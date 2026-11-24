Un lupo messicano fatto di nopal, carta d’agave e cartone è il protagonista di El Universo en la Semilla, cortometraggio messicano d’animazione in stop motion costruito quasi interamente con biomateriali. Il primo teaser mostra un lupo dal pelo grigiastro, con orecchie appuntite e occhi dai contorni geometrici, che solleva il muso nell’ombra. Il corpo è ricoperto di piccoli pezzi sovrapposti che imitano il pelo dell’animale. Poi compaiono sagome di animali tra la vegetazione e una fitta nebbia blu, e infine una figura scheletrica dal muso allungato, illuminata da toni aranciati.

La storia è quella di Lupi, un lupo la cui casa viene minacciata da esseri enormi e sconosciuti. L’ambientazione è un passato fantastico ispirato al Messico antico, dove la cosmovisione mesoamericana si intreccia con temi come la biodiversità, la perdita dell’habitat e il rapporto tra esseri umani e natura. Dietro il progetto ci sono Arturo Tornero, regista e sceneggiatore, e Lorenga Sosa, produttrice di Ancestral Cine, studio indipendente di Guadalajara, nello stato di Jalisco. Il film è realizzato in coproduzione con El Taller del Chucho.

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Un’idea nata vent’anni fa

Tornero ha iniziato a immaginare El Universo en la Semilla circa 20 anni fa, quando studiava animazione. La passione per la natura però è molto più vecchia. Da bambino collezionava insetti e sognava di studiare entomologia, poi la vita lo ha spinto verso l’arte. La curiosità per la biologia non si è mai spenta e le sue storie hanno sempre avuto animali al centro. Proprio facendo ricerca sulle specie del suo Paese scoprì che il lupo messicano (Canis lupus baileyi) era sparito dalla vita selvatica e che gli esemplari rimasti sopravvivevano grazie a programmi di riproduzione e conservazione. Una scoperta che, racconta, lo lasciò sotto shock.

In quel periodo venne a sapere anche degli sforzi congiunti di Messico e Stati Uniti per recuperare la popolazione. Scrisse così un primo racconto su un lupo inseguito da un cacciatore, che però rimase nel cassetto fino al 2019. A quel punto la sceneggiatura cambiò pelle, con elementi simbolici e un universo fantastico. Poi arrivò la pandemia e con lei temi come la resilienza e la ricerca di forza interiore. Il copione fu chiuso nel 2021 e due anni più tardi la squadra di Ancestral Cine cominciò a lavorarci. Nel film le creature che distruggono il mondo di Lupi richiamano le trasformazioni subite dall’habitat reale di questa sottospecie, arrivata a un passo dall’estinzione per la persecuzione umana e i conflitti legati all’allevamento. Oggi i programmi di reintroduzione l’hanno riportata in natura ma il lavoro per farla crescere continua.

Dal nopal alla pellicola

Anni passati nello stop motion hanno portato Tornero a interrogarsi sui materiali del mestiere. Le marionette di solito si realizzano con siliconi, resine, vernici e colle, prodotti che richiedono precauzioni, sono difficili da riciclare e possono provocare problemi agli occhi, alle vie respiratorie e alla pelle. Secondo il regista molti sono tossici, non riciclabili né biodegradabili, e danneggiano sia chi li usa sia l’ambiente.

All’epoca insegnava all’Universidad del Valle de Atemajac, a Guadalajara, dove la scienziata Sandra Pascoe Ortiz aveva sviluppato un biomateriale ricavato dal nopal. Dopo diverse prove sulle sue formule è nato BioCreart, un materiale simile al silicone, biodegradabile e compostabile, ideale per corpi e manine morbide e flessibili come caramelle gommose. Questo è il primo film a usarlo. Accanto c’è la carta artigianale fatta con la bagassa d’agave, lo scarto della produzione di tequila, insieme a cartone, carta kraft e legno. BioCreart costa meno di alcuni siliconi importati dagli Stati Uniti, mentre la carta d’agave è più cara perché fatta a mano, una scelta che serve anche a sostenere le artigiane. I nopal vengono coltivati in un comune vicino a Guadalajara e lo scarto dell’agave, altrimenti, finirebbe buttato a marcire.

Limiti, tempi e progetti futuri

Le marionette passano mesi tra le mani degli animatori e BioCreart regge bene per cinque o sei mesi, poi inizia a disidratarsi e a screpolarsi. Nelle produzioni più lunghe servono quindi pezzi nuovi, ma i tempi di lavoro restano gli stessi dei materiali tradizionali. Tornero vuole continuare su questa strada anche nei prossimi progetti, quando la tecnica lo consentirà.

Il cortometraggio è ancora in produzione e dovrebbe essere completato nel 2027, per poi approdare a festival di cinema e animazione e a spazi di divulgazione scientifica e tutela delle specie. Parte degli oltre 470 mila pesos messicani raccolti su Kickstarter nel 2025 andrà al Santuario Extinción Cero, che protegge il lupo messicano. Davanti all’avanzata dell’intelligenza artificiale generativa, il regista vede nello stop motion un modo per ricordare quanto le persone possano creare senza dipendere da una macchina.

Fonte: TecnoAndroid