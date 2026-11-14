Marvel 1943: Rise of Hydra non è cancellato, parola di Skydance

Nelle ultime ore una voce piuttosto allarmante ha iniziato a circolare in rete: Marvel 1943: Rise of Hydra sarebbe stato cancellato, con tanto di comunicazione ufficiale attesa a breve. Al momento si resta nel campo dei rumor non confermati, eppure lo scenario non appare così campato in aria se si guarda alla situazione in cui si trova Skydance dopo la maxi fusione tra Paramount e Warner Bros.

A diffondere l’indiscrezione è stato un semplice post su X, oggi non più disponibile. Il dettaglio che ha fatto drizzare le antenne a molti riguarda l’autore. Si tratta infatti della stessa persona che aveva anticipato con discreta precisione i licenziamenti nella divisione gaming di Skydance, prima ancora che arrivassero le conferme ufficiali. Un precedente che inevitabilmente aggiunge un po’ di peso alla faccenda. Il contenuto del messaggio però era scarno, quasi telegrafico. Diceva soltanto che il gioco era stato cancellato e che un annuncio sarebbe arrivato presto. Nient’altro.

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Il contesto aiuta a capire perché la notizia sia stata presa sul serio. Dopo il rinvio a data da destinarsi, il titolo sembrava aver ritrovato una vaga finestra di uscita. Nei mesi successivi è però arrivata la discussa acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount, con la trasformazione del conglomerato in Skydance, e le carte in tavola potrebbero essere cambiate ancora. Il 10 novembre sono partiti i tagli al personale nella divisione videogiochi e una produzione di grosso calibro, con ogni probabilità dal budget importante, rischia di finire nel mirino di una ristrutturazione pensata per contenere i costi. C’è poi la questione delle licenze. Skydance possiede quella di DC e questo potrebbe creare qualche attrito con la pubblicazione di un progetto targato Marvel, anche se si tratterebbe di un nodo tutto sommato risolvibile.

La smentita arrivata dall’interno dello studio

A stretto giro è intervenuto Jason Schreier, giornalista di Bloomberg specializzato nel settore videoludico, che su Bluesky ha di fatto smontato l’intera vicenda. Secondo quanto riferito, Skydance Games ha comunicato nel pomeriggio dell’11 novembre su Slack al team di sviluppo che il gioco non è stato cancellato, nonostante la voce che per tutta la giornata aveva fatto il giro di Twitter sostenesse il contrario.

Lo stesso Schreier ha però invitato alla prudenza. La situazione potrebbe benissimo cambiare, vista l’incertezza che circonda Skydance mentre l’operazione su WB va avanti. Per ora l’unica cosa che si può riferire con certezza è quanto l’azienda ha detto ai dipendenti l’11 novembre, ovvero che lo sviluppo prosegue e che il lavoro è concentrato sulla prossima milestone. Una smentita netta, insomma, anche se nessuno sa dire per quanto tempo resterà valida.

Il progetto firmato Amy Hennig

Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, Marvel 1943: Rise of Hydra è un action adventure narrativo che porta i giocatori in una Parigi occupata dalle forze naziste. Lo sviluppo è affidato a Skydance New Media, oggi confluita in Skydance Games, sotto la direzione di Amy Hennig, nota al grande pubblico come autrice della serie Uncharted. La trama è originale e ruota attorno a quattro eroi costretti a unire le forze contro una minaccia comune.

Al centro della scena ci sono un giovane Steve Rogers, cioè Captain America, e Azzuri, il Black Panther dell’epoca nonché nonno di T’Challa. I due dovranno mettere da parte diffidenze e rivalità per collaborare. Al loro fianco agiranno Gabriel Jones, membro degli Howling Commandos, e Nanali, una spia wakandiana infiltrata nella capitale francese. Tra combattimenti, infiltrazioni e intrighi, il gruppo si troverà a dover sventare un oscuro piano dell’Hydra, decisa a sfruttare il caos della guerra per consolidare il proprio potere.

Fonte: TecnoAndroid