macOS 27.2 Golden Gate è disponibile: Siri ricorda il contesto

Apple ha avviato la distribuzione di macOS 27.2 Golden Gate, il primo aggiornamento intermedio per l’ultima generazione del suo sistema operativo desktop, a pochi giorni dal rilascio della Release Candidate. Il pacchetto è disponibile su tutti i Mac supportati e, a differenza della prima versione stabile che aveva portato con sé una quantità notevole di novità, questa volta punta soprattutto sull’affinamento. Non ci sono stravolgimenti, ma una serie di ritocchi che riguardano Siri, Messaggi e in modo particolarmente corposo la sicurezza.

Il rilascio non arriva da solo. In contemporanea l’azienda di Cupertino ha distribuito anche iOS e iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, in una tornata di aggiornamenti che coinvolge praticamente l’intero ecosistema della Mela morsicata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché si chiama 27.2 e cosa porta con sé

La numerazione potrebbe sorprendere chi si aspettava una versione “27.1”. La scelta però ha una spiegazione precisa ed è legata a una questione di uniformità. Apple ha infatti previsto iOS 27.1 come unico aggiornamento “.1” di questa generazione, riservandolo in esclusiva a iPhone Duo. Per mantenere tutto allineato, il primo update intermedio di macOS è passato direttamente all’etichetta 27.2.

Sul piano tecnico la nuova versione viene distribuita con la build 26B123, che sostituisce la 26A434 rilasciata il 28 settembre come versione stabile di macOS 27.0.2 Golden Gate.

Le novità vere e proprie sono poche ma non trascurabili. Secondo le note di rilascio ufficiali, l’aggiornamento migliora l’intelligenza artificiale di Siri, che ora riesce a conservare il contesto utile delle interazioni precedenti e ad attingere a una gamma più ampia di informazioni personali. A questo si aggiungono i suggerimenti in Messaggi, pensati per compiere azioni rapide in app come Calendario e Promemoria partendo da quello che emerge nella conversazione. Completano il quadro alcune funzionalità aggiuntive, varie correzioni di bug e i consueti aggiornamenti di sicurezza.

Insieme a macOS 27.2 Golden Gate, Apple ha pubblicato anche due aggiornamenti minori per le generazioni precedenti del sistema operativo. Il primo è macOS 26.7.2 Tahoe, che arriva con la build 25G332 e prende il posto della 25G241, rilasciata il 28 settembre come versione stabile di macOS 26.7.1 Tahoe. Il secondo è macOS 15.8.2 Sequoia, distribuito con la build 24H232 al posto della 24H32, che corrispondeva alla versione stabile di macOS 15.8.1 Sequoia uscita il 27 luglio.

Vulnerabilità corrette e come installare l’aggiornamento

Come accade sempre in occasione dei rilasci più importanti, Apple ha pubblicato sul proprio portale di supporto il bollettino dedicato alla sicurezza di macOS 27.2 Golden Gate. La lista è decisamente lunga, con ben 262 CVE risolte e correzioni che spaziano su diverse componenti del sistema, alcune più superficiali e altre decisamente profonde.

Anche le versioni meno recenti ricevono la loro dose di interventi. Il bollettino di macOS 26.7.2 Tahoe elenca 213 vulnerabilità corrette, mentre quello di macOS 15.8.2 Sequoia ne conta 197. Numeri che rendono l’aggiornamento consigliabile anche per chi non è interessato alle nuove funzioni di Siri o Messaggi. Va ricordato che il nuovo update è compatibile esclusivamente con i computer dotati di chip Apple Silicon. Per installarlo basta aprire il menu Apple, entrare in Preferenze di Sistema e poi in Aggiornamento software, quindi attendere la notifica che segnala la disponibilità della nuova versione. A quel punto è sufficiente cliccare su “Aggiorna ora” per avviare il download e l’installazione di macOS 27.2 Golden Gate.

Fonte: TecnoAndroid