Formula 1, la linea Hot Wheels F1 2025 è finalmente completa

Formula 1 e Mattel hanno confermato che la nuova linea Hot Wheels F1, sia nella versione base che in quella premium, è finalmente completa. I modellini da collezioni dedicati al Campionato F1 2025 includono tutte le vetture presenti in griglia grazie alla recente introduzione di Scuderia Ferrari HP e Aston Martin Aramco Formula One Team.

La gamma andrà a riprodurre fedelmente le livree ufficiali dei team e dei piloti per la stagione 2025 e la disponibilità presso i rivenditori autorizzati partirà da dicembre 2025. La presentazione delle livree si è tenuta durante un evento esclusivo di Hot Wheels svoltosi in occasione del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025. Testimonial dell’evento non poteva che essere Sergio Pérez, pilota messicano che nella prossima stagione correrà per Cadillac F1 Team.

I modellini della griglia 2025 sono realizzata in scala 1:64 e gli utenti potranno divertirsi a collezionarli tutti oppure farli correre sulle piste Hot Wheels. Infatti, al fine di celebrare al meglio la partnership con la Formula 1, Mattel ha realizzato anche una serie di piste dedicate che saranno annucniate per tutto il periodo e anche nel 2026.

Formula 1 e Hot Wheels presentano una collezione imperdibile per gli appassionati: scopri i modelli delle vetture F1 2025

Come dichiarato da Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1: “Vedere la collezione completa Hot Wheels Formula 1® 2025 prendere forma, con tutti i team ora rappresentati in griglia, è fantastico. Soprattutto considerando l’incredibile attenzione ai dettagli che Hot Wheels offre. Ogni vettura replica fedelmente le livree e i design originali, offrendo ai fan un modo autentico e unico per vivere la velocità, la precisione e l’adrenalina della Formula 1 direttamente a casa propria“.

Ted Wu, Global Head of Vehicles and Building Sets di Mattel, ha aggiunto:

“Con l’aggiunta della Scuderia Ferrari HP e dell’Aston Martin Aramco Formula One Team alla collezione, i fan di ogni squadra in griglia possono ora vivere la Formula 1 in un modo completamente nuovo: collezionando il loro pilota preferito o giocando con il loro team preferito grazie alle nuove vetture 2025, riprodotte in scala 1:64 con design e livree autentiche. Hot Wheels ha sempre celebrato i veicoli più emozionanti del mondo, e nulla è più entusiasmante della Formula 1. Queste auto in pressofusione portano la velocità, la precisione e l’emozione delle corse di Formula 1 direttamente nel palmo della mano dei fan”.