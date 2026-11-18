Da metà novembre Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G non è più un’esclusiva del canale online. Dal 17 novembre 2026, salvo cambiamenti, il marchio secondario di TIM dedicato alla telefonia mobile consumer dà il via alle iniziative Black Days legate al Black Friday. Il primo passo è proprio portare nei punti vendita aderenti questa offerta, già acquistabile sul web da diversi mesi.

Per far spazio alla novità sono uscite dal listino, sempre salvo modifiche, due proposte. La prima è Kena 4,99 100GB 5G Top, nota anche come Kena 4,99 100GB Flash e venduta a 4,99 euro al mese. La seconda è Kena 5,99 100GB 5G Top da 5,99 euro mensili. Al loro posto subentra la nuova Kena 5,99 200GB 5G Top.

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Kena Mobile: cosa offre il piano e come arrivare a 300 Giga

La versione disponibile in negozio ricalca in tutto e per tutto quella online. Costa 5,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri italiani e 200 Giga di traffico dati in 5G con velocità fino a 250 Mbps. Per attivarla si può chiedere un nuovo numero oppure fare la portabilità da Iliad, ho. Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri operatori virtuali. Restano esclusi PosteMobile, Very Mobile e Tiscali.

Il pacchetto diventa ancora più consistente con la Ricarica Automatica. Fino al 30 dicembre 2026, salvo variazioni, chi attiva questo servizio su qualsiasi offerta Kena da 5,99 euro in su riceve l’opzione “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”, cioè 100 Giga aggiuntivi in omaggio ogni mese. Anche in negozio si arriva così a 300 Giga mensili allo stesso prezzo.

Come online, attivazione e SIM o eSIM sono gratuite, a meno di condizioni diverse decise dal singolo rivenditore. La spesa iniziale ammonta a 6 euro complessivi. Da questa cifra viene scalato in anticipo il primo mese e restano 0,01 euro di credito.

Roaming, servizi inclusi e cosa succede senza credito

Nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS si usano alle stesse condizioni previste in Italia. Per i dati c’è invece un tetto mensile che, come stabilito dalla normativa, sale di anno in anno. Nel 2026 la soglia è di 9 Giga al mese con le offerte da 5,99 euro. Superato il limite, si pagano 0,131 centesimi di euro per ogni MB fino alla fine del 2026, salvo anticipazioni.

Senza costi extra sono compresi l’ascolto della segreteria e i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora. Le chiamate non hanno scatto alla risposta e vengono tariffate sui secondi effettivi di conversazione. Il traffico dati invece è conteggiato a scatti anticipati di 1 KB. Esauriti i Giga e in assenza di altre opzioni, la navigazione si blocca. Quando però stanno per finire dati, minuti o SMS, si può usare il servizio Restart per anticipare il rinnovo e ripartire con tutti i contenuti.

Se il credito non basta al rinnovo, l’offerta viene sospesa e subentra il Piano Base Kena fino a esaurimento del credito residuo. Prevede 35 centesimi al minuto verso i numeri nazionali senza scatto alla risposta, 25 centesimi per SMS e 50 centesimi a scatti anticipati di 50 MB per internet. Le stesse tariffe valgono anche quando l’offerta cessa dopo 90 giorni di mancato rinnovo.

SIM, eSIM e velocità della rete

Da fine settembre 2026 i clienti già attivi possono aggiungere Kena Giga Music. Costa 5,99 euro al mese e include 100 Giga mensili più Apple Music, attivabile dall’app Kena o dall’area clienti MyKena. Sul fronte delle schede, da gennaio 2025 l’operatore distribuisce ai nuovi clienti le Half SIM Green, ufficializzate a marzo 2025. Sono realizzate in plastica riciclata e hanno dimensioni ridotte del 50%. Risultano già configurate con l’APN di TIM e supportano insieme VoLTE e servizi di reperibilità. Dal 5 agosto 2025 è disponibile anche la eSIM, selezionabile pure durante l’acquisto online.

Kena sfrutta la rete TIM in 2G e 4G e, dal 16 luglio 2025, anche in 5G. Con questa offerta l’abilitazione alla quinta generazione è già compresa nel prezzo e non serve l’opzione a pagamento. Alcuni clienti hanno comunque segnalato ritardi nell’attivazione del 5G. La velocità massima arriva a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, come nel profilo base di TIM, che con il profilo 5G Ultra raggiunge invece i 2 Gbps. Servono un dispositivo compatibile e la presenza in un comune coperto. In caso contrario si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G di TIM è spento in tutta Italia da metà ottobre 2022, mentre da maggio 2022 sulle SIM Kena è stato introdotto gradualmente il VoLTE per chiamare su rete 4G.

Fonte: TecnoAndroid