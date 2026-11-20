Apple starebbe preparando qualcosa di speciale per iPhone 20, il modello che segnerà i vent’anni dal debutto del primo iPhone. L’obiettivo della casa di Cupertino sarebbe quello di introdurre un cambiamento estetico in grado di stupire il pubblico proprio come accadde con iPhone X, uno dei momenti più significativi nella storia del marchio. Non a caso, le indiscrezioni parlano di schermi più grandi e soprattutto di un vetro curvo su tutti e quattro i lati, una soluzione che punterebbe a lasciare il segno.

La presentazione del nuovo smartphone è attesa alla fine del 2027, quindi manca ancora parecchio. Eppure le anticipazioni su questo progetto girano da molto tempo e negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata su un dettaglio preciso. Si parla infatti del vetro del display, un componente su cui Apple starebbe lavorando ormai da anni e che potrebbe diventare il vero elemento distintivo della serie celebrativa.

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Quattro prototipi e due filosofie diverse per iPhone 20

A fornire nuovi dettagli è stato Ice Universe, che ha condiviso alcune informazioni su quattro prototipi attualmente in fase di sviluppo per la gamma iPhone 20. Il quadro che ne emerge è piuttosto interessante perché mostra come l’azienda stia ancora valutando strade differenti. Due di questi esemplari utilizzano una copertura in vetro completamente piatta, quindi in linea con un’impostazione più tradizionale e vicina a quella vista finora sui melafonini.

Gli altri due prototipi invece adottano una soluzione definita quad curva, con il vetro arrotondato lungo tutti e quattro i bordi del telefono. È proprio questa la configurazione che attira più curiosità. Secondo quanto emerso, Apple avrebbe portato avanti il progetto per circa tre anni, mettendo alla prova diverse soluzioni e modificando più volte il grado di curvatura prima di arrivare a una versione soddisfacente. Un lavoro lungo e paziente, che lascia intuire quanta importanza venga attribuita al design del dispositivo che celebrerà il ventennale.

Una curvatura meno marcata rispetto ai primi esemplari

Le prime unità costruite avevano bordi decisamente più pronunciati rispetto a quelle su cui si starebbe lavorando adesso. Nei giorni scorsi sono circolate online anche alcune immagini che mostrerebbero proprio uno di questi vecchi prototipi, caratterizzato da un arrotondamento piuttosto evidente. Si tratterebbe quindi di una fase ormai superata dello sviluppo, utile per capire da dove è partita l’idea ma non necessariamente rappresentativa del prodotto che arriverà sul mercato.

La direzione verso cui si starebbe orientando Apple per gli iPhone 20 sarebbe infatti più sobria. Il risultato finale dovrebbe presentare una curvatura meno marcata, pensata evidentemente per mantenere l’effetto visivo del vetro avvolgente senza esagerare con bordi troppo spioventi. Del resto la scelta tra la versione piatta e quella con i quattro lati curvi non sembra ancora definitiva, visto che entrambe le varianti sono tuttora in sviluppo all’interno dei laboratori dell’azienda.

Nel frattempo chi cerca un modello di fascia alta può guardare alla generazione attuale. iPhone 18 Pro Max è disponibile online a 1.464 euro, mentre iPhone 18 Pro si trova a 1.269 euro. Su altri canali i prezzi salgono, con iPhone 18 Pro Max proposto a 1.519 euro oppure a 1.599 euro e iPhone 18 Pro offerto a 1.299 euro o a 1.449 euro.

Fonte: TecnoAndroid