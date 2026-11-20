Spostare i pneumatici direzionali da un lato all’altro dell’auto si può fare, almeno sulla carta. Nessuno impedisce di svitare una ruota dal lato passeggero e rimontarla su quello del conducente. Il punto è che farlo nel modo giusto richiede parecchio lavoro in più rispetto a un semplice scambio di posizione, e chi salta i passaggi necessari si ritrova con un battistrada progettato con grande cura che gira al contrario. Detto così sembra un dettaglio da poco, ma per queste gomme chiamate anche “unidirezionali” il verso di rotolamento conta davvero.

Per incrociare le gomme direzionali bisogna smontarle dai cerchi e rimontarle con l’orientamento corretto per il lato opposto. Ogni copertura va poi equilibrata di nuovo, ed è proprio qui che tornano utili i puntini rossi e gialli stampati sulla spalla. La ruota di destra può certo finire a sinistra senza troppe cerimonie, però il disegno del battistrada lavorerebbe nella direzione sbagliata. Esistono comunque altri modi per eseguire la rotazione dei pneumatici senza combinare pasticci.

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Molti automobilisti si limitano a portare le gomme posteriori sull’asse anteriore e viceversa, lasciando ciascuna sullo stesso lato della vettura. Questa soluzione però funziona soltanto con il cosiddetto montaggio square, cioè quando tutte e quattro le ruote e le relative coperture hanno la stessa misura. Chi invece monta cerchi e pneumatici più grandi al posteriore non può contare su questo scambio. Quasi tutti i grandi produttori offrono gomme unidirezionali, e i limiti dipendono interamente da come il battistrada appoggia sull’asfalto.

Perché il verso di rotolamento fa la differenza

I pneumatici direzionali nascono per girare in un senso preciso durante la marcia in avanti. Il loro battistrada ha spesso un disegno a forma di V facile da riconoscere, con canali pensati per allontanare l’acqua dall’impronta a terra e ridurre così il rischio di aquaplaning. Montata al contrario, una ruota di questo tipo garantisce meno aderenza e può far perdere efficacia alla frenata sul bagnato.

Per fortuna la verifica è semplicissima. Sul fianco di queste gomme compare di solito una freccia che indica come deve rotolare la copertura. Una volta montata sul cerchio e poi sull’auto, la freccia deve puntare in avanti quando si trova nella parte alta della ruota. La natura direzionale del pneumatico porta vantaggi su diversi tipi di fondo perché neve, pioggia e fango in alcuni casi riescono a liberare l’impronta a terra con più facilità se il senso di rotazione è quello giusto. Anzi, il disegno del battistrada può incidere sul comportamento in inverno persino più della larghezza della gomma.

Come gestire la rotazione con assetto square o sfalsato

Con un assetto square e gomme direzionali, la strada più semplice consiste nello scambiare le coperture tra i due assi restando sullo stesso lato. Le anteriori passano dietro e le posteriori finiscono davanti. Il prezzo da pagare è un’usura che può risultare meno uniforme e più rapida. C’è chi si spinge oltre e le sposta sia da davanti a dietro sia da un lato all’altro, ma in questo caso servono smontaggio dal cerchio, rimontaggio e una nuova equilibratura. Altri ancora preferiscono cambiare soltanto lato, senza passare da un asse all’altro, e anche qui il lavoro extra resta identico.

Con un assetto sfalsato la faccenda si complica. Visto che le gomme non possono passare dall’anteriore al posteriore, la rotazione obbliga a smontare tutti e quattro i pneumatici dai cerchi e a rimontarli sul lato opposto dello stesso asse. Si tratta di un intervento che porta via tempo e può costare parecchio, ma aiuta a bilanciare il consumo tra le gomme di sinistra e quelle di destra. Come per la maggior parte delle operazioni sugli pneumatici, rivolgersi a un gommista qualificato resta probabilmente la scelta migliore, perché evita la fatica del lavoro manuale e un’officina conosce già bene tutti questi accorgimenti.

Fonte: TecnoAndroid