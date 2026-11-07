Marte, acido cloridrico su Alba Mons: segno di vulcani dormienti?

Un nuovo indizio sull’attività vulcanica su Marte arriva dal Trace Gas Orbiter dell’ESA, la sonda europea che da tempo osserva l’atmosfera del pianeta rosso. Lo strumento ha rilevato la presenza di acido cloridrico sopra alcune fessure di formazione recente nella regione di Alba Mons, e per i ricercatori potrebbe trattarsi della traccia lasciata da un vulcanismo dormiente. Il punto però va chiarito subito. Al momento si parla di indizi e non di una prova definitiva, quindi nessuno è pronto a dichiarare che il sottosuolo marziano sia ancora attivo.

Il contesto rende la scoperta particolarmente interessante. Marte ospita infatti i vulcani più grandi del Sistema Solare, strutture enormi che da sempre attirano l’attenzione di chi studia la storia geologica del pianeta. Capire se quelle montagne siano soltanto i resti di un passato lontano oppure se conservino ancora una qualche forma di energia interna è una delle domande che la comunità scientifica si pone con maggiore insistenza.

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Cosa ha visto la sonda europea sopra Alba Mons

Il cuore della notizia sta tutto nella combinazione di due elementi. Da una parte c’è il gas individuato dalla sonda, cioè l’acido cloridrico. Dall’altra c’è il luogo preciso in cui è stato osservato, ovvero alcune fessure considerate recenti sulla superficie di Alba Mons. Quando un segnale chimico compare proprio in corrispondenza di spaccature giovani nel terreno, l’ipotesi di un collegamento con processi interni del pianeta diventa abbastanza naturale da formulare.

È qui che entra in gioco l’idea di un vulcanismo dormiente. Un vulcano dormiente non è necessariamente spento. Può restare in silenzio per periodi lunghissimi e mostrare solo segnali deboli, difficili da cogliere. Proprio per questo una sonda come il Trace Gas Orbiter, pensata per studiare i gas presenti in tracce nell’atmosfera marziana, rappresenta uno strumento prezioso per intercettare segnali così sottili.

Va detto con chiarezza che il passaggio dall’osservazione all’interpretazione richiede prudenza. Gli stessi ricercatori parlano di un possibile segno e non di una certezza. La rilevazione del gas sopra le fessure è un dato concreto, mentre il legame con un’attività vulcanica ancora in corso rimane per ora un’ipotesi da verificare con ulteriori osservazioni.

Perché la scoperta conta per lo studio di Marte

Se l’interpretazione venisse confermata, cambierebbe parecchio il modo di guardare al pianeta rosso. Un Marte con un sottosuolo non del tutto inerte sarebbe un mondo geologicamente più vivace di quanto spesso si immagini. E la regione di Alba Mons diventerebbe automaticamente un osservato speciale per le missioni future.

Per l’ESA si tratta comunque di un risultato significativo, perché dimostra quanto il lavoro paziente di una sonda in orbita possa portare alla luce dettagli che sfuggono a un primo sguardo. La differenza tra indizio e prova però non è un cavillo. Nella ricerca scientifica è proprio questa distinzione a separare una pista promettente da una conclusione accettata, e nel caso dell’acido cloridrico individuato sopra le fessure marziane gli scienziati sono stati chiari nel collocare la scoperta nella prima categoria.

Fonte: TecnoAndroid