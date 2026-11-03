Mass Effect, graffiti sugli uffici EA di Madrid e fan divisi

Sui muri esterni degli uffici di Electronic Arts a Madrid sono comparse nelle scorse ore alcune scritte con il messaggio “Save Mass Effect“, il capitolo più recente e decisamente più discusso della protesta dei fan legati alla saga. L’episodio arriva a pochi giorni dalla chiusura di BioWare e dalla cancellazione dei progetti collegati alla celebre serie di fantascienza, una decisione che ha provocato una reazione molto forte tra gli appassionati e che continua ad attirare attenzione ben oltre i confini del mondo videoludico.

A diffondere le immagini è stato un utente di Reddit, che racconta di essersi imbattuto nei graffiti mentre passava nei pressi della sede spagnola della compagnia. Le fotografie mostrano la frase tracciata in almeno due punti differenti, entrambi a poca distanza dall’ingresso dell’edificio. Nulla di particolarmente elaborato, ma abbastanza visibile da non passare inosservato a chi si trova a transitare davanti agli uffici dell’editore americano.

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Da un hashtag a un movimento organizzato

Il gesto di Madrid rappresenta l’ultima evoluzione della campagna #SaveMassEffect, nata subito dopo le scelte del colosso statunitense che hanno portato allo stop dello studio canadese e all’interruzione dello sviluppo di nuovi titoli legati al franchise. Nel giro di pochissimi giorni quello che sembrava un semplice hashtag si è trasformato in un movimento strutturato, accompagnato da una petizione online che ha già raccolto quasi 300.000 firme. Un numero che restituisce bene l’idea di quanto la serie sia ancora sentita da una larga fetta di giocatori.

I sostenitori dell’iniziativa, del resto, non si sono limitati alla raccolta di adesioni sul web. Nelle ultime giornate hanno promosso diverse attività pensate per tenere accesi i riflettori sulla proprietà intellettuale, e tra queste spicca la comparsa di alcuni cartelloni pubblicitari a Times Square, nel cuore di New York. A finanziarli sono stati direttamente gruppi di appassionati, con una richiesta molto chiara rivolta alla compagnia, cioè quella di non abbandonare in modo definitivo il franchise.

La community si divide sui graffiti di Madrid

Proprio l’episodio spagnolo, però, ha generato reazioni contrastanti all’interno della stessa comunità di fan di Mass Effect. Una parte degli appassionati ha letto le scritte come un segnale evidente della frustrazione crescente nei confronti dell’editore, una specie di termometro del malumore accumulato nelle ultime settimane. Altri invece hanno preso le distanze senza troppi giri di parole e hanno criticato apertamente l’iniziativa, sostenendo che imbrattare gli uffici dell’azienda difficilmente potrà convincere Electronic Arts a tornare a investire sulla serie.

La vicenda riflette comunque il clima particolarmente acceso che si respira da tempo attorno al futuro della saga. Secondo alcune recenti indiscrezioni, Electronic Arts avrebbe deciso di fermare i lavori sul prossimo capitolo per concentrare le proprie risorse su progetti ritenuti più sicuri dal punto di vista commerciale, tra cui un nuovo Star Wars Battlefront. Voci di corridoio a parte, al momento il destino della serie rimane del tutto incerto e nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito cosa accadrà al marchio nei prossimi mesi.

Fonte: TecnoAndroid