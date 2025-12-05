MediaWorld verso una nuova era: JD.com entra nella maggioranza di MediaMarkt

Il mercato europeo dell’elettronica sta vivendo un cambiamento profondo con l’ingresso di JD.com nella maggioranza di MediaMarkt, la holding che controlla anche MediaWorld in Italia. Tale operazione, ancora in fase di completamento, segna un passaggio importante per il settore, perché permette al colosso cinese dell’e-commerce di assumere un ruolo centrale in una delle più grandi reti retail tecnologiche del continente.

Ceconomy, la società che possiede i due celebri marchi, ha infatti comunicato che la quota di JD.com ha raggiunto quasi il 60% dei diritti di voto, confermando un interesse sempre piùalto verso l’integrazione con il mercato occidentale. La presenza della famiglia Kellerhals, legata alla nascita del gruppo, porta il peso dei principali azionisti a superare abbondantemente l’80% definendo una struttura azionaria solida, anche se ancora in attesa delle ultime verifiche regolatorie.

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L’impatto sull’evoluzione di MediaWorld e del retail europeo

Il management di Ceconomy vede nell’ingresso di JD.com un’occasione per velocizzare un percorso già in atto, con l’obiettivo di rafforzare la piattaforma e offrire un’esperienza più integrata tra negozi fisici, app e store online. Secondo l’azienda tedesca, la crescita del gruppo cinese nel settore digitale e nella logistica potrebbe introdurre strumenti utili per semplificare la gestione delle scorte, migliorare la velocità delle consegne e ampliare l’offerta destinata al mercato europeo.

In questa situazione, MediaWorld diventa un punto strategico, grazie alla sua presenza diffusa in Italia, con oltre 140 punti vendita e un marketplace che negli ultimi anni ha ampliato catalogo e servizi. Se da un lato l’autorità antitrust tedesca ha già autorizzato l’operazione, dall’altro restano da completare le valutazioni legate agli investimenti esteri e alle normative europee sulle sovvenzioni, elementi necessari per rendere efficace la transazione prevista entro la prima metà del 2026.

Nel frattempo, il settore osserva con attenzione una trasformazione che potrebbe rivoluzionare completamente il ruolo dei grandi retailer tecnologici, con MediaWorld pronta a guidare un nuovo equilibrio tra commercio tradizionale e innovazione digitale.