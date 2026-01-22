Mercato dei chip sotto pressione: effetti su DDR3, DDR4

La crisi dei chip continua a colpire duramente il settore hardware e uno degli effetti più evidenti riguarda il mercato delle memorie RAM. Secondo le ultime rilevazioni europee, in particolare dai listini tedeschi, i prezzi delle DDR5 hanno registrato aumenti fino al 440% rispetto all’estate 2025, segnando uno dei rincari più aggressivi degli ultimi anni. Questo trend non è frutto di un evento isolato, ma il risultato di una combinazione di fattori che stanno rivoluzionando l’intero mondo dei chip di memoria. Da un lato, la domanda legata all’intelligenza artificiale e ai data center è esplosa, spingendo i produttori a concentrare le risorse sulle memorie ad alta redditività come le HBM, fondamentali per GPU e acceleratori AI. Dall’altro, la capacità produttiva globale resta limitata e non riesce a soddisfare contemporaneamente il settore enterprise e quello consumer.

Il risultato è un mercato sempre più sbilanciato, in cui l’utenza domestica e gli assemblatori PC si trovano a competere per scorte ridotte, pagando prezzi sempre più elevati. Gli aumenti mensili confermano la tendenza. Dopo un +93% tra novembre e dicembre, gennaio ha segnato un ulteriore incremento vicino al 28%. Questa situazione rende complesso pianificare upgrade o nuove configurazioni e rischia di rallentare il rinnovo dei PC, soprattutto nella fascia media, dove il rapporto prezzo-prestazioni è un fattore decisivo per i consumatori.

Mercato dei chip e memorie legacy: nemmeno DDR3 e DDR4 sono al riparo

Un aspetto particolarmente critico della crisi dei chip è che non colpisce solo le tecnologie di ultima generazione. Anche le memorie DDR4 e persino le più datate DDR3 stanno subendo aumenti consistenti, con prezzi che in alcuni casi sono triplicati rispetto ai minimi registrati a metà 2025. Questo fenomeno è legato sia alla riduzione delle linee produttive dedicate alle vecchie generazioni, sia alla speculazione che tende a emergere in periodi di forte scarsità. Molti utenti speravano di aggirare il problema scegliendo componenti meno recenti, ma il mercato sta dimostrando che non esistono vere alternative economiche nel breve periodo.

La pressione esercitata dai grandi player dell’AI, unita alla priorità data alle memorie ad alto margine, sta lasciando scoperta l’offerta consumer, rendendo improbabile un calo significativo dei prezzi nel corso dei prossimi mesi. Le conseguenze potrebbero estendersi anche al settore notebook e ai sistemi preassemblati, con rincari graduali che rischiano di riflettersi sui prezzi finali al pubblico. In questo contesto, aziende e utenti privati dovranno adottare strategie più prudenti, valutando attentamente tempistiche di acquisto e configurazioni hardware.

La crisi dei chip, dunque, non è soltanto un problema industriale, ma un fattore che incide direttamente sull’accessibilità tecnologica e sulle scelte di milioni di consumatori in tutto il mondo.