Mercedes: motori termici fino al 2040, il diesel resiste

I motori termici non sono ancora arrivati al capolinea, almeno secondo Mercedes. Ola Källenius, amministratore delegato della Casa di Stoccarda, ha tracciato una prospettiva piuttosto lunga per le motorizzazioni tradizionali, che potrebbero continuare a giocare un ruolo nel mercato per altri 10 o 15 anni. Le auto a benzina e diesel avrebbero quindi davanti a sé un orizzonte che si spinge fino al 2040. Il futuro dell’automobile resta elettrico, su questo il manager tedesco non ha dubbi, ma la strada per arrivarci appare decisamente più lunga e meno lineare di quanto molti avessero immaginato.

Le parole di Ola Källenius sono arrivate durante un incontro con la stampa a Pune, in India. Il numero uno del marchio ha spiegato che il passaggio alla mobilità a batteria va letto come una trasformazione industriale di lungo periodo, destinata a svilupparsi nell’arco di 20 o 25 anni. Per questo motivo non ha senso fissare una data precisa, come il 2030 o il 2035, entro cui tutti i mercati saranno pronti a dire addio alle vetture con motore a combustione interna.

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Una transizione elettrica che richiederà decenni

Davanti a uno scenario del genere la Stella ha scelto di mantenere una linea flessibile, continuando a investire tanto sulle auto elettriche quanto sui propulsori tradizionali. Una direzione che trova conferma nei programmi industriali del Gruppo, dove compare lo sviluppo di nuove generazioni di motori, compreso il V8, con soluzioni tecniche pensate per rispettare i requisiti della normativa Euro 7. Anche il piano strategico per il 2026 va nella stessa direzione e prevede in gamma motorizzazioni elettrificate a quattro, sei e otto cilindri, con alimentazione a benzina e a gasolio per le prime due famiglie. In arrivo poi un aggiornamento importante della Classe S, che porterà con sé un V8 elettrificato e nuove varianti ibride plug in.

Il diesel resiste, soprattutto per chi macina chilometri

Tra le alimentazioni destinate a conservare uno spazio di rilievo nell’offerta della Casa tedesca c’è anche il diesel. Nonostante le restrizioni ambientali e la diffusione crescente delle vetture a zero emissioni, il gasolio continua a essere una soluzione sensata per alcune categorie di automobilisti. Källenius ha citato in particolare chi percorre tra 60.000 e 70.000 chilometri all’anno per lavoro, ma anche chi guida auto di grandi dimensioni e chi utilizza veicoli commerciali leggeri.

Per questo tipo di impiego contano soprattutto l’autonomia, i consumi e la possibilità di affrontare lunghi tragitti senza fermarsi spesso a ricaricare. Non esiste insomma un propulsore adatto a chiunque, perché le esigenze di chi si muove soprattutto in città sono ben diverse da quelle di chi ogni giorno mette in fila centinaia di chilometri. Il diesel, aggiornato nel modo giusto e affiancato da sistemi di elettrificazione, potrà dunque restare una scelta concreta anche nei prossimi anni.

Quaranta nuovi modelli in tre anni e una strategia multienergia

Questa visione si traduce in un piano prodotto parecchio ambizioso. Mercedes prevede infatti di lanciare 40 nuovi modelli in tre anni, con un’offerta che comprenderà auto completamente elettriche, ibride e con motore a combustione. L’obiettivo è proporre ai clienti una gamma diversificata, senza imporre una sola tecnologia a mercati che si stanno muovendo verso l’elettrificazione a velocità molto diverse tra loro.

Si tratta di una strategia multienergia che cerca di tenere insieme gli investimenti sulla mobilità a zero emissioni e la necessità di mantenere competitive le motorizzazioni tradizionali. Il costruttore di Stoccarda non volta quindi le spalle all’elettrico, ma prende atto che la domanda di vetture a benzina e a gasolio non sparirà nel breve periodo. La previsione di Källenius non rappresenta una data ufficiale per lo stop alla produzione dei motori termici, piuttosto una fotografia delle prospettive dell’industria automobilistica globale. La rotta resta quella dell’elettrificazione, ma il percorso sarà graduale e almeno per i prossimi anni benzina, diesel, ibrido ed elettrico continueranno a convivere.

Fonte: TecnoAndroid