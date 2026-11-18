La guida assistita di Mercedes si prepara a fare un salto concreto, con la possibilità di staccare le mani dal volante in autostrada fino a 130 km/h. La tecnologia a bordo delle auto si muove ormai in modo deciso verso l’autonomia e chi siede al posto di guida somiglierà sempre di più a un passeggero. La Casa di Stoccarda propone sia la guida senza mani in autostrada sia quella da punto a punto, già disponibile in Cina dal lancio della nuova CLA e sviluppata insieme a Nvidia. In Germania le funzioni Hands free Assist e Proactive Lane Change Assist arriveranno entro la fine del 2026, mentre negli Stati Uniti bisognerà aspettare il 2027.

Il pacchetto più ambizioso porta il nome di MB.Drive Assist Pro e permette di sfruttare i sistemi di assistenza lungo tutto il tragitto impostato sul navigatore, centri urbani compresi. Sarà disponibile solo a partire dalla prima metà del 2027 e potrà essere abbinato a tutte le tipologie di motorizzazione, senza distinzioni di alimentazione.

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Come funzionano i sistemi Mercedes

Il cuore della novità è l’Hands free Assist, pensato dai tecnici tedeschi per consentire di togliere le mani dal volante sulle autostrade fino a 130 km/h, sempre che ci siano tutte le condizioni adatte. Al suo fianco lavora il Proactive Lane Change Assist, che si occupa dei cambi di corsia senza che il guidatore debba avviarli o confermarli. Il sistema decide in autonomia quando superare un veicolo più lento oppure quando spostarsi per raggiungere l’uscita suggerita dal navigatore.

Con MB.Drive Assist Pro l’esperienza a bordo delle vetture di nuova generazione della Stella a tre punte diventa ancora più fluida e rilassata. Una volta avviata la navigazione basta premere un tasto sul volante e la tecnologia prende in carico i cambi di corsia, le svolte agli incroci, gli arresti e le ripartenze ai semafori. Il tutto poggia su una dotazione di 27 sensori composta da 10 telecamere, 5 radar e 12 sensori a ultrasuoni, collegati a un computer con una potenza di calcolo molto elevata.

Restano sistemi di assistenza

Per quanto sofisticate, queste soluzioni rientrano comunque nella famiglia degli ADAS. Il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e la frenata d’emergenza sono considerati dispositivi ausiliari che non prendono il posto dell’uomo, il quale deve restare pronto a intervenire in qualunque momento. Se un incidente nasce da una distrazione o da una valutazione sbagliata, la responsabilità ricade sul conducente. Anche le proposte di Mercedes, pur essendo molto avanzate, mantengono questa natura di supporto alla guida.

Alcuni clienti tedeschi potranno prendere confidenza con MB.Drive Assist Pro già a dicembre 2026 nelle città di Stoccarda e Monaco. Negli Stati Uniti, partendo dalla California, le prove su strada coinvolgeranno anche l’Hands free Assist. I modelli scelti per questa fase di sperimentazione non sono ancora stati comunicati e di conseguenza mancano pure i prezzi dei servizi. L’idea è un’introduzione graduale sull’intera gamma di auto e van del marchio, con la possibilità per chi possiede un veicolo compatibile di attivare le funzioni anche dopo l’acquisto grazie a un semplice aggiornamento over the air.

Jörg Burzer, membro del Board of Management di Mercedes Benz Group AG e Chief Technology Officer con delega a Sviluppo e Acquisti, ha spiegato che i sistemi di guida assistita senza mani e da punto a punto mettono insieme software, sensori e capacità di calcolo per offrire ai clienti un valore elevato. Secondo il manager basta premere un pulsante per semplificare la vita di chi guida, con la vettura che rende i viaggi da un punto all’altro quasi privi di sforzo. Burzer ha aggiunto che grazie a MB.OS l’azienda continuerà a proporre funzioni nuove e sempre più evolute attraverso aggiornamenti regolari a distanza.

Fonte: TecnoAndroid