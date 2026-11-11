Google Gemini: con Memory summary vedi e modifichi cosa ricorda

Google ha avviato il rilascio di Memory summary, una nuova sezione di Google Gemini dedicata alla memoria personale dell’assistente. Lo scopo è rendere più chiaro il modo in cui l’intelligenza artificiale raccoglie e sfrutta le informazioni sugli utenti. Si tratta di un riepilogo consultabile dei dettagli che Gemini ha imparato durante le varie interazioni, con la possibilità di correggerli oppure eliminarli del tutto.

La novità segna un passo concreto verso una gestione più diretta della personalizzazione. Finora l’assistente si basava soprattutto sulle informazioni recuperate dalle conversazioni precedenti, senza che fosse semplice capire cosa avesse effettivamente trattenuto. Adesso invece chi lo utilizza può esaminare un elenco ordinato dei dati che contribuiscono a dare forma alle risposte.

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Come funziona Memory summary su Google Gemini

Per accedere alla nuova interfaccia bisogna passare dalla versione web di Gemini, aprire le impostazioni e selezionare la voce Personal Intelligence. In alternativa esiste anche un indirizzo dedicato che porta direttamente alla pagina delle impostazioni di personalizzazione. Qui le informazioni sono suddivise in diverse categorie: dati essenziali, attività professionali e progetti, viaggi e dispositivi utilizzati, intrattenimento, fitness e stile di vita.

Ogni sezione raccoglie dettagli specifici, mostrati sotto forma di elenco. L’idea è offrire una panoramica di ciò che l’assistente ritiene rilevante per adattare le conversazioni a chi le sta facendo. Si va dalle relazioni personali agli interessi, passando per le abitudini e le attività di tutti i giorni.

Non è però soltanto una schermata da consultare. Nella parte inferiore compare un campo di testo che consente di chiedere a Gemini di aggiungere o togliere informazioni dalla sua memoria. Per esempio si può comunicare all’assistente di ricordare che si parla giapponese, oppure chiedergli di cancellare un vecchio numero di telefono ormai inutile. Quando la richiesta non risulta abbastanza chiara, Gemini può porre qualche domanda in più per evitare modifiche imprecise.

Modifiche, cronologia e disponibilità

Per interventi più ampi c’è anche un vero e proprio sistema di modifica, raggiungibile tramite l’icona a forma di matita nell’angolo in alto a destra. Il menu con i tre puntini include poi la voce Memory history, che mostra quando determinate informazioni sono state aggiunte o cambiate. Una funzione piuttosto utile per ricostruire da dove arrivano i dettagli presenti nel riepilogo e capire in quale momento l’assistente li abbia registrati.

La distribuzione iniziale, almeno per ora, è parecchio limitata. Google precisa che Memory summary è disponibile per gli abbonati Google AI negli Stati Uniti e soltanto in lingua inglese. Serve inoltre che siano attive sia la cronologia delle attività Keep Activity sia la funzione Memory, altrimenti la sezione non compare.

Al momento la nuova interfaccia non risulta ancora presente nelle app Gemini per Android e iOS, quindi chi usa l’assistente dallo smartphone dovrà aspettare. Non ci sono indicazioni ufficiali sui tempi di arrivo sui dispositivi mobili, né su quando la funzione verrà estesa ad altri Paesi e ad altre lingue, Italia compresa.

Fonte: TecnoAndroid