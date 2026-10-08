Mafia 2 e 3 Definitive Edition: l’ESRB svela le versioni native

Le versioni native di Mafia 2 Definitive Edition e Mafia 3 Definitive Edition per PS5 e Xbox Series X|S potrebbero essere molto più vicine di quanto si pensasse. Entrambi i giochi sono stati infatti classificati dall’ESRB proprio in questi giorni, e un passaggio del genere raramente avviene per caso. Tutto lascia pensare che Take Two sia pronta a portare i due capitoli della saga criminale sulle console di attuale generazione con edizioni costruite su misura.

Va chiarito subito che per ora non c’è nessun annuncio ufficiale. L’inserimento di un titolo nei cataloghi degli enti di classificazione però è di solito un indizio parecchio solido sull’effettivo arrivo di un gioco sul mercato. Per questo la comparsa di Mafia 2 e Mafia 3 nel database dell’ESRB, l’Entertainment Software Rating Board americano, viene letta come un segnale concreto e non come una semplice formalità. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare più avanti, ma la direzione sembra piuttosto chiara.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dalla retrocompatibilità alle versioni native

Al momento entrambi i titoli girano su PS5 e Xbox Series X|S soltanto in retrocompatibilità. In pratica le console più recenti fanno funzionare le edizioni pensate per la generazione precedente, senza che esista un’edizione sviluppata appositamente per il loro hardware. Sulla carta può sembrare una differenza sottile, eppure nei fatti potrebbe tradursi in cambiamenti importanti per tutti e due i giochi.

Una versione nativa nasce invece per le piattaforme a cui è destinata, ed è proprio questo il salto che i due capitoli sembrano pronti a compiere. L’aggiornamento appare poi una mossa abbastanza logica a questo punto della storia del franchise. Il primo episodio, Mafia: Definitive Edition, ha già ricevuto la propria edizione nativa per PS5 e Xbox Series X|S di recente, lo scorso agosto, e lasciare indietro i suoi due seguiti avrebbe poco senso.

Una saga che 2K Games sta rilanciando

Nello stesso periodo è arrivata anche Mafia: The Omertà Collection, la raccolta che riunisce tutti i capitoli della serie. Proprio questa uscita rende altamente probabile che 2K Games stia lavorando per eliminare le disparità tra un episodio e l’altro. Avere il capostipite in versione nativa e gli altri due ancorati alla compatibilità con la vecchia generazione crea infatti una situazione poco omogenea, soprattutto dentro una collezione pensata per offrire l’intera saga in un unico pacchetto.

Con l’arrivo di Mafia 2 Definitive Edition e Mafia 3 Definitive Edition in edizione nativa si completerebbe così la transizione dell’intera serie alla generazione attuale. Tutti i capitoli principali verrebbero allineati sullo stesso piano, almeno per quanto riguarda il supporto alle console di Sony e Microsoft, e chi possiede la raccolta non si troverebbe più davanti a giochi trattati in modo diverso.

Fonte: TecnoAndroid