Overclock della CPU: da rito anni 2000 a pratica di nicchia

L’overclock della CPU, che negli anni 2000 era quasi un rito per chi passava le serate a smontare e rimontare computer, oggi non accende più gli entusiasmi di un tempo. La pratica dell’overclocking, allora famosissima e diffusa in modo capillare tra gli appassionati di tecnologia, è sempre meno praticata. E c’è un dettaglio forse ancora più eloquente: è anche sempre meno conosciuta, soprattutto da chi si è avvicinato al mondo dei PC in anni recenti.

Chi ha vissuto quella stagione ricorda bene il fascino di questa tecnica. Non si trattava solo di un’operazione tecnica, ma di una piccola sfida personale con il proprio hardware, un modo per sentirsi padroni della macchina e non semplici utilizzatori. Il processore veniva visto come qualcosa da spremere, da portare un po’ più in là rispetto a quanto previsto sulla carta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Che cosa significa davvero fare overclock

Per chi non ha mai avuto a che fare con questo termine, vale la pena fare un passo indietro. L’overclocking consiste nell’aumentare la frequenza di clock di una CPU oltre le specifiche dichiarate dall’azienda produttrice. In parole semplici, significa far lavorare il chip a una velocità superiore rispetto a quella indicata ufficialmente da chi lo ha progettato e messo in commercio.

La frequenza di clock, detta in modo molto terra terra, è il ritmo con cui il processore scandisce il proprio lavoro. Alzarla vuol dire chiedere al componente di andare più veloce di quanto il costruttore abbia stabilito come valore di riferimento. Ed è proprio qui che stava il punto centrale di tutta la faccenda: le specifiche ufficiali diventavano una sorta di punto di partenza e non più un limite invalicabile. Proprio questo superamento dei valori dichiarati rendeva l’overclock della CPU così affascinante agli occhi degli smanettoni dell’epoca. Ottenere qualcosa in più dallo stesso pezzo di silicio, senza cambiare componente, aveva il sapore di una piccola conquista. Una conquista da raccontare sui forum, da confrontare con gli amici, da migliorare continuamente con nuove prove.

Una passione degli anni 2000 che oggi si è affievolita

Il quadro attuale però è parecchio diverso. Quella che negli anni 2000 era una pratica conosciuta da praticamente chiunque si interessasse di computer, oggi è diventata una nicchia sempre più ristretta. Il cuore degli appassionati, insomma, non batte più come una volta davanti all’idea di forzare la frequenza del proprio processore.

Il fenomeno non riguarda soltanto il numero di persone che decidono di cimentarsi con questa tecnica. Il calo tocca anche la semplice conoscenza del concetto stesso. Molti utenti che oggi usano un computer, anche in modo intenso, potrebbero non aver mai sentito parlare di overclocking o averne soltanto una vaga idea, cosa che vent’anni fa sarebbe sembrata quasi impensabile tra chi masticava un minimo di informatica.

È un cambiamento che dice molto su come si è trasformato il rapporto tra gli utenti e i propri dispositivi. Un tempo smanettare con la CPU era quasi un passaggio obbligato per chi voleva definirsi esperto, una specie di biglietto da visita nella comunità degli appassionati. Adesso quella stessa attività viene percepita come qualcosa di distante, legato a un’altra epoca del mondo dei PC. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la pratica che consisteva nel portare il processore oltre i valori fissati dal produttore, tanto celebre e diffusa negli anni 2000, oggi è sempre meno praticata e sempre meno conosciuta anche tra chi si considera appassionato di tecnologia.

Fonte: TecnoAndroid