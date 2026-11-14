Ossalacetato contro la nebbia mentale dopo il tumore al seno

Una molecola già presente nel corpo umano potrebbe aiutare le donne che hanno superato un tumore al seno a liberarsi della nebbia mentale e della stanchezza che spesso restano anche dopo la fine delle cure. Lo suggerisce uno studio condotto dai ricercatori dello UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center. Le partecipanti che hanno assunto un integratore di ossalacetato per otto settimane hanno riferito miglioramenti evidenti nella memoria, nella concentrazione, nella lucidità e nella sensazione di affaticamento.

Il problema è tutt’altro che marginale. Vuoti di memoria, difficoltà a restare concentrate e un esaurimento che non passa possono pesare sulla vita quotidiana anche per anni. Si stima che tra il 15% e il 25% delle donne sopravvissute alla malattia conviva con difficoltà cognitive persistenti, quelle che spesso vengono chiamate “chemo brain”. Il nome però inganna un po’, perché la chemioterapia non è necessariamente l’unica responsabile. Possono contribuire il tumore stesso, la terapia endocrina, l’infiammazione, i cambiamenti ormonali e altri fattori biologici e comportamentali. “Il deterioramento cognitivo legato al cancro può persistere a lungo dopo la fine del trattamento e avere un impatto significativo sulla vita di una persona, eppure abbiamo ancora pochissime terapie efficaci”, ha spiegato la dottoressa Patricia Ganz, prima autrice dello studio e docente di medicina alla David Geffen School of Medicine e alla Fielding School of Public Health della UCLA.

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Perché i ricercatori hanno puntato sull’ossalacetato per il tumore al seno

Una delle piste più interessanti riguarda il legame tra infiammazione, chimica del cervello e produzione di energia. L’infiammazione associata al cancro e alle sue cure potrebbe interferire con la segnalazione del glutammato, un elemento chiave nella comunicazione tra le cellule nervose. Potrebbe anche disturbare i processi che permettono ai neuroni di produrre e usare energia in modo efficiente. Messe insieme, queste alterazioni potrebbero spiegare sia la fatica a ragionare sia quella stanchezza mentale che non dà tregua.

L’ossalacetato ha attirato l’attenzione del gruppo proprio perché partecipa a entrambi i meccanismi, cioè alla produzione di energia nelle cellule e alla regolazione del glutammato. Per verificarne gli effetti è stato avviato uno studio clinico di fase II su 18 donne con una diagnosi di tumore al seno in fase iniziale ricevuta da uno a cinque anni prima, tutte con disturbi cognitivi importanti. L’età media era di circa 50 anni, la maggior parte era stata sottoposta a chemioterapia e quasi il 90% seguiva ancora una terapia endocrina. Ogni partecipante ha assunto 500 milligrammi di ossalacetato due volte al giorno per otto settimane. I cambiamenti sono stati misurati con questionari compilati dalle pazienti e con test standardizzati su memoria, attenzione, velocità di elaborazione e funzioni esecutive, ovvero le capacità che servono per organizzarsi, pianificare e restare concentrate. Sotto osservazione anche stanchezza, sonno, ansia, depressione, salute fisica, benessere psicologico ed eventuali effetti collaterali.

I risultati dopo otto settimane

Delle 18 donne arruolate, 16 hanno completato il percorso e tutte hanno riferito un miglioramento significativo dei sintomi cognitivi. Il dato più sorprendente arriva dalla misura principale del deterioramento percepito. Il punteggio medio è passato da 29,1 a 55,5, portando il gruppo nella fascia considerata normale. I primi segnali erano già visibili dopo quattro settimane e i benefici sono diventati via via più marcati con il proseguire dell’assunzione. Le partecipanti hanno descritto anche meno affaticamento, compreso quello mentale, e una migliore capacità di svolgere le attività fisiche. I test standardizzati hanno registrato progressi nella velocità di elaborazione e nelle funzioni esecutive.

Sul fronte della sicurezza, l’integratore è stato in generale ben tollerato. Gli effetti collaterali più frequenti hanno riguardato l’apparato digerente, con indigestione, gonfiore, stitichezza, diarrea e nausea. Due donne hanno interrotto l’assunzione per disturbi gastrointestinali, mentre non sono stati registrati eventi avversi gravi. Gli stessi ricercatori invitano comunque alla prudenza perché il campione era piccolo e mancava un gruppo di controllo con placebo, quindi non è possibile stabilire se i miglioramenti dipendano davvero dall’ossalacetato. “Questi primi risultati ci danno un valido motivo per continuare a studiare l’ossalacetato come possibile approccio per gestire i problemi cognitivi dopo il trattamento del tumore al seno”, ha dichiarato Ganz.

In arrivo uno studio con placebo

Il passo successivo è già in preparazione. Il gruppo della UCLA sta organizzando uno studio randomizzato controllato con placebo, sempre di fase II, rivolto alle donne sopravvissute al tumore al seno con deterioramento cognitivo legato alla malattia. L’arruolamento delle partecipanti era previsto verso la fine del 2026. Il confronto diretto con il placebo dovrebbe chiarire se l’integratore offre benefici misurabili rispetto a quelli che potrebbero comparire anche senza un trattamento attivo. In parallelo sono in corso ricerche precliniche sui topi per capire meglio come la molecola agisca sull’organismo e sul cervello, compreso un esperimento con placebo che valuta se anche negli animali migliorino stanchezza e funzionalità fisica. Il lavoro è stato finanziato in parte dalla Breast Cancer Research Foundation e dal National Cancer Institute. Oltre a Ganz, firmano lo studio Kathleen Van Dyk, Catherine M. Crespi, Laura Petersen, Mina Sedrak e Julienne Bower, tutti affiliati alla UCLA.

Fonte: TecnoAndroid