Apple Intelligence arriva in Cina con iOS 27.3 grazie ad Alibaba

Sono passati due anni e mezzo dalla presentazione di Apple Intelligence e nel frattempo la piattaforma di intelligenza artificiale della casa di Cupertino ha raggiunto quasi tutto il pianeta, con un’eccezione piuttosto pesante: la Cina. Il motivo è legale, non tecnico. Adesso però il debutto nel paese asiatico è davvero vicino e avverrà in un modo che Apple non aveva mai adottato altrove.

Vale la pena ricordare che Apple Intelligence non coincide soltanto con Siri AI ma comprende l’intero pacchetto di funzioni di intelligenza artificiale pensate dall’azienda. La sua storia comincia a giugno 2024, quando viene svelata ufficialmente durante la WWDC24. A ottobre 2024 arriva il primo rilascio, solo in inglese e solo negli Stati Uniti, con iOS 18.1. Bisogna aspettare marzo 2025 e iOS 18.4 perché la disponibilità si allarghi a molti altri paesi, Spagna inclusa.

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Apple Intelligence, il requisito cinese e la scelta di Alibaba

In Cina le regole sono diverse. Per lanciare legalmente un servizio come Apple Intelligence serve infatti la partecipazione di un’azienda locale. Apple ha passato molti mesi a trattare con diverse realtà del posto finché non ne ha trovata una in grado di soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge.

Il nome scelto è quello di Alibaba Group, uno dei colossi tecnologici più importanti del paese, indicato tra l’altro come proprietario di DeepSeek. Sarà proprio questo gruppo ad accompagnare Apple nel suo percorso legato all’intelligenza artificiale sul mercato cinese.

La porta d’ingresso sarà iOS 27.3, aggiornamento che si trova già in fase beta. Del resto i test interni vanno avanti da mesi. Lo si era capito a marzo scorso, quando in una beta di iOS 26.5 la funzione era comparsa per errore anche in Cina, salvo essere ritirata dopo pochi minuti.

Niente Gemini per gli utenti cinesi

Dopo le difficoltà incontrate con Siri e con altre funzioni di Apple Intelligence, a inizio anno l’azienda aveva annunciato un accordo con Google. L’intesa prevede che i modelli alla base di Gemini alimentino anche l’intelligenza artificiale di iPhone, iPad e Mac, cosa che con iOS 27 succede già in quasi tutto il mondo.

In Cina lo scenario cambia completamente. Lì Apple non utilizzerà alcun modello di Google e si affiderà invece ad Alibaba. Secondo alcune indiscrezioni trapelate, l’azienda avrebbe addestrato modelli linguistici di DeepSeek destinati esclusivamente al mercato cinese.

La portata della notizia va oltre il semplice sbarco di Apple Intelligence in uno dei mercati tecnologici più rilevanti al mondo. Apple ha dovuto adattare la propria strategia alle particolarità del paese, fino a rinunciare ai modelli di Google impiegati ovunque. Il risultato è una versione diversa di Apple Intelligence, plasmata dalle esigenze normative cinesi.

Una dipendenza sempre più evidente

C’è poi un aspetto che riguarda il futuro dell’intelligenza artificiale firmata Apple. Da anni la società prova a costruire un ecosistema proprio in questo campo, eppure per renderlo concreto finisce per appoggiarsi sempre di più ad accordi con terze parti, prima Google e ora Alibaba.

Proprio questa dipendenza sarebbe alla base dell’atteggiamento di John Ternus, nuovo CEO di Apple, che ha deciso di fare sul serio e di pretendere modelli proprietari decisamente migliori.

Fonte: TecnoAndroid