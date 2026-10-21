MacBook Pro OLED: touchscreen e Dynamic Island al posto del notch

Apple sta per completare il lavoro su un nuovo MacBook Pro OLED di fascia alta, ormai vicino al debutto. Il portatile porterà sul Mac diverse novità assolute, a partire da uno schermo OLED e soprattutto da un touchscreen, mai visto prima su un computer Apple.

L’ultimo vero restyling del MacBook Pro risale al 2021, quando arrivarono i modelli con M1 Pro e M1 Max, quindi un cambio di look era nell’aria da tempo. Le modifiche estetiche dovrebbero restare contenute perché un laptop lascia margini piuttosto limitati. Le indiscrezioni parlano comunque di un dispositivo più leggero e forse un po’ più sottile, segno di qualche ritocco alla scocca.

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MacBook Pro OLED: addio al notch e arriva lo schermo OLED

La novità più visibile riguarda la parte alta del display. Apple intende eliminare il notch per sostituirlo con una Dynamic Island in stile iPhone, che occuperà meno spazio e potrebbe uniformare il comportamento di Siri con l’intelligenza artificiale tra iPhone e Mac grazie a iOS 27 e macOS Golden Gate. Tastiera e trackpad invece non dovrebbero cambiare, e del resto nessuno dei due ha bisogno di una revisione.

Il MacBook Pro OLED sarà proposto nelle versioni da 14 e 16 pollici. Non è ancora chiaro se prenderà il posto dei modelli attuali o se verrà affiancato a loro come alternativa più esclusiva.

Sarà il primo MacBook Pro con pannello OLED, una tecnologia già presente su iPhone, Apple Watch e iPad Pro ma che sugli schermi più grandi ha impiegato tempo a diventare economicamente sostenibile. Rispetto al mini LED attuale offrirà nella maggior parte dei casi colori più ricchi e un contrasto superiore con neri assoluti, perché i singoli pixel si spengono invece di attenuarsi e l’effetto alone si riduce. Anche l’HDR in genere migliora, sebbene la luminosità a volte non raggiunga quella del mini LED. Si parla di pannelli rigidi con backplane TFT a ossido e strutture tandem OLED, le stesse usate su iPad Pro, che durano di più e soffrono meno il burn in rispetto ai pannelli a singolo strato.

Il primo Mac touch e la questione dei chip

Con il touchscreen sarà possibile interagire con il display usando le dita, un po’ come succede su iPad. Il tocco però affiancherà trackpad e tastiera, segno che Apple lo considera un metodo di controllo complementare e non principale. macOS Golden Gate sarebbe in fase di adattamento all’input touch e una cerniera rinforzata eviterà che lo schermo oscilli quando viene toccato.

Alcuni indizi sono già nascosti nel sistema operativo. Con macOS Golden Gate la funzione Sidecar supporta il tocco diretto, così chi usa iPad come display del Mac può toccare gli elementi di macOS. C’è anche il gesto per trascinare verso il basso e aggiornare, tipico di iPhone, disponibile in Safari, Mail, News, Podcast e Calendario. Una funzione del genere ha senso soprattutto su uno schermo sensibile al tocco.

Sul fronte delle prestazioni il nuovo modello userà gli stessi chip M5 Pro e M5 Max dei MacBook Pro di fascia alta attuali. Il chip M6 è già arrivato sull’ultimo Mac mini e dovrebbe comparire il 28 ottobre su un MacBook Pro base e su iMac, ma non sono previsti altri processori della serie M6. I piani sono cambiati all’inizio di quest’anno e Apple sta accelerando sulla serie M7, con grossi miglioramenti nell’elaborazione neurale pensati per gestire meglio i compiti legati all’intelligenza artificiale. Senza M6 Pro e M6 Max, puntare sugli M5 permette di non aspettare la nuova generazione. Il secondo MacBook Pro OLED, previsto per fine 2027, adotterà invece M7 Pro e M7 Max.

Nome, prezzi e data di lancio

Per un periodo si era parlato di un possibile nome “MacBook Ultra”, ma a quanto pare non sarà così. Lo slogan della presentazione, “Pro and tell”, chiarisce che il nuovo dispositivo manterrà la denominazione Pro.

Il prezzo dovrebbe superare quello dei modelli attuali. A giugno 2026 Apple ha già ritoccato i listini di tutti i Mac, con aumenti per i MacBook Pro di almeno 260 euro circa. Dopo i rincari il 14 pollici con M5 Pro parte da circa 2.150 euro e il 16 pollici da circa 2.580 euro, mentre le versioni con M5 Max partono da circa 3.530 euro per il 14 pollici e 3.780 euro per il 16 pollici.

I nuovi Mac saranno presentati mercoledì 28 ottobre senza un evento trasmesso in diretta streaming, anche se alcuni giornalisti sono stati invitati a Los Angeles per provarli. Il MacBook Pro OLED potrebbe arrivare sul mercato già dal 6 novembre.

Fonte: TecnoAndroid