La scelta di una smart lock non dipende soltanto dalla possibilità di aprire la porta con lo smartphone. Le differenze diventano evidenti quando entrano in gioco impronte digitali, riconoscimento del volto, NFC, Apple Home Key, autonomia, collegamento alla smart home e modalità di installazione.

In questa comparativa si confrontano SwitchBot Lock Ultra Max, SwitchBot Lock Ultra, Nuki Smart Lock Pro e Aqara Smart Lock U200, quattro soluzioni che condividono l’obiettivo di trasformare una serratura tradizionale in un sistema connesso, ma adottano approcci differenti. Il confronto riguarda anche il modo in cui ciascun prodotto gestisce accesso remoto, automazioni e integrazione con gli ecosistemi Matter. Aqara U200, in particolare, aggiunge al quadro la compatibilità con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings, insieme a una dotazione che comprende serratura, tastierino e batteria ricaricabile.

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Smart lock a confronto: cosa offrono i quattro modelli

Lo SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo rappresenta la proposta più completa del gruppo per numero di modalità di accesso. Il sistema abbinato al Keypad Vision Pro permette di utilizzare riconoscimento facciale 3D, impronta digitale, PIN, NFC e, caratteristica esclusiva del modello nel confronto, riconoscimento delle vene del palmo. Importante è il motore brushless UltraDrive, che raggiunge fino a 160 giri/min (e possibilità di sbloccare la porta in 1,1 secondi), oltre ad una coppia superiore a 9 kgf·cm, utilissima per gestire situazioni di apertura più impegnative. Il pacchetto comprende anche Hub Mini Matter Enabled, rendendo disponibile l’accesso remoto senza acquistare un hub aggiuntivo.

Lo SwitchBot Lock Ultra Vision Combo mantiene una dotazione molto simile, ma rinuncia al riconoscimento delle vene del palmo. Il Keypad Vision offre comunque volto 3D, impronta, PIN e NFC, mentre l’applicazione completa le possibilità di accesso. Anche in questo caso l’Hub Mini Matter Enabled è incluso.

Il Nuki Smart Lock Pro segue una filosofia differente. La serratura integra il Wi-Fi, quindi non richiede un bridge separato per il controllo remoto. Il Keypad 2 permette invece di utilizzare impronta digitale e PIN, mentre NFC, Home Key, app e manopola manuale ampliano le possibilità di ingresso. Il sistema comprende inoltre un Door Sensor per controllare lo stato della porta.

L’Aqara Smart Lock U200 introduce un’altra combinazione di funzioni. La serratura supporta Matter su Thread e offre Apple Home Key, impronta digitale, password, NFC e controllo attraverso Aqara Home. Il produttore indica inoltre la possibilità di creare password temporanee per gli ospiti e di mantenere una chiave meccanica come soluzione di emergenza. A differenza di SwitchBot e Nuki, però, Aqara specifica un requisito preciso per alcune funzioni: per l’accesso remoto e le automazioni attraverso l’ecosistema Aqara è necessario l’Hub M3. La pagina ufficiale indica inoltre che l’U200 è compatibile con Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

Sul fronte dell’installazione, tutte le soluzioni del confronto sono progettate per intervenire sulla serratura esistente senza richiedere la sostituzione del cilindro. Per Aqara U200 è però indispensabile che il cilindro disponga della funzione di emergenza, cioè la possibilità di utilizzare una chiave dall’esterno anche quando una chiave è inserita all’interno.

Accesso biometrico e smart home: le differenze

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Il terreno sul quale le quattro proposte si distinguono maggiormente è quello delle modalità di sblocco.

SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo è il modello con la gamma più ampia nel confronto: al tradizionale controllo tramite app affianca volto 3D, impronta, NFC, PIN e riconoscimento palmare. Il Lock Ultra conserva il riconoscimento facciale 3D, ma non la scansione delle vene del palmo.

Aqara U200 punta invece su un sistema biometrico più essenziale, basato sull’impronta digitale, affiancata da password, NFC e Apple Home Key. La presenza di Home Key permette di inserire l’U200 direttamente nell’esperienza Apple Home, mentre Matter su Thread amplia la compatibilità con le piattaforme supportate.

Nuki Smart Lock Pro non dispone del riconoscimento facciale, ma combina impronta, PIN, NFC e Home Key. Il suo approccio privilegia quindi un insieme di sistemi di accesso differenti senza ricorrere alla biometria facciale.

Anche la gestione dell’apertura automatica presenta differenze. SwitchBot e Nuki supportano auto-unlock e geofencing, mentre Aqara U200 integra un giroscopio che può rilevare la chiusura della porta e attivare il blocco automatico. Aqara specifica che questa funzione può essere gestita tramite Aqara Home con firmware aggiornato.

Batteria, Matter e accesso remoto

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Sul piano energetico, SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo e Lock Ultra Vision Combo utilizzano una batteria principale ricaricabile da 4.200 mAh, con autonomia dichiarata fino a circa nove mesi. Entrambi dispongono inoltre di una batteria di emergenza sostituibile, pensata per mantenere disponibile lo sblocco in caso di esaurimento dell’alimentazione principale. Il Lock Ultra Max Vision Pro Combo è inoltre in grado di fornire avvisi vocali in condizioni meteorologiche estreme o in caso di anomalie della batteria.

Nuki Smart Lock Pro utilizza invece una batteria Li-ion ricaricabile integrata e viene fornito con un sistema di ricarica magnetico. La tastiera utilizza batterie AAA e il produttore indica un’autonomia compresa tra circa quattro e nove mesi per il sistema principale, a seconda della configurazione.

Aqara U200 dichiara fino a sei mesi di autonomia per la batteria ricaricabile Li-ion, considerando circa otto sblocchi quotidiani tramite impronta digitale o NFC. La serratura può inoltre utilizzare quattro batterie AAA come alternativa e supporta anche un’alimentazione cablata da 12-24 V AC/DC. La tastiera utilizza quattro batterie AAA oppure può essere alimentata via cavo. La gestione dell’emergenza è un altro punto rilevante. Aqara mantiene la possibilità di utilizzare una chiave meccanica, mentre la struttura dell’U200 richiede un cilindro compatibile con la funzione di emergenza.

Per la connettività, SwitchBot Lock Ultra Max e Lock Ultra utilizzano Bluetooth e Hub Mini Matter Enabled per collegare la serratura agli ecosistemi smart. Nuki combina invece Bluetooth, Thread e Wi-Fi direttamente nella serratura, evitando un bridge separato per l’accesso remoto.

Aqara U200 utilizza Thread, Bluetooth 5.1 e NFC. Il supporto Matter consente l’integrazione con diversi ecosistemi, mentre l’utilizzo dell’Hub M3 abilita l’accesso remoto e le automazioni Aqara.Dal punto di vista della dotazione, U200 comprende la serratura, batteria ricaricabile, kit adattatore per cilindro, cavo USB-C, quattro batterie AAA per la tastiera, adesivo 3M, componenti di fissaggio e altri accessori necessari all’installazione. La pagina ufficiale Aqara indica separatamente l’Hub M3 come elemento utilizzabile per estendere le funzioni smart.

Quale smart lock scegliere?

Credits: TecnoAndroid

Lo SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo è la scelta più ricca per chi considera prioritarie le modalità di accesso biometriche, grazie alla combinazione di volto 3D, impronta e riconoscimento palmare. Lo SwitchBot Lock Ultra Vision Combo conserva gran parte di questa impostazione, proponendosi come alternativa più semplice all’interno della stessa famiglia.

Il Nuki Smart Lock Pro punta invece su un sistema compatto, sul Wi-Fi integrato e su un insieme di metodi di accesso che include impronta, PIN, NFC e Home Key. Aqara U200 si colloca in una posizione particolarmente interessante per chi cerca Matter, Apple Home Key, impronta digitale e alimentazione flessibile. La presenza dell’Hub M3 diventa però un elemento da considerare quando sono richiesti accesso remoto e automazioni attraverso Aqara Home.

Fonte: TecnoAndroid