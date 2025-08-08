NewsOfferteVolantini

MediaWorld scatenato: tecnologia e divertimento a PREZZI SUPER PAZZI

Da MediaWorld il meglio della tecnologia per chi vuole spaccare tra lavoro, gioco e relax con offerte da urlo.

scritto da Rossella Vitale
Stai ancora aspettando la prossima vacanza per goderti la tua tech-life? Con MediaWorld la festa inizia ora! Shopping eccezionale a basso costo per sentirti leggero come una piuma ed avere accesso facilmente al massimo della convenienza e al top dei dispositivi dei grandi brand!

MediaWorld ha tutto quello che ti serve e molto di più

Ora puoi avere un caffè caldo preparato con la De’Longhi Inissia EN80.B macchina caffè capsule a soli 79 euro e la tua serie preferita che scorre fluida sul nuovo Lenovo Tab M11 FHD WiFi 4/128 a meno di 150 euro. La tecnologia da MediaWorld è favolosa, fantastica, ed è fatta per te che vuoi potenza e stile senza scendere a compromessi. Ma occhio, perché con il Samsung Galaxy A26 5G 256GB a 279 euro la velocità è reale e il divertimento social è a portata di mano. Pronto a fare grandi compere? Se cerchi il massimo per il gaming, la Sony PS5 Digital SLIM D Chassis White a 399 euro è una bomba pronta a farti esplodere di divertimento.

E per le serate multiplayer con gli amici, la Nintendo Switch 2+Mario Kart World, Nero a 509 euro è la festa assicurata. Quando serve potenza per il lavoro o la creatività, il Samsung Galaxy Book4 15.6 i5 a 649 euro ti dà la spinta giusta. Ma se preferisci l’eleganza Apple, da MediaWorld trovi il nuovo MacBook Air 13” Chip M4, 10 CPU 8 GPU, 16GB, 256GB a 1049 euro e l’iPhone 16 128GB Nero a 779 euro, velocissimi e super stilosi. Ecco l’Apple Watch Series 10 GPS 42mm a 349 euro. A casa poi non può mancare la Dyson V11 Fluffy scopa elettrica senza filo a 399 euro e il mitico Ferro a caldaia Rowenta Easy Steam VR5121 a 89 euro. MediaWorld ti aspetta con offerte così, impossibile resistere!

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.