PostePay passa a BancoPosta dal 2027: cosa cambia per l’IBAN

Poste Italiane ha iniziato a informare i titolari delle carte PostePay di una riorganizzazione societaria che diventerà effettiva dal 1° gennaio 2027. Si tratta della scissione parziale dei beni e delle partecipazioni di PostePay in favore della capogruppo, un’operazione che porterà la gestione delle carte sotto BancoPosta e che, per chi possiede una carta con coordinate bancarie, comporterà anche il cambio dell’IBAN.

Le comunicazioni sono partite già dal 10 novembre 2026 attraverso email e lettere cartacee. In queste ore Poste Italiane sta inviando anche una notifica tramite la propria app, che rimanda a un messaggio dedicato nella sezione “Bacheca”.

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Il percorso era stato tracciato da tempo. A febbraio 2026 l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante aveva spiegato che dal 2027 sarebbe arrivata la fusione tra PostePay e BancoPosta, con la nascita di un nuovo polo finanziario del gruppo. Questo polo riunirà le attività della Business Unit Servizi Finanziari, cioè risparmio postale, transazioni bancarie, prestiti e prodotti di investimento, con il business dei pagamenti finora affidato alla Business Unit Servizi PostePay. Il 17 marzo 2026 i Consigli di Amministrazione delle due società avevano approvato il progetto.

L’operazione prevede il trasferimento a Poste Italiane del Patrimonio Destinato IMEL (Istituto di Moneta Elettronica) di PostePay S.p.A., società interamente controllata dalla capogruppo, oltre ad alcune partecipazioni societarie. Il via libera definitivo è arrivato il 23 luglio 2026 con le Assemblee Straordinarie degli azionisti, che hanno approvato la scissione destinando parte del compendio scisso al Patrimonio BancoPosta.

Cosa succede alle carte PostePay e all’IBAN

Una pagina dedicata sul sito di Poste spiega nel dettaglio le novità per le carte prepagate e di debito e per i servizi di Acquiring, quelli che permettono di accettare pagamenti elettronici. Dal 1° gennaio 2027 la gestione di carte, servizi di pagamento e Acquiring passerà da PostePay S.p.A. a Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta, con effetti diversi a seconda del prodotto attivo.

Per chi usa una carta PostePay senza IBAN non cambia nulla. La carta continuerà a funzionare come sempre e restano identiche le condizioni economiche e contrattuali e anche le credenziali di accesso.

L’impatto più concreto riguarda invece le carte dotate di coordinate bancarie, come PostePay Evolution. In questo caso cambieranno sia l’IBAN sia il codice BIC/SWIFT. Il nuovo codice, attivo dal 1° gennaio 2027, è indicato nel messaggio presente nella Bacheca dell’app, nell’area personale sul sito di Poste oppure nella lettera spedita a casa.

Da quella data chi vorrà attivare nuovi addebiti diretti SEPA dovrà indicare le nuove coordinate. Gli addebiti già in corso continueranno invece a essere eseguiti sul vecchio IBAN fino al 1° gennaio 2028. Per un periodo di almeno 12 mesi gli accrediti di bonifici SEPA, bonifici istantanei, Postagiro e bonifici esteri verranno reindirizzati in automatico sul nuovo codice, così come gli addebiti diretti. Poste consiglia comunque di comunicare le nuove coordinate durante questa fase transitoria a chi invia abitualmente bonifici o Postagiro e ai creditori titolari di mandati di addebito sulla carta.

Non servirà sostituire la carta. Rinnovi e sostituzioni seguiranno le stesse regole di oggi, ma le nuove carte saranno emesse direttamente da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta. Per i servizi di Acquiring la variazione di addebiti e accrediti collegati al conto o alla carta sarà gestita automaticamente, mentre chi ha indicato un conto presso un’altra banca potrebbe essere contattato dal proprio istituto per il cambio dell’intestatario come beneficiario. Il contratto proseguirà senza interruzioni e alle medesime condizioni.

Le conseguenze per PosteMobile e i servizi telco

La novità tocca anche una parte dei clienti di PosteMobile, in particolare chi ha sottoscritto le offerte PostePay Connect abbinate a una carta di pagamento. Dal 1° gennaio 2027 queste offerte saranno gestite da BancoPosta.

Oggi PostePay S.p.A., controllata al 100% da Poste Italiane, si occupa non solo delle carte ma anche dell’operatore virtuale PosteMobile, delle offerte di rete fissa in FWA, FTTC e fibra FTTH con PosteCasa Ultraveloce e di Poste Energia per luce e gas. Con il completamento della riorganizzazione questi servizi passerebbero sotto la gestione diretta della holding. Per il momento però non è arrivata alcuna informativa ai clienti dei servizi di telecomunicazione.

Sullo sfondo c’è anche TIM, ormai sotto il pieno controllo di Poste dopo la conclusione positiva dell’OPAS. In futuro è prevista la fusione tra le attività telco del gruppo, PosteMobile compresa, e TIM Consumer, con l’obiettivo di creare il principale operatore mobile del Paese. TIM diventerebbe inoltre la nuova Business Unit “Connectivity & Technology”, dedicata a connettività e innovazione tecnologica, nella quale potrebbero confluire le attuali attività telco ed energia di Poste proprio a seguito della fusione tra PostePay e BancoPosta.

Fonte: TecnoAndroid