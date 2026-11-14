Stellantis cresce dell’11% nel semestre, Volkswagen e BYD in calo

Il primo semestre del 2026 consegna un quadro poco brillante per le vendite auto nel mondo, ma dentro questa frenata generale c’è chi è riuscito ad accelerare. Stellantis ha chiuso i primi sei mesi con consegne in crescita dell’11%, mentre Volkswagen e BYD hanno arretrato. L’analisi condotta su 45 gruppi automobilistici mostra che i volumi complessivi sono scesi dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, in un mercato che resta segnato dall’incertezza e da una domanda debole un po’ ovunque.

La causa principale della flessione è il crollo del mercato cinese. A pesare c’è anche la mancata crescita in Europa e in Nord America, che contrasta con i segnali positivi arrivati da alcuni mercati emergenti di peso come India e Brasile.

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Stellantis e Suzuki tra i grandi che crescono

In un contesto così complicato i progressi di due grandi gruppi spiccano ancora di più. Stellantis, quarto costruttore al mondo, ha raggiunto quota 2,96 milioni di unità. In Brasile la concorrenza dei marchi cinesi si fa sempre più aggressiva, eppure la gamma attuale del gruppo sta reggendo bene. E anche il Nord America ha cominciato a dare risposte positive, soprattutto grazie a Ram e ad alcuni modelli Jeep.

L’altra protagonista del semestre è Suzuki, salita del 10% a 1,80 milioni di unità. Il marchio domina in India, che oggi è il terzo mercato automobilistico mondiale, e lì i costruttori cinesi hanno un accesso piuttosto limitato. Questo permette alla casa giapponese di sfruttare in pieno la domanda crescente di vetture nuove nel Paese. Pur senza essere presente né in Nord America né in Cina, Suzuki è diventata il nono costruttore al mondo per volumi.

Scendendo nella graduatoria si trovano altre crescite importanti. SAIC, che controlla MG, Maxus e IM, ha messo a segno un balzo del 46% arrivando a 973.000 unità considerando i propri marchi. Tesla ha guadagnato il 16% con 838.149 veicoli, spinta dalla ripresa della Model Y. Tra i gruppi che hanno corso di più figurano anche Vinfast con un aumento del 78% e 128.662 unità, NIO con il 67% e 191.123 unità, Leapmotor con il 61% e 356.487 unità. Seguono Aston Martin con il 21% e 2.331 vetture, Mahindra con il 20% e 385.362 unità, Xiaomi e Rivian entrambe al 17% con rispettivamente 185.055 e 22.559 consegne.

Nella classifica per volumi assoluti resta in testa Toyota con 5.390.484 unità e un calo del 3%. Dietro ci sono il Gruppo Volkswagen con 4.125.683 e Hyundai Kia con 3.597.255, in flessione del 2%. Poi Stellantis, GM con 2.225.000 e un calo del 5%, Ford con 1.973.000 e un arretramento dell’8%, Geely con 1.878.544 e un aumento dell’1%. Chiudono la top 10 BYD con 1.808.511, Suzuki con 1.799.000 e Honda con 1.612.000, in calo del 7%.

BYD e Volkswagen perdono terreno

Il grande sconfitto del semestre è ancora una volta BYD. Il gruppo, che un tempo occupava il primo posto in Cina, si è fermato a 1,81 milioni di veicoli con un calo del 16% su base annua. Parliamo di quasi 340.000 auto in meno rispetto alla prima metà del 2025. L’espansione rapida sui mercati esteri non basta ancora a coprire le pesanti perdite in patria. Proprio questa frenata ha consentito al Gruppo Geely di diventare il primo costruttore cinese per volumi, con 1,88 milioni di unità e una crescita contenuta all’1%.

Il Gruppo Volkswagen ha lasciato sul terreno il 6%. Pesano una domanda quasi nulla per i suoi modelli con motore termico in Cina e una partenza lenta della nuova offensiva elettrica nel Paese. In termini percentuali la flessione è doppia rispetto a quella di Toyota, che resta il primo costruttore al mondo. Tra chi ha perso di più compaiono anche Subaru con 440.000 unità e un calo del 7%, JAC con 172.400 e un arretramento del 10%, Xpeng con 165.977 e una discesa del 16%. Changan ha ceduto il 17% fermandosi a 1.118.894 unità, penalizzata anch’essa dalla dipendenza dal mercato interno. Lo stesso destino è toccato a SGMW con 496.000 unità e BAIC con 328.906, entrambe in calo del 22%, mentre FAW ha registrato la contrazione più pesante con un crollo del 32% e 304.013 veicoli venduti.

Fonte: TecnoAndroid