distribuite su tre schede, decine di pagine di dettaglio, un menu laterale corposo e una barra secondaria che compare solo in alcune viste. Il risultato è che spesso, per ritrovare un tracciamento specifico o un dato che avevo visto il giorno prima, ho dovuto scavare nei vari menu invece di averlo sotto gli occhi.

Non ho riscontrato bug o lentezza, ma un problema di architettura dell’informazione: una panoramica più compatta, magari configurabile, con i parametri preferiti visibili al primo colpo d’occhio, renderebbe tutto molto più immediato. Chi ama esplorare i dati ci passerà sopra volentieri. Chi vuole solo sapere come ha dormito ci arriva comunque in un tocco, ma per il resto deve armarsi di un po’ di pazienza nelle prime settimane.

Autonomia e ricarica

Il produttore dichiara un’autonomia di circa 6-9 giorni, variabile in base alla misura e alle funzioni attive, un dato superiore a quello dell’Oura Ring 4 nonostante la batteria debba stare in uno spazio molto più piccolo. Nel mio utilizzo, con monitoraggio continuo, tracciamento delle attività e sincronizzazioni automatiche, l’autonomia è stata in linea con quanto dichiarato. Nessuna sorpresa negativa, nessun crollo improvviso della percentuale.

Non è un dettaglio da poco. Dopo aver visto un concorrente fermarsi a quattro giorni contro i dieci o quattordici promessi, ritrovare un prodotto che mantiene esattamente quello che scrive sulla confezione è già una notizia. Significa poter organizzare la ricarica una volta a settimana, magari sempre nello stesso giorno, senza dover controllare la batteria ogni sera.

Credits: TecnoAndroid

La ricarica completa richiede secondo Oura circa 80 minuti con la base standard. Il consiglio pratico è di sfruttare un momento in cui l’anello servirebbe poco, come la doccia del mattino o una sessione di lavoro alla scrivania: in quel tempo si recupera abbastanza carica per arrivare tranquillamente al giorno successivo. Chi acquista la Charging Case, secondo il produttore, ottiene una giornata di autonomia con appena dieci minuti di ricarica e una riserva complessiva di circa un mese, ma ripeto che non l’ho provata.

Test sul campo: un mese al dito

Il test è durato circa un mese, durante il quale l’anello è rimasto al dito praticamente sempre, salvo i momenti di ricarica. Nessuna pausa per far respirare la pelle, nessun fastidio che mi abbia spinto a toglierlo, nessuna irritazione. La superficie interna in titanio mi è risultata confortevole, senza poter attribuire al solo materiale l’assenza di irritazioni.

La routine quotidiana era sempre la stessa: al mattino, con il caffè in mano, aprivo la scheda Oggi per vedere prontezza e sonno. Nel corso della giornata l’anello lavorava in silenzio, e la sera davo un’occhiata allo stress diurno e alle attività registrate. È un rituale che si costruisce senza sforzo e che, a differenza di quanto mi era successo con altri dispositivi, non si è esaurito dopo dieci giorni. Merito della coerenza dei dati: quando i numeri corrispondono a ciò che senti, continui a guardarli.

Le attività che ho svolto durante la prova sono state le camminate, le uscite in bicicletta e le sessioni di tiro con l’arco. Non l’ho utilizzato in acqua, quindi sulla resistenza dichiarata fino a cento metri non posso aggiungere esperienze dirette. Il riconoscimento automatico delle attività ha funzionato bene: camminate e uscite in bici venivano identificate e proposte senza che dovessi avviare nulla manualmente, e le giornate di tiro venivano lette correttamente come attività, con l’aumento del dispendio che ci si aspetta.

Mi è piaciuto anche il tracciamento live degli allenamenti, una funzione dell’app disponibile con abbonamento da Oura Gen3 in poi, quindi non esclusiva del Ring 5. Si può avviare una sessione e seguire ritmo e distanza sul telefono tramite il suo GPS, per le attività all’aperto supportate. Il battito in diretta richiede invece un sensore esterno compatibile: l’anello non lo trasmette alla schermata durante l’allenamento, ma lo rende disponibile nel riepilogo successivo. La gestione della sessione mi è sembrata fluida e il riepilogo completo.

Credits: TecnoAndroid

Sul sonno la valutazione è altrettanto netta. Il monitoraggio notturno mi è sembrato coerente per tutto il mese: le notti che ricordavo come riposanti ottenevano punteggi alti, quelle più agitate venivano penalizzate in modo proporzionato. Gli orari di addormentamento e risveglio corrispondevano a quelli reali, compresi i giorni in cui andavo a letto molto tardi. In una mattina il punteggio sonno della notte ha toccato 86, classificato come ottimale, mentre nello stesso periodo l’app segnalava un debito di sonno moderato di oltre quattro ore accumulato nei giorni precedenti. Due informazioni che sembrano in contraddizione e che invece raccontano bene la realtà: una buona notte non cancella una settimana di ore piccole.

Interessante anche la lettura della frequenza cardiaca. Nei grafici giornalieri si vede chiaramente la discesa notturna, con valori stabilmente intorno ai 50 battiti, e la risalita al risveglio, con i picchi legati agli spostamenti e alle attività. I periodi di stress e quelli rigeneranti si distribuiscono in modo plausibile rispetto a come ricordavo le giornate, e le serate tranquille venivano riconosciute come momenti di recupero.

Cosa non ho potuto verificare? La resistenza in acqua, come detto, la Charging Case, le funzioni legate alla salute femminile e quelle che richiedono più tempo per maturare, come l’orologio biologico. Non ho inoltre confrontato i valori con strumenti clinici o con una misurazione di riferimento: quello che riporto è la coerenza dei dati nell’arco di un mese e la loro corrispondenza con le mie sensazioni, non una validazione di laboratorio.

Approfondimenti

Prontezza e sonno: il cuore dell’esperienza Oura

Il punteggio di prontezza è il numero che riassume tutto: sonno, recupero, frequenza cardiaca a riposo, variabilità, temperatura e attività dei giorni precedenti. Nella mia prova si è mosso tra valori buoni e ottimi, con oscillazioni che riuscivo sempre a collegare a qualcosa di concreto, una notte più corta, una giornata più faticosa, una sessione di tiro prolungata.

Apprezzo soprattutto che l’app non si limiti al numero, perché ogni punteggio si apre in una pagina che spiega quali fattori hanno contribuito e in che misura, e l’obiettivo di attività si adatta di conseguenza. È un approccio che spinge a ascoltare il corpo invece di inseguire un target fisso. Nelle giornate in cui la prontezza era bassa, l’app suggeriva di prendersela con calma; in quelle buone, proponeva il valore di riferimento pieno.

Sul fronte del sonno, oltre al punteggio, sono utili la regolarità, che nel mio caso è risultata buona con un commento che invitava a mantenere orari costanti, e la respirazione notturna, sempre stabile. Il debito di sonno, invece, è la metrica che mi ha fatto riflettere di più: vedere nero su bianco le ore perse nel corso della settimana è più efficace di qualsiasi consiglio generico.

Stress diurno e resilienza

La pagina dello stress diurno mostra l’andamento della giornata su quattro livelli, stress, tensione, relax e recupero, con le barre del movimento sullo sfondo e i tag delle attività. In fondo c’è il riepilogo degli ultimi sette giorni, con barre separate per stress, stress post-attività e recupero, che aiuta a distinguere l’attivazione associata all’esercizio da quella rilevata in altri momenti, senza identificarne da solo la causa psicologica.

Mi è piaciuto il modo in cui l’app chiede un riscontro, con una domanda diretta dopo una giornata classificata come equilibrata: ti sembra una valutazione corretta? Un piccolo dettaglio che coinvolge l’utente, senza che questo dimostri un effetto diretto sulla calibrazione degli algoritmi.

La resilienza allarga lo sguardo agli ultimi quattordici giorni e sintetizza il rapporto stimato tra attivazione fisiologica e recupero, su una scala che va da limitata a eccezionale. Nel mio caso è salita nel corso della prova fino a “solida”, con un recupero notturno buono, un recupero diurno discreto e un carico di stress diurno moderato. È una metrica che invita a ragionare sul medio periodo e che, per chi ha giornate lavorative intense, offre spunti molto concreti.

Salute del cuore: età cardiovascolare, VO2max e pressione notturna

Questa è l’area in cui Oura ha investito di più con l’ultima ondata di aggiornamenti, e quella in cui le funzioni mi sono sembrate più utili. La pagina Salute del cuore si apre con l’età cardiovascolare, stimata a partire dalla rigidità arteriosa e confrontata con l’età anagrafica: nel mio caso risultava allineata, con uno scarto di mezzo anno, accompagnata da un commento che suggeriva di aumentare l’attività fisica per migliorarla ulteriormente.

Tra i parametri correlati c’è il VO2max, cioè la stima della capacità aerobica, che nel mio mese di prova si è attestata su 40 ml/kg/min, classificata come elevata. Il calcolo automatico è una funzione sperimentale di Oura Labs che richiede l’attivazione, almeno 30 giorni di dati e cinque attività idonee con GPS. Il valore iniziale può invece derivare dai dati del profilo, quindi non va confuso con una misurazione diretta della capacità aerobica.

La novità più delicata è la pressione arteriosa notturna. L’anello non misura la pressione come uno sfigmomanometro e non restituisce valori in millimetri di mercurio: stima gli andamenti del calo notturno dai segnali ottici, su una finestra di 30 notti, e li confronta con le categorie previste dall’app. Nei miei ultimi trenta giorni l’indicazione è stata “calo normale”. Accanto c’è una sezione per inserire le misurazioni fatte con uno sfigmomanometro tradizionale, che io non ho utilizzato. Proprio per questo non posso esprimermi sull’accuratezza della funzione: posso dire che è presentata con prudenza, senza numeri allarmanti, e che resta un indicatore di tendenza, non uno strumento diagnostico. Il produttore stesso ricorda che l’anello non è un dispositivo medico.

Chiudono la sezione i consigli settimanali, schede brevi su alimentazione, movimento e abitudini legate alla salute cardiovascolare. Non sono rivoluzionari, ma sono ben scritti e contestualizzati rispetto ai propri dati.

Attività, tracciamento live e tiro con l’arco

La pagina Attività mostra il tempo di recupero, l’obiettivo calorico del giorno, il consumo calorico totale, il tempo di attività e i passi, con un pulsante per modificare manualmente i dati e l’elenco delle attività salvate. Più sotto c’è il grafico del movimento quotidiano, utile per individuare le ore più sedentarie.

Per il tiro con l’arco il discorso è interessante. Non è uno sport che si presta facilmente all’analisi di un indossabile, perché alterna lunghi momenti di concentrazione quasi immobile a camminate per recuperare le frecce e sforzi brevi ma intensi in fase di trazione. L’anello ha gestito bene queste sessioni, e il fatto di poter indicare il tiro con l’arco tra le attività abituali nel profilo aiuta l’app a contestualizzare i dati.

Il tracciamento live, come anticipato, mi ha convinto per la gestione delle sessioni. L’anello non ha GPS, quindi per distanze e percorsi serve quello del telefono, mentre il battito live richiede un sensore esterno compatibile. Per camminate e uscite in bici lo smartphone era sempre con me.

L’abbonamento: quanto pesa davvero

Oura richiede un abbonamento da 5,99 euro al mese, oppure 69,99 euro all’anno nell’UE, per accedere alla maggior parte delle funzioni: approfondimenti personalizzati, assistente basato sull’intelligenza artificiale, analisi di lungo periodo e tutte le novità che arrivano via software. Senza abbonamento l’anello resta utilizzabile, ma l’esperienza perde gran parte del suo valore. Durante il test l’abbonamento era attivo, quindi tutto ciò che ho descritto in questa recensione ne presuppone la sottoscrizione.

Il giudizio dipende da come si valuta questo costo. Da un lato, sommato al prezzo dell’anello, il costo complessivo nell’arco di due o tre anni sale in modo sensibile. Dall’altro, la quantità di funzioni aggiunte via software negli ultimi mesi è notevole, e Oura ha esteso molte novità anche ai modelli precedenti a partire da Gen3: il servizio comprende uno sviluppo software continuo oltre all’accesso agli approfondimenti. Va anche ricordato che è legato all’account e non all’anello, quindi chi passa da una generazione all’altra non deve sottoscriverne uno nuovo.

Il confronto con RingConn Gen 3

Il confronto più naturale, per me, è con l’ultimo anello che ho provato prima di questo. Nella mia recensione del RingConn Gen 3 avevo raccontato una delusione su quasi tutti i fronti, e mettere i due prodotti uno accanto all’altro rende ancora più evidente il lavoro fatto da Oura.

Sull’autonomia la differenza è netta: con il RingConn mi ero fermato a circa quattro giorni reali contro i dieci o quattordici dichiarati, mentre con l’Oura ho ottenuto esattamente quanto promesso. Sulla finitura la storia si ripete: il nero opaco del RingConn si era riempito di graffi in quarantotto ore, lo Stealth dell’Oura dopo un mese è intatto. Nella mia prova anche la stabilità dell’app ha fatto la differenza: abbinamento difficoltoso e disconnessioni continue da una parte, zero problemi dall’altra. E sul comfort notturno, che con il RingConn era peggiorato fino a darmi fastidio, l’Oura semplicemente sparisce.

Il RingConn conserva alcuni vantaggi: nessun abbonamento, custodia di ricarica inclusa e un motore di vibrazione che l’Oura non ha. Il prezzo va confrontato in base al mercato, alle imposte e alle offerte disponibili. Dichiara anche una memoria offline più ampia. Sono vantaggi reali, ma nella mia esperienza non bastano a compensare la differenza in affidabilità, qualità costruttiva e solidità del software. Chi vuole spendere meno nel lungo periodo può avere buone ragioni per guardare altrove; chi cerca un anello che funzioni bene ogni giorno, oggi ha una risposta piuttosto chiara.

Prezzo e posizionamento

L’Oura Ring 5 ha un prezzo di listino di 429 euro nelle finiture Silver e Black, trenta euro in più rispetto all’Oura Ring 4, e sale a 529 euro per Stealth, Brushed Silver, Gold e Deep Rose. La versione che ho provato appartiene quindi alla fascia più alta. Le eventuali offerte dei rivenditori vanno verificate in base a misura, finitura e disponibilità. All’anello va aggiunto l’abbonamento da 5,99 euro al mese ed eventualmente la Charging Case, venduta separatamente. Il kit di misurazione, almeno sullo store ufficiale, è gratuito.

Tutte le informazioni su finiture e misure sono disponibili sulla pagina ufficiale dell’Oura Ring 5 Stealth, con prezzi e disponibilità da controllare al momento dell’acquisto.

È una cifra importante, da valutare in base a quello che si ottiene: un anello con involucro in titanio e formato molto sottile, con un’autonomia che rispetta le promesse e un software che considero tra i più completi per profondità di analisi. Rispetto alle alternative più economiche senza abbonamento si paga di più, sia subito sia nel tempo, ma si guadagna in affidabilità, comfort e continuità degli aggiornamenti. Rispetto all’Oura Ring 4, che come avevamo raccontato viene utilizzato anche in contesti ospedalieri per il monitoraggio dei pazienti cardiaci, il salto sta soprattutto nel formato e nell’autonomia, mentre le funzioni software arrivano in buona parte anche ai modelli precedenti.

Per chi possiede già un Ring 4 l’aggiornamento ha senso soprattutto se il comfort è un problema o se si desidera un anello più discreto. Per chi parte da zero, o arriva da un anello che non lo ha convinto, il prezzo è alto ma giustificato da un prodotto che raccoglie molti indicatori e li presenta in modo approfondito. Il mio consiglio è di valutare la finitura Black o Silver se l’obiettivo è contenere la spesa: le funzioni sono identiche e la differenza è di cento euro.

Chi vuole ripercorrere le novità annunciate al lancio può leggere anche il nostro articolo su la presentazione ufficiale dell’Oura Ring 5, mentre per farsi un’idea di come si è evoluta la concorrenza resta utile la nostra prova del RingConn Gen 2, che all’epoca aveva convinto molto più del suo successore. Per chi invece cerca un dispositivo senza schermo in un formato diverso dall’anello, c’è anche la mia recensione della smart band DuckDik Sense.

Conclusioni

Dopo un mese al dito, l’Oura Ring 5 mi lascia la sensazione di un prodotto maturo, che ha saputo trasformare la miniaturizzazione in un vantaggio concreto invece che in un compromesso. È il primo anello smart che ho portato davvero sempre, senza mai la tentazione di toglierlo, e questo da solo vale più di molte righe di scheda tecnica.

Lo consiglio a chi vuole seguire sonno, recupero, stress e indicatori di benessere cardiovascolare in modo continuativo e discreto, a chi trova scomodo dormire con uno smartwatch e a chi cerca un formato più compatto durante le attività compatibili con l’uso di un anello. Lo consiglio anche a chi ama approfondire i propri dati, perché l’app offre una quantità di analisi che pochi concorrenti possono eguagliare.

Credits: TecnoAndroid

Dovrebbe invece orientarsi altrove chi non vuole sentire parlare di abbonamenti, chi cerca notifiche o vibrazioni sul dito, chi desidera un’interfaccia essenziale con tutto a colpo d’occhio, e chi ha bisogno di uno strumento sportivo con GPS integrato e metriche avanzate sotto sforzo.

Il punto di forza principale è il comfort, unito a una qualità costruttiva che dopo un mese di maltrattamenti non mostra un segno. Il compromesso più importante è il costo complessivo, tra listino della finitura Stealth e abbonamento, seguito da un’app che avrebbe bisogno di una gerarchia più chiara. Lo scenario ideale è quello di chi lo indossa giorno e notte, sincronizza con regolarità e apre l’app ogni mattina per decidere come impostare la giornata.

Con questa generazione Oura ha reso l’anello smart finalmente così sottile da farlo scomparire, ed è proprio quando smetti di accorgerti di indossarlo che inizia a funzionare davvero.

Oura Ring 5 Stealth 9.0/10 Dopo un mese di uso continuo l'Oura Ring 5 convince per comfort impercettibile anche di notte e al tiro con l'arco, per un'autonomia in linea con i 6-9 giorni dichiarati e per una finitura Stealth rimasta senza graffi. L'app è completa e stabile ma dispersiva, e il costo complessivo tra listino e abbonamento resta alto. Pro Comfort eccellente grazie a 2,28 mm di spessore, impercettibile di notte e al tiro con l'arco Finitura Stealth senza un graffio dopo un mese di uso continuo Autonomia reale in linea con i 6-9 giorni dichiarati App completissima e stabile, nessuna disconnessione in un mese Tracciamento live degli allenamenti affidabile e funzioni di salute del cuore utili Contro Interfaccia dell'app dispersiva, molti dati richiedono di scavare tra i menu Abbonamento da 5,99 euro al mese necessario per la maggior parte delle funzioni Charging Case venduta a parte nonostante il listino elevato della finitura Stealth Memoria interna ridotta a tre giorni di dati

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 9 /10 + Pro ✓ Comfort eccellente grazie a 2,28 mm di spessore: impercettibile di notte, alla guida e anche durante le sessioni di tiro con l'arco

✓ Finitura Stealth senza un graffio dopo un mese di uso continuo e poco delicato

✓ Autonomia reale in linea con i 6-9 giorni dichiarati

✓ App completissima e stabile, mai una disconnessione o un errore di sincronizzazione in un mese

✓ Gestione fluida degli allenamenti nell’app e approfondimenti sul benessere cardiovascolare che ho trovato utili − Contro × Interfaccia dell'app dispersiva: molti dati richiedono di scavare tra menu e pagine di dettaglio

× Abbonamento da 5,99 euro al mese necessario per sfruttare la maggior parte delle funzioni

× Charging Case venduta a parte, a fronte di un listino già elevato per la finitura Stealth

× Memoria interna ridotta a tre giorni di dati rispetto alla generazione precedente

Fonte: TecnoAndroid