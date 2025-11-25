Mercedes GLB 2026: diffuse nuove foto spia

Mercedes si prepara a un nuovo capitolo nella gamma dei SUV compatti. Ciò con il debutto ufficiale del nuovo modello GBL fissato per l’8 dicembre. Le prime immagini spia hanno già iniziato a svelare dettagli inediti del veicolo. Mostrando un camuffamento minimale che lascia intravedere le forme del modello definitivo. Anche se alcune parti restano nascoste, il design trasmette una chiara evoluzione rispetto alla generazione precedente. Il frontale del SUV mostra i fari ridisegnati con la firma luminosa a stella. La griglia, anche se parzialmente coperta, sembra seguire il linguaggio stilistico della recente GLC elettrica. Le linee laterali rivelano un profilo pulito e proporzionato, con le maniglie a scomparsa che aggiungono un tocco di eleganza e funzionalità.

Mercedes GLB: ecco i dettagli emersi sulla nuova vettura

All’interno, la vettura punta su tecnologia e comfort. La possibilità di avere fino a 7 posti la rende adatta a famiglie e a chi cerca versatilità. Mercedes ha già svelato gran parte dell’abitacolo, a partire dal sistema MBUX Superscreen, con il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Il display centrale da 14,6 pollici e uno schermo opzionale da 14 pollici dedicato al passeggero anteriore. Un tetto panoramico in vetro di serie contribuisce a rendere l’ambiente più luminoso e arioso.

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La nuova generazione poggia sulla piattaforma modulare MMA che consente di proporre sia motorizzazioni elettriche sia versioni ibride Mild Hybrid. Tra le varianti più performanti figura un modello a doppio motore da 349 CV. Mentre le versioni Mild Hybrid con motore da 1,5 litri offrono fino a 190 CV. Garantendo una gamma equilibrata tra efficienza e potenza.

. Il tutto senza rinunciare allo stile e all’innovazione. Il debutto imminente permetterà di scoprire tutti i dettagli finali sulla nuova vettura Mercedes. Offrendo così uno sguardo sulle strategie future del marchio nel settore dei SUV di lusso.