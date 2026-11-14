Apple HomeView Software 27.2 corregge 9 falle prima del debutto

Mancano ormai poche ore alla consegna dei primi esemplari di Apple HomeView e Apple ha già pubblicato un nuovo aggiornamento software per il dispositivo pensato per gestire la casa smart. La versione in questione si chiama HomeView Software 27.2, con build 24V526, e porta con sé la correzione di 9 vulnerabilità. Si tratta quindi di un intervento che punta soprattutto sulla sicurezza, più che su novità da mostrare a chi lo installa. Questa release è la seconda versione dello stesso aggiornamento, un dettaglio che fa capire come il lavoro sul software di HomeView sia andato avanti fino a ridosso del debutto commerciale. A Cupertino hanno preferito sistemare le falle prima che il prodotto finisse davvero nelle case degli acquirenti, invece di rimandare tutto a un secondo momento. Per chi ha già ordinato l’apparecchio cambia poco sul piano pratico, ma la sequenza dei passaggi iniziali sarà leggermente diversa dal previsto.

Un aggiornamento da fare subito, già durante la configurazione

Chi riceverà HomeView nei prossimi giorni dovrà infatti aggiornarlo durante la prima configurazione. Sui modelli attualmente in spedizione è installato HomeView Software 26.5, una versione che ha alle spalle circa sei mesi di vita. Il salto tra il firmware di fabbrica e quello più recente è quindi piuttosto ampio, e il passaggio a HomeView Software 27.2 diventa praticamente uno dei primi gesti da compiere appena tolto il dispositivo dalla scatola.

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Il motivo di questo distacco temporale va cercato nella storia del lancio. Apple aveva inizialmente previsto di portare HomeView sul mercato prima di novembre, poi ha deciso di spostare il debutto in avanti. L’obiettivo era far coincidere l’arrivo del prodotto con le nuove funzionalità di Siri AI introdotte con iOS 27, considerate evidentemente centrali per l’esperienza d’uso di un dispositivo dedicato alla domotica. Le unità prodotte nel frattempo sono rimaste ferme alla versione software disponibile al momento dell’assemblaggio, ed ecco spiegato perché oggi arrivano agli utenti con un sistema ormai superato. Il risultato è un primo avvio un po’ più lungo del normale, ma con un dispositivo che una volta aggiornato si allinea subito alle correzioni di sicurezza più recenti. Le 9 vulnerabilità sistemate restano il cuore di questa release, che non introduce cambiamenti di rilievo sul fronte delle funzioni.

HomeView e l’Europa, la questione Siri AI blocca tutto

C’è poi il capitolo che interessa più da vicino il pubblico italiano. HomeView non è ancora in vendita in Italia né negli altri Paesi dell’Unione Europea, e la ragione è legata proprio a Siri AI. Le nuove funzionalità dell’assistente non sono disponibili su iOS nel mercato europeo e Apple ha scelto di non commercializzare il dispositivo dove queste capacità mancano. Una decisione coerente con quanto visto sul rinvio del lancio, visto che l’intero calendario del prodotto è stato costruito attorno all’intelligenza artificiale di Siri. Al momento l’unica informazione certa è che la società di Cupertino sta lavorando insieme alle autorità comunitarie per provare a trovare una soluzione. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti del confronto né sui tempi previsti per chiuderlo. Per chi nel nostro Paese attendeva il nuovo hub per la casa smart di Apple, quindi, l’attesa continua senza riferimenti precisi. Attualmente non ci sono indicazioni su quando HomeView potrà arrivare anche in Italia.

Fonte: TecnoAndroid