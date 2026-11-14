ROG Xbox Ally X: Auto SR definitivo funziona anche a batteria

Microsoft ha rilasciato la versione definitiva di Auto SR su ROG Xbox Ally X, e la novità più interessante riguarda il modo in cui la console portatile potrà sfruttarla. L’upscaling basato sull’intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Redmond funziona infatti anche in mobilità, direttamente sullo schermo integrato, senza bisogno di collegare il dispositivo a un dock e con l’alimentazione affidata soltanto alla batteria.

Il dettaglio non è di poco conto, perché un dispositivo nato per essere portato ovunque guadagna così una funzione che fino a poco tempo fa restava confinata alla fase di anteprima. Con il passaggio alla versione finale, Auto SR diventa a tutti gli effetti uno strumento pronto per l’uso quotidiano su ROG Xbox Ally X, e soprattutto smette di essere legato alla scrivania.

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Auto SR esce dall’anteprima e diventa davvero portatile

Il cuore della notizia sta tutto in quella possibilità di utilizzo lontano da una postazione fissa. L’upscaling tramite NPU ora lavora anche in modalità portatile, cioè nella situazione in cui la console viene impugnata e usata come qualsiasi handheld, magari sul divano o durante uno spostamento. Niente cavi, niente base di ricarica collegata, niente monitor esterno. Per capire la portata della cosa basta pensare a come viene usato un dispositivo di questo tipo. Il suo punto di forza è proprio la libertà di movimento, e una tecnologia di miglioramento delle immagini che funzionasse solo con il dock collegato finirebbe per perdere buona parte del suo senso. Con questo aggiornamento il limite viene superato e la funzione accompagna il giocatore anche quando la console si affida soltanto alla propria batteria.

L’elaborazione sfrutta la NPU, ovvero l’unità dedicata ai calcoli legati all’intelligenza artificiale. È proprio questo componente a occuparsi del lavoro di ricostruzione dell’immagine, ed è il motivo per cui si parla di upscaling basato sull’AI e non di un semplice ridimensionamento della risoluzione.

Cosa significa per chi gioca su ROG Xbox Ally X

Il risultato pratico è che gli utenti di ROG Xbox Ally X possono contare su Auto SR in ogni contesto di utilizzo, che si tratti di una sessione davanti alla TV o di una partita giocata in giro. La tecnologia di Microsoft non richiede più condizioni particolari per entrare in azione e si integra con l’esperienza tipica di una console portatile. L’uscita dalla fase di test segna anche un cambio di status per la funzione stessa. Una caratteristica in anteprima resta per definizione qualcosa di provvisorio, da provare con un po’ di cautela, mentre la versione definitiva si presenta come una componente stabile del sistema. Per la console di ASUS e Microsoft questo si traduce in un pacchetto più completo, in cui l’upscaling intelligente diventa parte integrante dell’uso di tutti i giorni. Resta il fatto più concreto, ed è quello che interessa davvero a chi possiede il dispositivo: Auto SR ora funziona sullo schermo integrato di ROG Xbox Ally X, senza dock e con l’alimentazione a batteria.

Fonte: TecnoAndroid