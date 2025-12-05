Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte, drift a Las Vegas con Brad Pitt e George Russell

Mercedes-AMG ha scelto Las Vegas per annunciare al mondo la nuova GT Coupé 4 porte con due testimonial d’eccezione: Brad Pitt e George Russell. Il prototipo della vettura preannuncia l’arrivo del modello di serie nel 2026 in maniera epica.

La versione definitiva della vettura sarà basata sull’architettura ad alte prestazioni AMG.EA e porterà Mercedes-AMG ad un nuovo livello di performance. Per celebrare questo cambiamento, l’azienda tedesca ha scelto di legarsi a Brad Pitt, attore e produttore cinematografico.

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L’attore entra così nella “World’s Fastest Family” anche grazie alla sua recente esperienza nel blockbuster hollywoodiano F1 – Il Film. Appassionato da sempre di motori, Pitt incarna anche i valori del marchio come ambizione, performance e spirito d’innovazione.

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte rappresenta una nuova era di performance. Scopri di più sul modello in arrivo nel 2026.

Nel filmato condiviso sui canali social dell’azienda, è possibile vedere la GT Coupé 4 porte driftare a Las Vegas. Mentre Brad Pitt attende la sua auto al valet parking, la vettura viene guidata da George Russell, cinque volte vincitore di gare di Formula 1, nel ruolo del driver della struttura.

Questa divertente scena da il via ad una serie di drift nel parcheggio e nella zona antistante l’area di consegna, dimostrando straordinaria precisione e agilità, elementi caratteristici della nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte. Come confermato da Michael Schiebe, CEO di Mercedes AMG GmbH e Responsabile delle Business Unit Mercedes Benz G Class e Mercedes Maybach: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Brad Pitt in Mercedes AMG. La sua autenticità e il suo gusto per l’eccezionale riflettono perfettamente lo spirito della nostra prossima Coupé quattro porte di Affalterbach, che sarà svelata nel 2026. Con questa nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte, stiamo ridefinendo le prestazioni e creando un’esperienza davvero emozionante e indimenticabile“.

Brad Pitt ha accolto questo ruolo sottolineando che: “Sono sempre stato un fan della performance – sia sullo schermo che al volante. Quella stessa dedizione alla performance e al brivido è ciò che definisce Mercedes AMG e sono orgoglioso di far parte di questo nuovo capitolo“.